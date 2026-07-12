VIDEO: Návrat sa zmenil na nočnú moru. McGregor sa vážne zranil, Holloway vyhral

Hlavný zápas turnaja UFC 329 priniesol mimoriadne nešťastný koniec. Max Holloway zvíťazil nad Conorom McGregorom technickým knokautom už v 1. kole po tom, čo si írsky bojovník vážne poranil koleno.
McGregor vstúpil do zápasu veľmi aktívne a hneď po úvodnom gongu sa pokúsil o kop na hlavu súpera. Pri technike však stratil stabilitu, podkĺzol sa a zranil si koleno.
Ír sa okamžite chytil za nohu a bolo zrejmé, že nemôže pokračovať naplno. Holloway neváhal, pritlačil na zraneného súpera sériou úderov a rozhodca Herb Dean duel po 69 sekundách ukončil.
Pre McGregora sa tak dlho očakávaný návrat po viac ako piatich rokoch skončil najhorším možným spôsobom. Rozsah zranenia zatiaľ nie je známy, no podľa prvých záberov išlo o vážne poškodenie kolena.
Holloway si naopak pripísal jedno z najrýchlejších víťazstiev kariéry a úspešne zvládol debut vo welterovej váhe.
VIDEO: Moment, ktorý rozhodol o hlavnom zápase turnaja UFC 329
Holloway po zápase priznal, že ho mrzí spôsob, akým duel skončil. „Nikto nechce vyhrať takýmto spôsobom. Dúfam, že Conor bude v poriadku,“ povedal havajský bojovník.
Následne však okamžite vyzval UFC na tretiu vzájomnú konfrontáciu.
„Zavolajte Hunterovi, zavolajte UFC. Musíme to urobiť ešte raz. Fanúšikovia si zaslúžia vidieť skutočný zápas,“ odkázal Holloway priamo v klietke.
McGregor po ukončení zápasu neposkytol rozhovor. Z klietky odišiel bez slov a zamieril do zákulisia, kde podľa zámorských médií pôsobil zničeným dojmom.
Či sa Ír dokáže po ďalšom vážnom zranení ešte raz vrátiť do klietky, ukážu najbližšie mesiace.