Zbytočné fauly zrážali Slovákov na kolená. Favoritovi kládli odpor, no zabojujú iba o bronz

Hlinka Gretzky Cup 2026 - semifinále
Slovensko - USA 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Góly: 4. Rychlík (Ferreira, Čongrády), 29. Rychlík. - 19. Burcar (Rooney, Cullen), 23. Roed (Wenkus, Burcar), 27. Roed (Burcar), 46. Sung (Grubb, Prunty), 60. Roed (Conboy, Burcar)
Zostava SR: Husár - Vasko, Botka, Pikna, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec - Selič, Válek, Lazovský - Domonkos, Rychlík, Kalousek - Halaš, Melicherik, Ozogány - Suja, Matula, Šimončič
Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026 hráčov do 18 rokov.
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V piatkovom semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2:5 a čaká ich tak zápas o bronz proti zdolanému zo stretnutia medzi Kanadou a Fínskom.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA
Slovákov poslal v Rogers Place do vedenia Patrik Rychlík v 4. minúte, no favorit vyrovnal gólom do šatne v podaní Gavina Burcara, ktorý využil presilovú hru.
Američanom vyšiel vstup do prostredného dejstva, keď už v 27. minúte viedli o dva góly.
Rychlík síce dokázal chvíľu na to odpovedať gólom v oslabení, no ďalší už Slováci nepridali.
Na 4:2 zvýšil v 46. minúte Ethan Sung a do prázdnej bránky spečatil výsledok Nash Roed, ktorý skompletizoval hetrik.
Mladí Slováci napriek prehre dosiahnu svoj najlepší výsledok na podujatí od zisku striebra v roku 2021, keď sa naposledy prebojovali medzi najlepšiu štvorku.
Hlas po zápase
František Štolc, hlavný tréner SR 18: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme výbornú energiu a pohyb, za čo sme boli odmenení úvodným gólom. Následne sme však zbytočnými faulami dovolili Američanom vrátiť sa do hry a nadýchnuť sa. V tretej tretine sme sa chceli do zápasu vrátiť zvýšenou aktivitou, no opäť nás pribrzdili zbytočné fauly, ktorými sme sa pripravili o záverečný tlak."