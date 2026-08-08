Slovensko pobláznila svojou autentickosťou. Švrček sa zlepšila o 9 sekúnd a umiestnila sa v TOP 10

Slovenská bežkyňa Anna Švrček obsadila vo finále na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026 v behu na 3000 m prekážok 9. miesto výkonom 10:05,91 min. Svoj semifinálový čas tak vylepšila o presne 9 sekúnd.
Švrček, ktorá žije v Japonsku, sa v 16-člennom finále udržala v najlepšej desiatke.
VIDEO: Reakcia Švrček po finále na MS U20 v atletike 2026
Titul si vybojovala Etiópčanka Almaz Yohannisová v najlepšom juniorskom výkone roka 9:15,81 min, striebro získala jej krajanka Wosane Asefaová (9:30,50) a bronz Keňanka Anatasha Cheptoová (9:37,18).