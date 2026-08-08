Gymerská vytvorila vo finále nový slovenský rekord. Od medaily ju delila jediná priečka

Slovenská atlétka Lenka Gymerská obsadila vo finále behu na 400 m na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene štvrté miesto. Časom 52,37 s vytvorila nový slovenský juniorský rekord.
Gymerská si o 22 stotín vylepšila vlastné národné maximum 52,59 z júnového Mannheimu.
Od bronzu ju delilo 61 stotín, piatu Slovinku Mašu Medjimurecovú zdolala v tesnom finiši o dve tisíciny sekundy.
Devätnásťročná zverenka Lukáša Kotalu v AŠK Slávia Trnava dosiahla historicky najlepšie slovenské umiestnenie v tejto disciplíne na juniorskom svetovom šampionáte.
Pred dvoma rokmi v Lime ju klasifikovali na 32. mieste, v Eugene sa posunula o 28 priečok.
Zlato získala Poľka Anastazja Kušová v čase 51,06 pred Američankou Atajou Stephaneovou-Vazquezovou (51,36) a Tiannou Springerovou z Guyany (51,76).
VIDEO: Reakcia Lenky Gymerskej
„Sú to dva zmiešané pocity. Na jednej strane som trošku frustrovaná, že mi o kúsok ušla medaila, ale na druhej strane som nesmierne hrdá na seba, lebo pred rokom som bola siedma v Európe a ani som nemohla snívať o tom, že sa vôbec dostanem do finále na svete. A že sa mi podarí byť štvrtá, to je úžasné.
Som hrdá na seba a som veľmi vďačná trénerovi, lebo som sa dostala až sem. Vo finále som chcela byť čo najvyššie a vedela som, že sme bojovali o to štvrté miesto a som rada, že to takto dopadlo. A keď som videla moje meno na tabuli, že som štvrtá, tak som tomu nechcela veriť,“ povedala pre SAZ Gymerská, ktorá figuruje na druhej pozícii v tohtoročných európskych tabuľkách príslušnej vekovej kategórie za zlatou Kušovou.
Posunula sa na historickú piatu pozíciu medzi Slovenkami bez rozdielu veku v tejto disciplíne.
Pred ňou sú Emma Zapletalová (50,59), Jozefína Čerchlanová (51,98), Daniela Ledecká (52,15) a Iveta Putalová (52,18). Šiesta je Alexandra Bezeková (52,46).
V semifinále dvojstovky sa skončilo účinkovanie Emy Bendovej a Richarda Machatu.
Bendová doň postúpila z rozbehu v juniorskom rekorde SR 23,51, no v ďalšej fáze obsadila v prvom behu ôsme miesto časom 23,58 a celkovo skončila na 18. mieste.
Machata po tretej priečke v rozbehu (21,19) finišoval v prvom semifinále piaty za 21,06. Celkovo mu to vyšlo na 17. miesto.
Nina Hejčíková (23,92) a Richard Janura (21,29) nepostúpili z rozbehov. Informoval o tom Slovenský atletický zväz (SAZ).