Skúsený český horolezec prišiel o život. Tragédia sa odohrala blízko miesta smrti Dahlmeierovej

V pakistanskom pohorí Karákóram vo štvrtok zomrel 46-ročný český horolezec Jaroslav Bánsky.
Spolu s dvoma členmi českej expedície sa pokúšal o prvovýstup na horu Biarchedi II.
ČTK to dnes povedal rodinný priateľ a horolezec Libor Dušek. Úmrtie potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého je česká ambasáda v Islamabade v spojení s tamojšou políciou. Okolnosti nešťastia nie sú známe. O tragédii informoval tiež Blesk.
O niekoľko dní uplynie presne rok od chvíle, keď práve na susednom vrchole tragicky zahynula biatlonistka Laura Dahlmeierová.
"S ľútosťou môžeme potvrdiť úmrtie českého horolezca v Pakistane. Diplomati na našom veľvyslanectve v Islamabade sa prípadu venujú a sú v kontakte s políciou a cestovnou kanceláriou," povedal ČTK hovorca českej diplomacie Adam Čörgő.
Tento týždeň je to tak podľa dostupných informácií tretí Čech, ktorý zomrel v horách v zahraničí. Predchádzajúci dvaja zomreli v noci na stredu pri výstupe na Mont Blanc. Tretí účastník tejto výpravy, ktorý bol tiež z Česka, bol zranený.
Podľa informácií Českej asociácie horských vodcov (ČAHV) bol jednou z obetí horský vodca, ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti.
Banský bol v Karákórame súčasťou českej expedície, v ktorej podľa informácií na sociálnych sieťach boli aj horolezci Zdeněk Hák a Radoslav Groh.
Spoločne táto trojica už skôr v Karákórame ako prvá zdolala vrchol Muču Kiš vo výške 7480 metrov, Hák a Groh následne absolvovali v pohorí aj ďalší prvovýstup, a to juhozápadnou stenou na horu Hunza Peak vysokú 6300 metrov.