Anglicko potlačilo mexické povstanie. O postup ho nepripravila ani červená karta

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Mexiko - Anglicko 2:3 (1:2)
Góly: 42. Quiňones, 69. Jimenez (z 11 m) – 36. a 38. Bellingham, 60. Kane (z 11 m)
Rozhodcovia: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), ŽK: Sanchez, Vasquez - Rice, Kane, O'Reilly, Henderson, ČK: 54. Quansah (Ang.)
Diváci: 80 824
Mexiko: Rangel - Sanchez (79. Fidalgo), Montes (46. Alvarez), Vasquez, Gallardo - Mora (61. Gimenez), Lira, Romo (61. Gutierrez) - Alvarado, Jimenez, Quiňones (81. Martinez)
Anglicko: Pickford – Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (75. Spence) – Anderson (75. Burn), Rice – Saka (57. Stones), Bellingham, Gordon – Kane (90. Rogers)
Futbalisti Anglicka postúpili do štvrťfinále na MS 2026. V zápase osemfinále zdolali domáce Mexiko 3:2.
- ONLINE: Mexiko - Anglicko, osemfinále na MS vo futbale 2026
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O ich triumfe rozhodol dvojgólový Jude Bellingham, tretí gól pridal Harry Kane. Vo štvrťfinále vyzvú Nórsko, duel je na programe budúcu sobotu o 23.00 SELČ v Miami.
Zápas sa začal s hodinovým meškaním pre búrku, v okolí štadióna sa vyskytovali blesky.
Angličanom za stavu 2:1 skomplikovalo situáciu vylúčenie Jarella Quansaha, ale jeho spoluhráči tento kľúčový moment zvládli a aj napriek oslabeniu dokázali zápas doviesť do víťazného konca. Za domácich sa presadili Julian Quiňones a Raul Jimenez.
Anglicko tak naďalej živí šancu na svoj prvý titul od roku 1966. Mexičania sa naopak dostali do štvrťfinále MS iba raz.
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Priebeh zápasu Mexiko - Anglicko
I. polčas: Zápas začal zostra, už po necelých dvoch minútach videl Rice žltú kartu. Angličania mali spočiatku častejšie loptu na kopačkách, prvú šancu mal Gordon po akcii Bellinghama.
Na opačnej strane si potom na center z pravej strany nabehol Jimenez, po jeho hlavičke k ľavej tyči skvele zasiahol Pickford.
Hra sa v tejto fáze vyrovnala, ale potom Angličania po prvý raz udreli. Pickford poslal loptu ma Ricea, ten následne prihral doprava Sakovi a po jeho centri sa hlavou presadil Bellingham - 0:1.
O necelé dve minúty neskôr opäť po akcii Ricea a následnej prihrávke Kanea sa opäť dostal k zakončeniu Bellingham a s prehľadom poslal loptu do siete po druhý raz - 0:2.
Zdalo sa, že domácich tento gól zrazí na kolená, ale prišla výborná reakcia z ich strany. Po štandardke Alvarada sa lopta dostala ku Quiňonesovi, ktorý zo siedmich metrov napálil loptu pod brvno - 1:2. Ten istý hráč potom nebezpečne hlavičkoval, ale Pickford jeho pokus vytesnil.
II. polčas:
Po prestávke pokračoval dobrý futbal, prvé šance mali opäť Angličania. O'Reilly však trafil iba pravú žrď.
Potom prišlo vylúčenie, keď Quansah príliš tvrdo atakoval Gallarda a arbiter po zhliadnutí videa vytiahol červenú kartu. Angličania však reagovali výborne.
Gordon sa rozbehol za dlhou loptou, obišiel aj brankára Rangela, ale ten ho zrazil k zemi a rozhodca ukázal na biely bod. Loptu si vzal Kane a šiestym gólom na turnaji poslal svoj tím opäť do dvojgólového vedenia.
Kapitán Albionu bol však neskôr v hlavnej úlohe na opačnej strane šestnástky, keď v snahe odkopnúť loptu trafil aj nohu Gutierreza a penaltu kopali aj domáci. Jimenez nezaváhal a znížil na 2:3.
V závere sa jeho spoluhráči nadychovali k tlaku, snažili sa o vyrovnanie, ale zverenci Thomasa Tuchela tesné víťazstvo ubránili.
Hlasy po zápase
Jude Bellingham, strelec dvoch gólov Anglicka: „Bol to môj najlepší večer počas pôsobenia v anglickej reprezentácii. Neuveriteľný, nedá sa ani opísať slovami. Bol to veľmi náročný zápas. Mexičania predviedli vysokú kvalitu. Náš tím však v rozhodujúcich momentoch ukázal charakter. Som na naše mužstvo hrdý.“
Harry Kane, kapitán Anglicka a strelec tretieho gólu: „Bol to bláznivý zápas. Museli sme tvrdo bojovať, aby sme zlomili odpor húževnatých Mexičanov. Našli sme však napokon cestu k víťazstvu. Postup do štvrťfinále je dielo celého kolektívu.“
Javier Aguirre, tréner Mexika: „Nemôžem svojmu tímu nič vyčítať. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, je to skvelý tím. Toto je najvyššia úroveň, nemôžete robiť chyby, pretože vás budú stáť veľa. Riskovali sme striedaniami, aby sme využili výhodu, že máme o jedného hráča viac, ale nepodarilo sa nám to. Ďakujeme ľuďom za podporu, veľmi si to vážime.”