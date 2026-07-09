Španieli na MS stále nedostali gól. Belgická generácia má zrejme poslednú šancu

Jeden z dvoch európskych súbojov v rámci štvrťfinále na MS 2026 obstarajú v piatok od 21.00 h SELČ v Inglewoode futbalisti Španielska a Belgicka.
„Červení diabli“ sa chcú stať prvým tímom, ktorý na turnaji skóruje proti úradujúcim európskym šampiónom.
Španieli na prebiehajúcom turnaji ešte neinkasovali a so šiestimi čistými kontami za sebou stanovili novú hodnotu rekordu v rámci svetových šampionátov.
Rekord drží aj brankár Unai Simon, ktorý neinkasoval už 609 minút, pričom jeho séria sa začala ešte v roku 2022 v Katare.
Španielsko - Belgicko (štvrťfinále MS 2026)
21:00 h, SoFi Stadium (Inglewood, USA)
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Belgicko: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Vanaken, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere,
rozhodujú: Oliver - Attwell, Mainwaring (všetci Angl.)
„La Roja“ zároveň ťahá šnúru 36 súťažných zápasov bez prehry v riadnom hracom čase. Vrátane prípravných stretnutí neprehrala 35 duelov za sebou.
Úradujúci majstri Európy sa do štvrťfinále MS prebojovali prvýkrát od roku 2010, keď sa radovali zo zisku premiérového titulu.
Po tom, čo H-skupinu ovládli so 7 bodmi, zdolali v šestnásťfinále Rakúsko 3:0 a v osemfinále zvíťazili nad susedným Portugalskom 1:0.
Ich najlepším strelcom na turnaji je so 4 gólmi 29-ročný útočník Realu Sociedad Mikel Oyarzabal, zatiaľ čo najväčšia hviezda tímu Lamine Yamal má na konte zatiaľ iba jeden presný zásah.
„Svojím driblingom a prítomnosťou prináša tímu obrovskú hodnotu. Keď dostane loptu, okamžite sa naňho zamerajú dvaja či traja súperi, čím sa otvára priestor pre ostatných.
Lamine dáva góly aj prihráva na ne – robí to počas celej svojej krátkej kariéry. A aj keď práve neskóruje, stále nám veľmi pomáha tým, čo na ihrisku odvádza,“ povedal podľa agentúry AFP klubový spoluhráč Yamala z Barcelony Dani Olmo.
Zverencov Luisa de la Fuenteho čaká aj v treťom vystúpení vo vyraďovacej fáze európsky súper. V doterajších piatich zápasoch dovolili protivníkom vyslať na bránu iba šesť striel.
„Sme tím, v ktorom všetci útočia a všetci bránia. Tréner hovorí, že útočník s číslom deväť je prvým obrancom a ostatní ho nasledujú. Naša obranná línia bola fantastická, je to historický míľnik. Tešíme sa aj za Unaia Simona. Ak si udržíme čisté konto, sme oveľa bližšie k víťazstvu,“ dodal 28-ročný španielsky ofenzívny stredopoliar.
Belgičania sa môžu prebojovať do semifinále MS, rovnako ako Španieli, tretíkrát v histórii, naposledy sa im to podarilo v roku 2018 v Rusku. V G-skupine im 5 bodov stačilo na 1. miesto.
Následne odvrátili hrozbu vypadnutia už v šestnásťfinále, keď v záverečných minútach riadneho hracieho času zmazali dvojgólové manko proti Senegalu a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Domáce USA už vyradili presvedčivejším spôsobom, výsledkom 4:1.
„Získali sme veľa sebavedomia, pretože sme vedeli, že proti USA to bude veľmi náročný zápas. Hrali doma pred vypredaným štadiónom, ktorý ich podporoval, takže je skvelé podať kvalitný výkon v obrane aj v útoku a jednoducho hrať našu hru. Mám pocit, že teraz sme ako kolektív výborné mužstvo a bojujeme jeden za druhého.
Najmä zápas proti Senegalu ukázal našu schopnosť veriť až do úplného konca, a to je na majstrovstvách sveta obrovská sila. Najdôležitejšie je vyhrávať zápasy. Je pekné hrať aj atraktívny futbal, ale ešte dôležitejšie je víťaziť a bojovať naplno, a presne to sme doteraz robili,“ citovala agentúra AP belgického brankára Thibauta Courtoisa z Realu Madrid, ktorého kariéra je výrazne spätá so španielskym futbalom.
Na víťazstve zverencov francúzskeho kormidelníka Rudiho Garciu nad USA sa dvoma gólmi podieľal Charles De Ketelaere.
Podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) povedal: „Z tohto zápasu si odnášame množstvo pozitív – ako celé mužstvo, tak aj ja osobne. Pred zápasom so Španielskom budeme prekypovať sebavedomím.“
S 3 presnými zásahmi je najlepší Belgicka strelec 33-ročný útočník Neapola Romelu Lukaku, ktorý zatiaľ naskakuje iba z lavičky. Skóroval v troch zápasoch za sebou. S celkovo 8 gólmi na MS sa v historickom poradí vyrovnal vyrovnal Diegovi Maradonovi, Rudimu Völlerovi a Rivaldovi.
Pre Belgicko predstavuje tento svetový šampionát – a najmä každý zápas vo vyraďovacej fáze – pravdepodobne poslednú veľkú kapitolu slávnej „zlatej generácie“. Španielsko má zasa ďalšiu príležitosť ukázať, že jeho nová generácia je pripravená nadviazať na historický triumf z roku 2010.
Na MS sa stretli doteraz dvakrát a obe reprezentácie si pripísali po jednom víťazstve. Víťaz sa v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z duelu Francúzsko - Maroko.piatok, 10. júla, 21.00 h SELČ.