Bývalý šéf komisie FIFA vyzval na odpor proti Infantinovi: Poháňa ho túžba po moci a peniazoch

Bývalý predseda výboru Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre správu a riadenie Mark Pieth vyzval členské zväzy, aby sa postavili proti šéfovi inštitúcie Giannimu Infantinovi.
Sedemdesiattriročný švajčiarsky expert na trestné právo v pondelkovom rozhovore pre nemecký denník Tagesspiegel načrtol spôsoby, ako odvolať z funkcie jeho krajana, ktorý čelí výraznej kritike najmä v Európe.
Každá členská asociácia môže hlasovať
„FIFA je inštitucionálna organizácia. Každá členská asociácia môže hlasovať, odvolať niekoho z funkcie alebo dokonca podať žalobu na súd. Každý člen FIFA má túto možnosť,“ uviedol Pieth, ktorý poukázal na „Infantinov systém“.
Uviedol, že podľa neho existuje napríklad etická komisia len formálne a že v rámci FIFA neexistuje žiadna nezávislosť a teda ani žiadny dohľad.
„V podstate zdokonalil systém Jospeha Blattera. Ešte viac ako Blatter je Infantino poháňaný túžbou po moci a peniazoch,“ doplnil Pieth, ktorý dodal, že proti Infantinovi sa podľa neho nikto nepostaví, pretože je považovaný za „nedotknuteľného“.
Pieth stál v rokoch 2011 až 2013 na čele nezávislej komisie pre správu a riadenie, ktorej cieľom bola demokratizácia FIFA.
Blatter viedol riadiaci orgán svetového futbalu od roku 1998 do 2015. Pieth vníma, že Európska futbalová únia (UEFA) má kľúčovú pozíciu v akomkoľvek odpore voči Infantinovi.
Päťdesiatšesťročný Švajčiar čelil kritike pred aj počas MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Stalo sa tak najmä za telefonát s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý Infantina žiadal o preskúmanie červenej karty amerického útočníka Folarina Baloguna.
FIFA následne zrušila Balogunovi suspendáciu pred osemfinálovým duelom proti Belgicku, v ktorom domáci výber napokon v zostave s Balogunom prehral 1:4. Trump aj Infantino telefonát potvrdili.
UEFA by mohla FIFA agresívne napadnúť
UEFA uviedla, že týmto rozhodnutím bola prekročená červená čiara. „UEFA by mohla povedať: ´Urobíme to sami, vystúpime z FIFA a zorganizujeme veľké európske majstrovstvá´.
Samozrejme, chýbalo by veľa krajín, ale tento svetový šampionát ukazuje, že Európa je najsilnejším kontinentom vo futbale. Bez Európy v podstate nič nefunguje.
Zväzy by mali túto silu využiť,“ vyjadril sa Pieth a dodal: „UEFA by mohla FIFA agresívne napadnúť aj na základe práva hospodárskej súťaže.
Zdá sa však, že v rámci európskeho futbalu zatiaľ neexistuje vôľa zjednotiť sa a podniknúť kroky proti Infantinovi.“