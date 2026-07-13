    Nemali sme čo jesť, spomína otec wimbledonskej víťazky. Musel aj zbierať staré železo

    Linda Nosková s otcom (v modrej košeli) po víťazstve na Wimbledone.
    Fotogaléria (40)
    Linda Nosková s otcom (v modrej košeli) po víťazstve na Wimbledone. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|13. júl 2026 o 14:45
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    Keď sa Linda narodila, bol som každý mesiac tri tisíc korún v mínuse, vravel otec tenistky Lindy Noskovej.

    Volá sa Linda Nosková, v nose nosí piercing, pôsobila ako dobrovoľníčka na Zanzibare, má za sebou zoskok padákom a Česko (aj) vďaka nej žilo v uplynulých dňoch opäť tenisom.

    Rodáčka z moravského Vsetína sa v sobotu stala ďalšou českou tenistkou, ktorá zdvihla nad hlavu trofej za víťazstvo na turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolala krajanku Karolínu Muchovú 2:1 na sety.

    Nosková je vďaka víťazstvu na londýnskej tráve najviac profitujúcou hráčkou v roku 2026. Na prémiách získala už vyše 5,1 milióna eur, väčšinu z toho (rekordných 3,6 milióna libier, čo je 4,2 milióna eur) práve vo Wimbledone.

    Jej súčasné imanie je však v ostrom kontraste s tým, čím si jej rodina prešla v minulosti, skôr než z Noskovej vyrástla hráčka Top 10 svetového rebríčka. 

    VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková

    Nosková často o sebe hovorí, že pochádza zo skromných pomerov. Čo to konkrétne znamená, prezradil médiám po wimbledonskom triumfe jej otec Drahoš Nosek.

    "Keď sa Linda narodila, bol som každý mesiac tri tisíc korún v mínuse. Naozaj sme nemali čo jesť. S manželkou sme sa vtedy rozviedli z predchádzajúcich manželstiev, všetok majetok nechali tým druhým a začínali od nuly.

    Manželka nemala nič, ja som robil výpravcu a musel som zbierať staré železo, aby sme nejako prežili. Potom mi jeden kamarát požičal peniaze, aby som splatil dlhy.

    Zachránilo ma až to, keď mi zomreli rodičia a predal sa domček... Vtedy sme si konečne mohli kúpiť aspoň auto a začať normálne fungovať," vysvetľoval Nosek pre portál sport.cz.

    Dôležitú roku v dcérinej kariére zohral podľa neho tréner Jaroslav Pavelka, ktorý jej nesmierne pomohol.

    Fotogaléria zo zápasu Karolína Muchová - Linda Nosková na Wimbledone 2026 (finále)
    Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    40 fotografií
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a back between her legs to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic celebrates a point against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic talks to her box after losing a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic speaks to her coach after winning the second set against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic reacts as she heads towards her chair after losing the second set against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic, right and Linda Noskova of Czech Republic walk on to Centre Court for the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic serves to Karolina Muchova of Czech Republic during the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic serves to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic serves return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026Linda Nosková pózuje s víťaznou trofejou po zisku titulu vo Wimbledone 2026

    "Venoval sa jej, cestoval s ňou, hľadal kurty... Keď mala Linda dvanásť či trinásť rokov, úplne sa jej obetoval. Nikto o ňom nevie, je to starší pán, dnes má už osemdesiat rokov. Kedysi hrával tenis a bol baník.

    Chlap, pracant. Keď sa dnes idem pozrieť na tréning vnučky a vidím moderných trénerov, tak by ich pán Pavelka s prepáčením zabil. Za hodinu nahrajú sto loptičiek, rozprávajú sa, hrajú sa...

    On do Lindy nahádzal tristo až štyristo loptičiek za hodinu. Išlo sa systémom: Poď, poď, zle, dobre. Tvrdý prístup, drina. A vyplatilo sa to," dodal.

    VIDEO: Oslavy Noskovej po zisku titulu

    Nosková je podľa neho introvert a na kurte z nej vyžaruje veľký pokoj. Denník Sport pripomenul, že sa zaujíma o životné prostredie a tento rok by rada cestovala do Antarktídy.

    Víťazstvo na Wimbledone venovala tenistka mame Ivane, ktorá pred dvoma rokmi zomrela.

    "Chcela som ju spomenúť, pretože táto výhra je najmä pre ňu," povedala Nosková, ktorá pri ďakovaní poslala mame na centrálnom dvorci aj pusu do neba.

    Tenis

    Tenis

    Linda Nosková s otcom (v modrej košeli) po víťazstve na Wimbledone.
    Linda Nosková s otcom (v modrej košeli) po víťazstve na Wimbledone.
    Nemali sme čo jesť, spomína otec wimbledonskej víťazky. Musel aj zbierať staré železo
    dnes 14:45
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