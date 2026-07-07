Hrá mimoriadne dobre, žasne tréner. Striedajúci hrdina nikdy Španielsko nesklamal

Tréner španielskych futbalistov Luis de la Fuente si pochvaľoval prínos Mikela Merina.
Tridsaťročný záložník ako striedajúci hráč jediným gólom rozhodol v záverečnom nastavení osemfinále s Portugalskom a posunul "La Roja" medzi osem najlepších tímov majstrovstiev sveta.
V rozhovore s novinármi šťastný strelec vyhlásil, že si užíva turnaj, ktorý sa mu zdal pred časom pre zranenie nedosiahnuteľný.
Ľutuje len to, že prichádza o prvé mesiace svojho syna. Na štvrťfinále s Belgickom už ho ale Merino bude mať rovnako ako manželku priamo v hľadisku.
Merino sa bez jedného dňa presne po dvoch rokoch opäť ukázal ako dokonalý žolík.
V predvlaňajšom štvrťfinále na európskom šampionáte s domácim Nemeckom rozhodol ako prichádzajúci hráč z lavičky v 119. minúte o výhre 2:1 po predĺžení. Tím z Pyrenejského polostrova napokon dokráčal k zlatu.
Kým vtedy Merino odvrátil penaltový rozstrel, teraz proti Portugalsku odmietol pridaných 30 minút.
Duel v Dallase už k nim pomaly smeroval, lenže v prvej minúte nastavenia si hráč Arsenalu nabehol medzi portugalských obrancov a prekonal gólmana Dioga Costu. Na jedenástu reprezentačnú trefu potreboval menej ako šesť minút.
VIDEO: Víťazný gól Merina v zápase Španielska s Portugalskom
"Mikel Merino nás nikdy nesklamal, je to stávka na istotu. Pomohol nám vyhrať majstrovstvá Európy a vždy je tam, kde je ho treba. Na svojej pozícii je jedným z najlepších hráčov na svete. Mikel hrá mimoriadne dobre a je vždy tam, kde má byť," povedal De la Fuente.
Merino si turnaj v Severnej Amerike užíva aj vzhľadom na to, že od konca januára až takmer do konca klubovej sezóny kvôli únavovej zlomenine nohy nehral.
Prišiel tak o dramatický záver anglickej ligy, ktorú Arsenal po 22 rokoch ovládol. Nastúpil iba do záverečného kola. Neúspešné finále Ligy majstrov s Parížom St. Germain strávil na lavičke.
"Ešte pred pár mesiacmi bolo nepredstaviteľné, že by som tu mohol byť, a teraz som na samotnom vrchole a užívam si jeden z najšťastnejších okamihov svojej kariéry," vyhlásil bývalý hráč rodnej Pamplony, Dortmundu, Newcastlu či San Sebastianu.
Pred pár mesiacmi sa jeho žene Lole narodil syn Marco. Vďaka postupu do štvrťfinále ho obaja prídu do dejiska zápasu v Los Angeles proti Belgicku podporiť.
"Je úžasné byť na majstrovstvách sveta a užívať si ho so spoluhráčmi, ale má to aj svoju menej príjemnú stránku: Prichádzam o prvé dva mesiace života svojho syna, o to, ako rastie a mení sa. Hrozne mi chýba, ale našťastie sa prídu pozrieť na štvrťfinále, "uviedol Merino.
Výsledky Španielska na MS vo futbale 2026
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále