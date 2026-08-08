Slovenskí mladíci bojujú o medailu. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov.
Slovenskí hokejisti do 18 rokov. (Zdroj: hockeyslovakia.sk, Autor: Jakub Homoľa)
Sportnet|8. aug 2026 o 08:00
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Pozrite si TV program turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026, Slovensko v boji o bronz vyzve Fínsko.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.

Slováci sa po piatich rokoch predstavili v semifinále prestížneho turnaja, kde však podľahli favoritovi z USA 2:5.

V skupine A predtým prehrali so Švédmi 3:4 po predĺžení, Kanade podľahli vysoko 1:6, no Švajčiarov zdolali 6:2, vďaka čomu si vybojovali druhé postupové miesto.

V poslednom zápase na turnaji budú čeliť v dueli o bronz Fínsku. To prehralo v druhom semifinále s Kanadou 3:6.

Zápas sa odohrá v Rogers Place Aréne a je na programe od 20.00 hod. Vysielať ho bude stanica JOJ Šport, rovnako ako aj finále medzi USA a Kanadou, ktoré má naplánované úvodné buly na 1.00 hod.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovenskí hokejisti si tak určite vylepšia konečné umiestnenie, keďže vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.

Reprezentácie

    Slovensko U18 vs. Fínsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2026.online
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    ONLINE: Slovensko U18 - Fínsko U18 dnes, zápas o bronz na Hlinka Gretzky Cupe 2026 LIVE
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