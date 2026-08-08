Frličková si skvelým výkonom vybojovala finále. Svoj čas vylepšila a zabehla sezónne maximum

Slovenská bežkyňa Laura Frličková postúpila do finále v behu na 100 metrov cez prekážky na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov 2026.
Svoj výkon z rozbehov vylepšila o dve stotiny a dosiahla čas 13,22 sekundy, čo je jej nové sezónne maximum.
VIDEO: Reakcia Laury Frličkovej po semifinále
Frličková sa predstavila v druhom semifinále, kde obsadila tretiu priečku. Na víťazku Tumi Ramakgopovú z Južnej Afriky stratila 20 stotín sekundy.
Zverenku Luboša Komárka v AK Martin čaká finále v nedeľu o 4.33 h SELČ.
Devätnásťročná slovenská juniorská rekordérka Frličková má osobné maximum 13,10 z minuloročného 9. augusta v Tampere. Podľa tohto kritéria sú od nej lepšie len štyri finalistky, pričom papierová líderka Madeline Cooperová z USA má na konte 12,91.
„Úprimne, cítila som, že som rýchlejšia ako v rozbehu, hoci to bolo len o dve stotiny. Mala som pocit, že je to akoby finále, keďže sme sa tam tak pretekali.
Snažila som sa dať do toho všetko, ale nechcela som riskovať. Súboj so Slovinkou ma motivoval. Periférne cítim dievčatá bližšie, ako sú v skutočnosti, takže som sa zľakla, aby som nepadla na 4. miesto. Vo finiši som dala do toho všetko.
Samozrejme, strážila som si to, aby som nezaváhala a dobehla. Som šťastná, že je z toho finále – moje prvé svetové – a uvidíme, na čo to bude stačiť v ňom. Budem sa snažiť ešte ukrojiť z môjho času,“ uviedla Frličková.