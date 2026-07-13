Nemali sme čo jesť, spomína otec wimbledonskej víťazky. Musel aj zbierať staré železo

Volá sa Linda Nosková, v nose nosí piercing, pôsobila ako dobrovoľníčka na Zanzibare, má za sebou zoskok padákom a Česko (aj) vďaka nej žilo v uplynulých dňoch opäť tenisom.
Rodáčka z moravského Vsetína sa v sobotu stala ďalšou českou tenistkou, ktorá zdvihla nad hlavu trofej za víťazstvo na turnaji vo Wimbledone. Vo finále zdolala krajanku Karolínu Muchovú 2:1 na sety.
Nosková je vďaka víťazstvu na londýnskej tráve najviac profitujúcou hráčkou v roku 2026. Na prémiách získala už vyše 5,1 milióna eur, väčšinu z toho (rekordných 3,6 milióna libier, čo je 4,2 milióna eur) práve vo Wimbledone.
Jej súčasné imanie je však v ostrom kontraste s tým, čím si jej rodina prešla v minulosti, skôr než z Noskovej vyrástla hráčka Top 10 svetového rebríčka.
VIDEO: Zostrih wimbledonského finále Muchová - Nosková
Nosková často o sebe hovorí, že pochádza zo skromných pomerov. Čo to konkrétne znamená, prezradil médiám po wimbledonskom triumfe jej otec Drahoš Nosek.
"Keď sa Linda narodila, bol som každý mesiac tri tisíc korún v mínuse. Naozaj sme nemali čo jesť. S manželkou sme sa vtedy rozviedli z predchádzajúcich manželstiev, všetok majetok nechali tým druhým a začínali od nuly.
Manželka nemala nič, ja som robil výpravcu a musel som zbierať staré železo, aby sme nejako prežili. Potom mi jeden kamarát požičal peniaze, aby som splatil dlhy.
Zachránilo ma až to, keď mi zomreli rodičia a predal sa domček... Vtedy sme si konečne mohli kúpiť aspoň auto a začať normálne fungovať," vysvetľoval Nosek pre portál sport.cz.
Dôležitú roku v dcérinej kariére zohral podľa neho tréner Jaroslav Pavelka, ktorý jej nesmierne pomohol.
"Venoval sa jej, cestoval s ňou, hľadal kurty... Keď mala Linda dvanásť či trinásť rokov, úplne sa jej obetoval. Nikto o ňom nevie, je to starší pán, dnes má už osemdesiat rokov. Kedysi hrával tenis a bol baník.
Chlap, pracant. Keď sa dnes idem pozrieť na tréning vnučky a vidím moderných trénerov, tak by ich pán Pavelka s prepáčením zabil. Za hodinu nahrajú sto loptičiek, rozprávajú sa, hrajú sa...
On do Lindy nahádzal tristo až štyristo loptičiek za hodinu. Išlo sa systémom: Poď, poď, zle, dobre. Tvrdý prístup, drina. A vyplatilo sa to," dodal.
VIDEO: Oslavy Noskovej po zisku titulu
Nosková je podľa neho introvert a na kurte z nej vyžaruje veľký pokoj. Denník Sport pripomenul, že sa zaujíma o životné prostredie a tento rok by rada cestovala do Antarktídy.
Víťazstvo na Wimbledone venovala tenistka mame Ivane, ktorá pred dvoma rokmi zomrela.
"Chcela som ju spomenúť, pretože táto výhra je najmä pre ňu," povedala Nosková, ktorá pri ďakovaní poslala mame na centrálnom dvorci aj pusu do neba.