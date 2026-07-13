Každý sa zabával, ale ja som aj trpel. Ako Sagan a Froome omráčili pelotón Tour de France

Skupina televíznych reportérov zastavila Petra Sagana krátko pred štartom 11. etapy Tour de France 2016, keď si do vreciek zeleného dresu ukladal energetické gély.
Zaujímalo ich, či má jazdec tímu Tinkoff vzhľadom na očakávaný silný vietor na ceste do Montpellieru pripravenú špeciálnu stratégiu.
Sagan bol v podobných situáciách známy svojím uvoľneným, často až ironickým humorom, a inak tomu nebolo ani na štarte v Carcassonne.
„Ja si nikdy nič neplánujem,“ odvetil s kamennou tvárou a od televíznych štábov rýchlo odišiel.
O zopár hodín neskôr krátko pred cieľom skutočne improvizoval a nakoniec sa tešil z ikonického víťazstva pred Chrisom Froomom, ktorý mal v tom čase na sebe žltý dres pre lídra Tour.
VIDEO: Záver 11. etapy Tour de France 2016
„Dnes to bolo niečo, čo si nemôžete naplánovať. Bolo to jednoducho niečo špeciálne – zelený a žltý dres spolu…" radoval sa Sagan po etape.
Od tohto momentu uplynulo v pondelok presne 10 rokov.
Nikdy nás nedobehnú, veril Sagan
Na papieri mala 11. etapa z Carcassonne do Montpellieru patriť šprintérom. Trasa merala 162 kilometrov, obsahovala dve stúpania štvrtej kategórie v úvodnej tretine a jedinú rýchlostnú prémiu päťdesiat kilometrov pred cieľom.
Pre favoritov na celkové poradie mal byť deň na prvý pohľad pokojný. Realita ale bola úplne iná.
Južné Francúzsko sužoval silný vietor a úzke, kľukaté vidiecke cesty neustále menili jeho smer. Už krátko po štarte sa pelotón začal trhať.
Kombinácia útokov, bočného aj zadného vetra spôsobovala, že nikto si nemohol dovoliť ani na chvíľu poľaviť.
Rozhodujúci moment prišiel približne desať kilometrov pred cieľom. Peter Sagan sa s tímovým kolegom Maciejom Bodnarom posunul na čelo pelotónu a prudko zrýchlil.
Ich nástup okamžite rozdelil hlavnú skupinu. Za Slovákom a Poliakom sa udržala iba dvojica jazdcov Sky - Chris Froome s Geraintom Thomasom.
„Keď som videl, že Froomey a Geraint idú s nami, povedal som si: Sme príliš silní. Nikdy nás nedobehnú," komentoval zloženie úniku Sagan.
Štvorica mala už o dva kilometre neskôr 16-sekundový náskok a bolo jasné, že sa schyľuje k niečomu výnimočnému.
Sagan na čele neustále udával vysoké tempo, ostatní sa ochotne striedali a náskok na zaskočený pelotón ďalej narastal.
„Sagan jednoducho letel," vravel neskôr Thomas, ktorý sa k úniku pripojil na poslednú chvíľu, aby v ňom pomohol Froomovi nazbierať cenné sekundy v celkovom poradí.
„Keď zaútočili, Froome zareagoval. Za ním vznikla medzera, tak som sa k nemu dotiahol. Obzrel som sa a pelotón už bol roztrhaný. Celý deň sme jazdili vpredu a čakali, či sa niečo stane. Potom Sagan s Bodnarom nastúpili a bolo rozhodnuté,“ opisoval Brit rozhodujúce chvíle etapy.
Približne 4,5 kilometra pred cieľom náskok presiahol hranicu dvadsiatich sekúnd. Šprintérske tímy zareagovali príliš neskoro a svoju šancu už nedokázali zachrániť.
Sklamaný bol predovšetkým Mark Cavendish, ktorý v Montpellieri už zvíťazil a dojazd dobre poznal.
„Stáva sa, nič sa nedá robiť. Aspoň ma dnes nikto nezdolal v špurte, to je jediné pozitívum, ktoré si z tejto etapy môžem odniesť," hovoril.
Froome: Nemôžem tomu uveriť
V závere sa o etapový triumf pobili Sagan a Froome.
Líder Tour de France sa pokúsil slovenského majstra sveta zdolať v špurte, no Sagan bol jednoznačne rýchlejší.
„Myslím si, že každý, kto sa dnes pozeral na záver etapy, sa musel zabávať, ale ja som aj trpel a zároveň som si to aj užíval.
Bolo to šialené a neuveriteľné, ale vôbec nie plánované. Myslíte si, že sa dá naplánovať únik s Froomom? Nie, to sa len jednoducho stane,“ vravel Sagan po etape.
VIDEO: Sagan víťazí pred Froomom na Tour de France 2016
Neskôr priznal, že víťazstvo chcel dopriať Bodnarovi, no Froome ho skorým útokom prekvapil a musel na neho reagovať.
Sagan si po výhre nad Froomom pripísal druhé etapové víťazstvo na Tour de France 2016.
Zopár dní skôr sa radoval z víťazstva v 2. etape, po ktorej si premiérovo na dva dni obliekol aj žltý dres.
Froome si okrem druhého miesta pripísal aj šesťsekundovú časovú bonifikáciu. Spolu s náskokom, ktorý získal na súperov počas úniku, si tak upevnil vedenie v celkovom poradí.
Po etape priznal, že podobný scenár so Saganom nečakal.
„Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Bol to neskutočne náročný deň na jazdenie, ale vďaka mojim skvelým tímovým kolegom, ktorí sa neustále zdržiavali na čele pelotónu, som sa mohol pridať k Saganovi do úniku,“ povedal Froome.
Sagan neskôr vysvetlil, že keď zaútočil, dobre si uvedomoval, aké riziko podstupuje. V tom čase mal v bodovacej súťaži virtuálny náskok približne štyridsiatich bodov pred Cavendishom.
Ak by ich pelotón dostihol, po náročnom úniku by už pravdepodobne nemal sily bojovať v hromadnom špurte.
„Bol to improvizovaný únik a dal som do neho všetko. Ak by nás dostihli, nemohol by som v závere šprintovať a možno by som prišiel o zelený dres. Bol to risk."
„Peter Sagan a Chris Froome: dvojica skutočných šampiónov," znel titulok po etape na oficiálnej stránke Tour de France.
„Sagan a Froome omráčili pelotón. Všetkým ukázali, ako sa rodia víťazné úniky," dodal špecializovaný portál Velonews.
Sagan v roku 2016 vyhral aj 16. etapu a do Paríža si priviezol v tom čase už piaty zelený dres.
Froome obhájil výhru v celkovom poradí a získal tretí zo štyroch titulov na Tour.