Slovanista má špičkovú školu. Viem, čo potrebuje. Chcem ho veľa naučiť, vraví Touré

Keď takto pred rokom ŠK Slovan Bratislava odohral generálku pred začiatkom sezóny, mali sme viac otáznikov než odpovedí.
„Stále skladáme zadnú formáciu," opakoval po zbabranom dueli s dánskym FC Midtjylland (1:4) vtedajší asistent trénera Boris Kitka. „Videli sme z našej strany nedôstojnú generálku," dodal.
Tento rok čelil slovenský majster v závere prípravy víťazovi cyperského pohára a účastníkovi Ligy majstrov z predošlej sezóny Pafos FC.
V dueli na Tehelnom poli triumfovali domáci výsledkom 3:2. „Strelili sme tri góly, ale mali sme ich dať viac," povedal tréner Slovana Yaya Touré.
VIDEO: Šporar po zápase
„Nesmieme dostať doma dva góly. Je to veľa. Musíme hrať aktívnejšie bez lopty," poznamenal kapitán mužstva Andraž Šporar, ktorý strelil víťazný gól slovenského šampióna.
Touré: Milujem ofenzívnu hru
Slovan pred jeho presným zásahom viedol dvakrát, no Pafosu sa podarilo dvakrát vyrovnať. „Vytvárame si šance, skórujeme, no následne sa stiahneme do obrany," vysvetlil Touré.
Nový kouč vyžaduje od hráčov útočný futbal. Strieľať góly a byť efektívny je priorita.
„Spôsob hry, ktorý milujem, je hrať ofenzívne. Samozrejme, v obrane musíte byť pozorní, ale futbal bez vytvárania si gólových príležitostí nie je futbal. Verím, že čoskoro vyhráme väčším gólovým rozdielom," zdôraznil.
Slovan hral pod vedením trénera Vladimíra Weissa staršieho pragmatický futbal. Prispôsoboval sa silnejším súperom, kládol dôraz na výsledok prevažne so stredným blokom a skúsenými hráčmi v zostave. Hra bola postavená aj na emócii.
Yaya Touré si zakladá na intenzívnom a dravom ofenzívnom prístupe.
„Prišla zmena. Kouč Vladimír (Weiss), ktorý je tu legendou, odviedol skvelú prácu. Hráči sa teraz prispôsobujú novej filozofii, inému tréningovému procesu. Je to proces. Snažíme sa, aby rozumeli, čo od nich vyžadujeme," ozrejmil.
Krídelník musí mať hlavu namieste
Rodáka z Pobrežia Slonoviny mal výborne zmapovaného známy stopér Pafosu David Luiz, ktorý odohral viac než dve stovky zápasov v Premier League. V drese londýnskej Chelsea čelil v zápasoch proti Manchestru City dohromady deväťkrát Tourému.
„Bol to pre nás dobrý test proti kvalitnému súperovi so skvelou filozofiou. Yayu Tourého poznám veľmi dobre. Bolo náročné hrať proti nemu," zasmial sa brazílsky futbalista.
Obrana Pafosu sa v dueli so Slovanom trápila. Najmä na svojej pravej strane, a to pre fantastický výkon v minulosti kritizovaného Alasana Yirajanga.
Zhruba miliónová posila z Podbrezovej, ktorá prišla do hlavného mesta v lete 2025, zvládala výborne situácie jeden proti jednému s loptou na kopačke a svojou rýchlosťou Gambijčan lámal defenzívu cyperského tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Pafos
„Alasana bol náš najnebezpečnejší hráč. Strelil nádherný gól, vytvoril dve či tri šance. Som za jeho výkon rád," zhodnotil jeho výkon Yaya Touré.
„Keď bude (Yirajang) sústredený a bude mať hlavu namieste, tak bude výborný hráč," poznamenal útočník Šporar a dodal: „Musíte sa s ním rozprávať každý deň. Ale videli ste, má ohromnú kvalitu. Som rád, že skóroval. To sú jeho akcie. Je rýchlejší ako ktokoľvek iný."
Slováka trénuje elita
Tréner Touré vyzdvihol aj prácu stredopoliara Petra Pokorného, ktorý v druhej polovici vlaňajšej sezóny exceloval.
V posledných piatich ligových kolách 2025/26 bol možno najlepším hráčom Slovana. Vyhral v nich 32 zo 45 súbojov o loptu. Mal neuveriteľnú 71-percentnú úspešnosť.
„Poky je jedným z kľúčových hráčov. Odohral dobrý zápas. To, ako ho chceme využívať, je pre neho niečo nové," poznamenal tréner Slovana.
Yaya Touré patril počas svojej hráčskej kariéry k najlepším stredopoliarom na svete. Bol dominantný, fyzicky zdatný a technicky obdarený.
Svoje skúsenosti chce posunúť Pokornému, ktorého v minulosti viedol v španielskom Reale Sociedad ďalší legendárny stredopoliar Xabi Alonso. Slovenský reprezentant má excelentnú futbalovú školu.
VIDEO: Toure počas pozápasovej tlačovej konferencie Slovan - Pafos
„Hrá na pozícii, na ktorej som hral aj ja. Viem, čo stredopoliar potrebuje. Poky má obrovskú kvalitu a veľký potenciál. Verím, že ho veľa naučím. Záleží mi na jeho progrese," vysvetlil.
Potešil ho aj výkon ďalšieho stredopoliara Rahima Ibrahima, ktorý otvoril skóre prípravného zápasu: „Ibrahimov dar je fyzická zdatnosť. Tvrdo na ňom pracujeme. Je skvelý hráč."
Chcú postúpiť do Ligy majstrov
Slovan sa predstaví v prvom súťažnom zápase sezóny 2026/2027 v gruzínskom Tbilisi, kde vyzve v druhom kvalifikačnom predkole Ligy majstrov tamojšieho majstra Iberia 1999.
Tréner "belasých" má problém, po akom túži každý kouč.
„Zaujali ma všetci hráči. Šance dávam tým, u ktorých vidím tvrdú prácu. Chcem, aby som mal pred zápasom problém vybrať, koho postaviť. A presne to sa mi na tomto tíme páči. Pred zápasom v Gruzínsku mám dilemu. Hráči vo mne vyvolali pozitívne otázniky," vysvetlil Touré.
Útočník a kapitán slovenského majstra Andraž Šporar verí, že v Gruzínsku podrží zodpovedná obrana:
„V pohárovej Európe nesmieme dostať dva góly. Hráme podľa mňa dobrý futbal. Sme Slovan a chceme postúpiť do Ligy majstrov. Verím, že sa nám to môže podariť."