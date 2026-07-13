Komentovanie z centra diania. Finále MS prinesie televízia priamo z dejiska

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) odvysiela v nedeľu 19. júla finále majstrovstiev sveta 2026 vo futbale. Vysielanie sa začne od 19.50 h naživo na Jednotke, na programovom okruhu Šport a prostredníctvom online prenosu na stvr.sk.
Vyvrcholenie šampionátu budú vo vysielaní STVR priamo z dejiska komentovať Marcel Merčiak s Mariánom Zemanom.
Rozhodujúci duel sa odohrá na newyorskom MetLife Stadium v New Jersey. Za komentátorským mikrofónom budú pri vyvrcholení šampionátu priamo v dejisku Merčiak a Zeman. Merčiak sprevádza divákov STVR futbalovými šampionátmi už od polovice 90. rokov.
Merčiak: Komentovať finále je obrovská pocta
„Majstrovstvá sveta sú vždy o veľkých emóciách a silných príbehoch. Tohtoročný šampionát ich ponúka viac než dosť.
Návrat Nórska po takmer troch dekádach, viacero nečakaných udalostí, ohromných drám a zvratov, skvelé výkony a góly najväčších svetových hviezd na čele s neopakovateľným Lionelom Messim, s Kylianom Mbappem, Harrym Kaneom, Erlingom Haalandom, Laminom Yamalom a ďalšími.
Komentovať finále, ktoré je vždy epochálnym zápasom, je obrovská pocta a komentovať ho šiestykrát je, samozrejme, ešte väčšia. Som rád, že si štvrtýkrát vychutnáme finále pri mikrofóne s Mariánom Zemanom,“ povedal Merčiak v tlačovej správe STVR.
Majstrovstvá sveta vo futbale sú od roku 1962 nepretržitou súčasťou programu verejnoprávneho vysielateľa na Slovensku.
Prvý priamy prenos z MS bol na ich stanici vysielaný pred 60 rokmi, z Anglicka 1966. Štyri roky predtým mohli diváci sledovať pri postupe Československa do finále v Čile záznamy (vždy dva alebo tri dni dni po zápase).
STVR pokrýva MS 2026 na základe sublicenčnej dohody so spoločnosťou JOJ Group, ktorá je na Slovensku držiteľom vysielacích práv.
Finále je posledným 104. zápasom rekordne dlhého a rekordne veľkého šampionátu, na ktorom od 11. júna štartovalo 48 krajín.
Finále je vyvrcholením turnaja
„Finále je vyvrcholením takmer štyridsaťdňového turnaja, podobne aj nášho vysielania a dlhodobej práce na ňom.
Sme radi, že rozhodujúci zápas prinesieme divákom súčasne na Jednotke, na okruhu Šport aj online, a že pri jeho komentovaní bude Marcel Merčiak, ktorého hlas je s futbalovými šampionátmi na Slovenskej televízii spätý už tri desaťročia,“ uviedol Pavol Gašpar, poverený vedením Sekcie športu STVR.