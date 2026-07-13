Cristiano Ronaldo prirovnal triumf na MS k víťazstvu na ME. Roberto Carlos: Je smiešne to povedať

Po vypadnutí reprezentácie Portugalska na futbalových majstrovstvách sveta v Severnej Amerike sa kapitán tímu Cristiano Ronaldo vyjadril k svojej budúcnosti a rozhodnutie nechcel unáhliť.
Aktuálne trávi čas so svojou rodinou.
Odchádzam s čistým svedomím
"Taký je futbal, taký je život futbalistu. Niekedy vyhráte, niekedy prehráte a musíte ísť ďalej.
Pravdou je, že najväčší titul, ktorý som získal s národným tímom, bol v roku 2016 na majstrovstvách Európy, čo je pre mňa úprimne rovnako významné ako MS.
Preto opakujem, odchádzam s čistým svedomím a v najlepšej forme, a to je všetko. Zajtra je nový deň a život ide ďalej," povedal po prehre v osemfinále so Španielskom.
Tieto slová vyvolali veľké pobúrenie, keďže podľa neho je európsky šampionát ekvivalentný k tomu svetovému. Odborníci, ale aj fanúšikovia, oponovali, že to tak vôbec nie je.
Premýšľali, prečo to tvrdil a dospeli k tomu, že zrejme sa z trofeje pre majstrov Európy z roku 2016 teší preto, lebo to bola jediná významná trofej, ktorú s Portugalskom vybojoval - okrem toho dvakrát ovládol so spoluhráčmi aj Ligu národov.
Bývalý brazílsky futbalista Roberto Carlos sa takisto vyjadril k tejto téme a poriadne 41-ročnému útočníkovi Al-Nassr naložil.
Je to hanba
"Je smiešne povedať, že majstrovstvá Európy sú rovnocenné s majstrovstvami sveta.
Ak nie ste dostatočne dobrí na výhru najväčšej trofeje vo futbale, nesnažte sa ju znehodnocovať. Je to hanba," uviedol 53-ročný rodák zo Sao Paula.