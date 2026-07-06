Zničili pevnosť. Angličania oslavovali ako nikdy, kapitán mutoval ako štrnásťročný

Boli to jedny z najväčších pozápasových osláv, aké Anglicko zažilo na majstrovstvách sveta. A po tom, čo sa odohralo na legendárnom štadióne Azteca, sa tomu nemožno čudovať.
Desiati Angličania ustáli enormný tlak, zdolali Mexiko (3:2) na jeho vlastnej pôde a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta.
„Jednoducho senzácia. Je to jeden z najväčších výsledkov v histórii anglického futbalu. Títo hráči ukázali obrovské srdce a napriek všetkým okolnostiam dotiahli zápas do víťazného konca,“ napísal denník Daily Mail.
Angličania vyradili jedného z hostiteľov turnaja priamo v jeho pevnosti. Aztécky štadión je výnimočný nielen kapacitou 83-tisíc divákov. Leží v nadmorskej výške 2240 metrov, čo je viac ako má napríklad Chopok. Mexiko organizovalo majstrovstvá sveta aj v rokoch 1970 a 1986 a na štadióne Azteca nikdy neprehralo. Až teraz – proti Anglicku.
Mexičania plakali. Hráči aj fanúšikovia.
Kto pochyboval, je umlčaný
„Anglicko to dokázalo! Ich bojovnosť a odolnosť v desiatich boli obrovské. Hrdinovia po celom ihrisku. Pozrite sa na nich, ako ležia na trávniku,“ opisoval reportér Daily Mail Craig Hope.
Šialená klíma, búrlivé publikum, takmer 40 minút v oslabení a dvanásťminútové nadstavenie. To všetko hralo proti Anglicku.
„Každý, kto pochyboval, či má tento anglický tím charakter a kvalitu na zisk titulu majstra sveta, bol týmto výkonom umlčaný,“ dodal Daily Mail.
Takéto veľké zápasy sú stvorené pre veľkých hráčov. A Jude Bellingham opäť ukázal, prečo patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasného futbalu.
Dvoma gólmi v priebehu niekoľkých minút priviedol anglických fanúšikov do extázy a celý štadión Azteca do šoku.
Bellingham umlčal Aztecu
„Stačí si vypočuť, ako atmosféra na štadióne pri oboch góloch doslova spľasla ako prepichnutý balón,“ opisoval Daily Mail.
Bellingham však nebol rozhodujúci iba smerom dopredu. Už v prvom polčase fantastickým obranným zákrokom zabránil prakticky istému gólu Mexika.
„Neuveriteľné predstavenie Anglicka a jeho hlavnej hviezdy v strede poľa. Aká túžba po víťazstve od Judea Bellinghama,“ napísal Ian Ladyman z Daily Mail.
Podľa britského denníka bol anglický stredopoliar na úplne inej úrovni.
„So stredovou formáciou Mexika si robil, čo chcel, prechádzal cez ňu s takou ľahkosťou, akoby patril do tanečnej súťaže Let's Dance,“ hodnotil Daily Mail.
Pivo na klávesnici a takmer dokonalý výkon
Atmosféra na Aztece bola počas celého zápasu elektrizujúca. Po góle Mexika vypukla medzi domácimi fanúšikmi eufória.
„Po ich góle nasledovala spŕška piva a vody, keď desiatky plastových pohárov leteli z tribúny za nami na znak osláv. Je načase utrieť trochu alkoholu z mojej klávesnice,“ opísal Ladyman.
Bývalý anglický reprezentant Alan Shearer považoval výkon Anglicka za prelomový.
„Na tento výkon Anglicka sme čakali. Pred dnešným zápasom mali pravdepodobne za sebou len jeden skutočne dobrý polčas, a to proti Chorvátsku. Objavili sa síce záblesky geniality Harryho Kanea a Judea Bellinghama, ale dnešný výkon bol takmer dokonalý."
"Veľa sa hovorilo o všetkom, čomu budú musieť dnes čeliť – o nadmorskej výške a ďalších faktoroch – a oni sa s tým vyrovnali. Zvládli aj ďalšie nepriaznivé okolnosti, ktoré ich počas zápasu postretli. Bol to výnimočný výkon, ktorý ich môže posunúť ďalej a dodať im vieru, že na tomto turnaji môžu dosiahnuť niečo veľké,“ povedal Shearer pre BBC One.
Absolútne neuveriteľné
Podobne reagoval aj bývalý brankár Joe Hart.
„Aký je dnes vlastne deň? Za posledných niekoľko hodín sa toho udialo tak strašne veľa. Toto je absolútne neuveriteľné. Predstavte si, čo tí chlapci práve teraz musia cítiť," myslí si Hart.
"Ukázali úplne všetko – bojovnosť, odhodlanie a tiež obrovskú kvalitu, vďaka ktorej sa dostali do vedenia. Veľa hovorili o súdržnosti a túžbe bojovať jeden za druhého a dnes večer to naplno predviedli. Striedajúci hráči boli fantastickí,“ hodnotil Hart.
Wayne Rooney zašiel ešte ďalej.
„Tento zápas ukázal, že máme tím schopný vyhrať majstrovstvá sveta. Sebavedomie a viera, ktoré tento výkon hráčom dodá, budú obrovské.“
Tuchel: Toto je pravá mentalita
Po zápase neskrýval emócie ani tréner Anglicka Thomas Tuchel.
„Som veľmi hrdý. Potrebovali sme úplne všetko. Bolo to nesmierne náročné. V momentoch, keď sme mali pocit, že získavame momentum, prišli ďalšie komplikácie. Presne toto je však pravá mentalita."
"Tento tím to myslí vážne. Keď je najťažšie, nikdy sa nevzdáva a nikdy nestráca vieru. Dnes sme urobili ďalší krok vpred. Musíme si tento okamih vychutnať. Toto je Azteca, toto je Mexiko, bol to bláznivý zápas. Nechali sme tam úplne všetko, každý jeden z nás. Musíme si to teraz užiť a potom sa naplno sústrediť na ďalší cieľ,“ povedal nemecký tréner v službách Anglicka.
Kane stratil hlas
Po záverečnom hvizde nasledovali oslavy, aké Anglicko na svetovom šampionáte dlho nezažilo.
„Boli to jedny z najväčších pozápasových osláv, aké som kedy videl pri Anglicku na majstrovstvách sveta,“ opisoval reportér Daily Mail.
Hráči preskočili zábrany, aby mohli oslavovať s fanúšikmi a spoločne si zaspievať skladbu Wonderwall od skupiny Oasis, ktorá sa stala neoficiálnou hymnou Anglicka na tomto svetovom šampionáte.
Držali sa za ramená a spolu s fanúšikmi spievali víťazné piesne.
Kapitán Harry Kane prišiel počas osláv doslova o hlas. Počas rozhovoru pre BBC znel podľa reportérov ako štrnásťročný chlapec, ktorému sa práve láme hlas.
„V našej redakcii to vyvoláva veľa smiechu, pretože, úprimne povedané, je to veľmi zábavné počúvať. Dokonale to vystihuje, aký šialený bol tento zápas,“ napísal Daily Mail.
Rozhodca šiel proti nám
Kane v stretnutí premenil penaltu a strelil už svoj šiesty gól na týchto majstrovstvách sveta. Celkovo ich má na svetových šampionátoch už trinásť.
„Bol to bláznivý zápas. Museli sme bojovať a nájsť v sebe niečo navyše. Práve som spieval, takže vlastne ani neviem poriadne hovoriť. Táto príležitosť, tento tím, všetko bolo proti nám, ale našli sme spôsob, ako to zvládnuť,“ povedal Kane.
Na adresu penalty, ktorá nebola nariadená v jeho prospech, dodal:
„Myslel som si, že som bol pri lopte skôr. Bol to jednoducho jeden z tých dní. Rozhodca veľa situácií posúdil proti nám. Nakoniec na tom však nezáležalo, takže som spokojný.“
Večer plný emócií napokon priniesol aj kuriózny moment. Jordan Henderson, ktorý neodohral ani minútu, sa počas osláv zranil po páde cez reklamné panely.
Angličanom to však náladu nepokazilo. Na štadióne Azteca sa ozývalo jediné.
It's coming home.