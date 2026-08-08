Slovenskí mladíci bojujú o medailu. Kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko? (TV program)

Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa po roku opäť zúčastňujú na tradičnom letnom turnaji Hlinka Gretzky Cup.
Slováci sa po piatich rokoch predstavili v semifinále prestížneho turnaja, kde však podľahli favoritovi z USA 2:5.
V skupine A predtým prehrali so Švédmi 3:4 po predĺžení, Kanade podľahli vysoko 1:6, no Švajčiarov zdolali 6:2, vďaka čomu si vybojovali druhé postupové miesto.
V poslednom zápase na turnaji budú čeliť v dueli o bronz Fínsku. To prehralo v druhom semifinále s Kanadou 3:6.
Zápas sa odohrá v Rogers Place Aréne a je na programe od 20.00 hod. Vysielať ho bude stanica JOJ Šport, rovnako ako aj finále medzi USA a Kanadou, ktoré má naplánované úvodné buly na 1.00 hod.
Slovenskí hokejisti si tak určite vylepšia konečné umiestnenie, keďže vlani na turnaji obsadili konečné 6. miesto, keď v súboji o umiestnenie podľahli rovesníkom z Česka 2:5.