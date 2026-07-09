    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Los Angeles
    21:00
    Belgicko
    Belgicko
    PrehľadPreview

    Španieli na MS stále nedostali gól. Belgická generácia má zrejme poslednú šancu

    Futbalisti Španielska
    Futbalisti Španielska (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 13:20
    ShareTweet0

    Sme tím, v ktorom všetci útočia a všetci bránia, vraví Olmo.

    ﻿Jeden z dvoch európskych súbojov v rámci štvrťfinále na MS 2026 obstarajú v piatok od 21.00 h SELČ v Inglewoode futbalisti Španielska a Belgicka.

    „Červení diabli“ sa chcú stať prvým tímom, ktorý na turnaji skóruje proti úradujúcim európskym šampiónom.

    Španieli na prebiehajúcom turnaji ešte neinkasovali a so šiestimi čistými kontami za sebou stanovili novú hodnotu rekordu v rámci svetových šampionátov.

    Rekord drží aj brankár Unai Simon, ktorý neinkasoval už 609 minút, pričom jeho séria sa začala ešte v roku 2022 v Katare.

    Španielsko - Belgicko (štvrťfinále MS 2026)

    21:00 h, SoFi Stadium (Inglewood, USA)

    Predpokladané zostavy:

    Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

    Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere,

    rozhodujú: Oliver - Attwell, Mainwaring (všetci Angl.)

    „La Roja“ zároveň ťahá šnúru 36 súťažných zápasov bez prehry v riadnom hracom čase. Vrátane prípravných stretnutí neprehrala 35 duelov za sebou.

    Úradujúci majstri Európy sa do štvrťfinále MS prebojovali prvýkrát od roku 2010, keď sa radovali zo zisku premiérového titulu.

    Po tom, čo H-skupinu ovládli so 7 bodmi, zdolali v šestnásťfinále Rakúsko 3:0 a v osemfinále zvíťazili nad susedným Portugalskom 1:0.

    Ich najlepším strelcom na turnaji je so 4 gólmi 29-ročný útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal, zatiaľ čo najväčšia hviezda tímu Lamine Yamal má na konte zatiaľ iba jeden presný zásah.

    „Svojím driblingom a prítomnosťou prináša tímu obrovskú hodnotu. Keď dostane loptu, okamžite sa naňho zamerajú dvaja či traja súperi, čím sa otvára priestor pre ostatných.

    Lamine dáva góly aj prihráva na ne – robí to počas celej svojej krátkej kariéry. A aj keď práve neskóruje, stále nám veľmi pomáha tým, čo na ihrisku odvádza,“ povedal podľa agentúry AFP klubový spoluhráč Yamala z Barcelony Dani Olmo.

    Kylian Mbappe (10) a Michael Olise (11) .
    Súvisiaci článok
    Majster sveta? Takmer dokonalý tím, ale proti je muž, ktorý kazí všetky výpočty

    Zverencov Luisa de la Fuenteho čaká aj v treťom vystúpení vo vyraďovacej fáze európsky súper. V doterajších piatich zápasoch dovolili protivníkom vyslať na bránu iba šesť striel.

    „Sme tím, v ktorom všetci útočia a všetci bránia. Tréner hovorí, že útočník s číslom deväť je prvým obrancom a ostatní ho nasledujú. Naša obranná línia bola fantastická, je to historický míľnik. Tešíme sa aj za Unaia Simona. Ak si udržíme čisté konto, sme oveľa bližšie k víťazstvu,“ dodal 28-ročný španielsky ofenzívny stredopoliar.

    Belgičania sa môžu prebojovať do semifinále MS, rovnako ako Španieli, tretíkrát v histórii, naposledy sa im to podarilo v roku 2018 v Rusku. V G-skupine im 5 bodov stačilo na 1. miesto.

    Následne odvrátili hrozbu vypadnutia už v šestnásťfinále, keď v záverečných minútach riadneho hracieho času zmazali dvojgólové manko proti Senegalu a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Domáce USA už vyradili presvedčivejším spôsobom, výsledkom 4:1.

    Ilustračný záber
    Súvisiaci článok
    Belgičania sa dostali s FIFA do ďalšieho sporu. Sťažujú sa na stav ihriska

    „Získali sme veľa sebavedomia, pretože sme vedeli, že proti USA to bude veľmi náročný zápas. Hrali doma pred vypredaným štadiónom, ktorý ich podporoval, takže je skvelé podať kvalitný výkon v obrane aj v útoku a jednoducho hrať našu hru. Mám pocit, že teraz sme ako kolektív výborné mužstvo a bojujeme jeden za druhého.

    Najmä zápas proti Senegalu ukázal našu schopnosť veriť až do úplného konca, a to je na majstrovstvách sveta obrovská sila. Najdôležitejšie je vyhrávať zápasy. Je pekné hrať aj atraktívny futbal, ale ešte dôležitejšie je víťaziť a bojovať naplno, a presne to sme doteraz robili,“ citovala agentúra AP belgického brankára Thibauta Courtoisa z Realu Madrid, ktorého kariéra je výrazne spätá so španielskym futbalom.

    Na víťazstve zverencov francúzskeho kormidelníka Rudiho Garciu nad USA sa dvoma gólmi podieľal Charles De Ketelaere.

    Podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) povedal: „Z tohto zápasu si odnášame množstvo pozitív – ako celé mužstvo, tak aj ja osobne. Pred zápasom so Španielskom budeme prekypovať sebavedomím.“

    Hráči Belgicka sa tešia z výhry po osemfinálovom dueli USA - Belgicko
    Hráči Belgicka sa tešia z výhry po osemfinálovom dueli USA - Belgicko (Autor: TASR/AP)

    S 3 presnými zásahmi je najlepší Belgicka strelec 33-ročný útočník Neapola Romelu Lukaku, ktorý zatiaľ naskakuje iba z lavičky. Skóroval v troch zápasoch za sebou. S celkovo 8 gólmi na MS sa v historickom poradí vyrovnal vyrovnal Diegovi Maradonovi, Rudimu Völlerovi a Rivaldovi.

    Pre Belgicko predstavuje tento svetový šampionát – a najmä každý zápas vo vyraďovacej fáze – pravdepodobne poslednú veľkú kapitolu slávnej „zlatej generácie“. Španielsko má zasa ďalšiu príležitosť ukázať, že jeho nová generácia je pripravená nadviazať na historický triumf z roku 2010.

    Na MS sa stretli doteraz dvakrát a obe reprezentácie si pripísali po jednom víťazstve. Víťaz sa v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z duelu Francúzsko - Maroko.piatok, 10. júla, 21.00 h SELČ.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Španielska
    Futbalisti Španielska
    Španieli na MS stále nedostali gól. Belgická generácia má zrejme poslednú šancu
    dnes 13:20
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Španielska
    Futbalisti Španielska
    Španieli na MS stále nedostali gól. Belgická generácia má zrejme poslednú šancu
    dnes 13:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Španieli na MS stále nedostali gól. Belgická generácia má zrejme poslednú šancu