    Slovensko pobláznila svojou autentickosťou. Švrček sa zlepšila o 9 sekúnd a umiestnila sa v TOP 10

    Anna Svrček počas MS v atletike do 20 rokov 2026.
    Anna Svrček počas MS v atletike do 20 rokov 2026. (Zdroj: SAZ, Autor: MATYÁŠ KLÁPA)
    Sportnet|8. aug 2026 o 07:02
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    Titul si vybojovala Etiópčanka Almaz Yohannisová v najlepšom juniorskom výkone roka.

    Slovenská bežkyňa Anna Švrček obsadila vo finále na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026 v behu na 3000 m prekážok 9. miesto výkonom 10:05,91 min. Svoj semifinálový čas tak vylepšila o presne 9 sekúnd.

    Švrček, ktorá žije v Japonsku, sa v 16-člennom finále udržala v najlepšej desiatke.

    VIDEO: Reakcia Švrček po finále na MS U20 v atletike 2026

    Titul si vybojovala Etiópčanka Almaz Yohannisová v najlepšom juniorskom výkone roka 9:15,81 min, striebro získala jej krajanka Wosane Asefaová (9:30,50) a bronz Keňanka Anatasha Cheptoová (9:37,18).

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