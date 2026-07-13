FIFA uzavrela spor okolo gólu Bellinghama: Lopta zmenila pohyb bez dôkazov o dotyku

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že vyrovnávajúci gól Anglicka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Nórsku bol regulárny.
Spomalené zábery ukázali, že lopta sa pred zásahom Judea Bellinghama nedotkla kábla kamery.
Vedenie FIFA pre sportschau.de uviedlo, že zábery z kamery „jasne ukazujú, že sa kábel netrasie ani nehýbe“.
FIFA tiež odmietla špekulácie, že čip v lopte mohol stratiť signál, keď bola vo vzduchu a uviedla, že signál fungoval.
VIDEO: Gól Anglicka na 1:1
Nóri a ich tréner Stale Solbakken naznačili, že lopta narazila do kábla konštrukcie kamery nad ihriskom po odkope brankára Orjana Nylanda.
Lopta sa potom dostala k anglickému hráčovi Anthonymu Gordonovi a Bellingham dal po jeho prihrávke gól na 1:1.
Ak by sa lopta dotkla kábla, gól by nemohli uznať. FIFA v prvom pozápasovom vyhlásení uviedla:
„Senzor v lopte nepreukázal žiadny dotyk keď bola vo vzduchu a preto neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa lopta dotkla lana a zmenila jej pohyb.“