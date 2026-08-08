Slováci spoznali svojho súpera v boji o bronz. Vo finále sa stretnú zámorskí rivali

Hlinka Gretzky Cup 2026 - semifinále
Kanada – Fínsko 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Góly: 19. DuPont, 28. Veitch, 43. L'Italien, 46. Wycisk, 59. Veitch, 60. Stroeder – 6. Kylmälä, 22. Poikela, 53. Kylmälä
Hokejisti Kanady postúpili do finále turnaja Hlinka Gretzky Cup hráčov do 18 rokov.
V semifinálovom dueli v Edmontone zdolali rovesníkov z Fínska 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Kanada
Fíni tak budú súperom Slovákov v boji o bronz. Tí podľahli v prvom semifinále hokejistom USA 2:5.
V súboji o konečné 5. miesto uspeli Švajčiari nad rovesníkmi z Česka presvedčivo 5:1.