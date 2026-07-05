    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Mexiko City
    02:00
    Anglicko
    Anglicko
    PrehľadPreview

    Mexiko na slávnom štadióne na MS nikdy neprehralo. Víťazstvá treba doslova vydrieť, tvrdí Kane

    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom.
    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 12:40
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    Na programe je jeden z najatraktívnejších duelov v rámci osemfinále.

    Mexickí futbalisti sa vo svojom poslednom vystúpení na domácom Aztéckom štadióne na MS 2026 pokúsia prekvapiť proti Anglicku.

    V noci na pondelok je na programe jeden z najatraktívnejších duelov v rámci osemfinále a favoritom z čisto futbalového hľadiska je Anglicko, no papierové predpoklady vyrovnáva prostredie, ktoré hrá v prospech Mexika.

    Mexičania majú za sebou štyri víťazstvá bez inkasovaného gólu. A-skupinu ovládli s 9 bodmi a v šestnásťfinále zdolali 2:0 Ekvádor, keď sa strelecky presadil aj Julian Quinones, s tromi presnými zásahmi najlepší strelec tejto stredoamerickej krajiny na turnaji.

    Prípadné víťazstvo v osemfinále by znamenalo vyrovnanie najlepšieho výsledku Mexika na svetových šampionátoch a zároveň návrat do štvrťfinále po prvý raz od domácich MS 1986.

    Kane: Ide predovšetkým o postup

    Angličania so 7 bodmi vyhrali L-skupinu a do osemfinále sa prebojovali cez DR Kongo, keď obrat na 2:1 zariadil dvomi gólmi Harry Kane. Kapitán „troch levov“ skóroval na prebiehajúcom šampionáte päťkrát.

    „Určite máme ešte na čom pracovať, ale v tejto fáze turnaja ide predovšetkým o postup.

    Teraz sme v časti šampionátu, kde treba víťazstvá doslova vydrieť, a presne to sa nám podarilo,“ povedal Kane podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

    „Mundial“ spojil tieto dve krajiny vo vzájomnom súboji doposiaľ iba raz, keď Angličania zdolali Mexiko 2:0 a pripísali si prvé víťazstvo na šampionáte v domácom prostredí v roku 1966, ktorý napokon aj ovládli.

    Sú fyzicky veľmi silní a hrajú kvalitný futbal

    „Majú dôležitých hráčov pôsobiacich doma aj v zahraničí. Sú fyzicky veľmi silní a hrajú kvalitný futbal.

    Pamätám si, že zmena ich herného štýlu sa začala ešte pod vedením Garetha Southgatea a Thomas Tuchel na to nadviazal. Je to mužstvo, ktoré dokáže hrať dvoma rôznymi spôsobmi.

    Kedysi boli najmä rýchli a priamočiari, dokázali vás prevalcovať. Dnes to stále vedia, ale ak zistia, že to nefunguje, vedia svoj prístup zmeniť.

    V histórii mexického futbalu bolo veľa veľkých zápasov a tento bude jedným z nich,“ vyhlásil tréner Mexika Javier Aguirre.

    Mexičania sú maximálne namotivovaní vyradiť jedného z favoritov na celkový triumf. Extra energiu im opäť dodá domáce publikum.

    Súboj sa odohrá vo výške 2240 metrov nad morom. „El Tri“ navyše na ikonickom stánku počas MS nikdy neprehrali.

    Bude to jeden z najväčších zápasov

    „Je to zápas, o akom sníva každý - nastúpiť proti Anglicku v osemfinále na tomto štadióne. Pravdepodobne to bude jeden z najväčších zápasov, aké ako hráči zažijeme.

    Vieme, že majú kvalitných futbalistov a poznáme ich štýl hry. Ich stred poľa je predovšetkým mimoriadne fyzicky silný.

    Majú skvelých hráčov na každom poste. Bude to výborný súper,“ nadviazal na trénerove slová Alvaro Fidalgo, stredopoliar Mexika.

    Mexičan Álvaro Fidalgo oslavuje gól.
    Mexičan Álvaro Fidalgo oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)

    Anglicko sa vracia na miesto, kde v roku 1986 podľahlo neskorším šampiónom z Argentíny po legendárnej „božej ruke“ Diega Maradonu.

    „Albion“ verí, že po semifinále v roku 2018 a štvrťfinále v roku 2022 zájde opäť ďaleko.

    Nadmorská výška bude veľkou nevýhodou

    „Nadmorská výška bude, samozrejme, veľkou nevýhodou, pretože za štyri dni sa na ňu fyzicky nedá adaptovať.

    Je to jednoducho nemožné,“ povedal tréner Anglicka Thomas Tuchel podľa agentúry AFP ešte pred odletom do Mexika.

    Po návšteve štadióna na predzápasovej tlačovej konferencii dodal: „Hneď ako sem vojdete a pocítite atmosféru a emócie, zasiahne vás to.

    Okamžite som mal pocit, že nás čaká skutočný zápas majstrovstiev sveta. Vedeli sme to už predtým. Sme na ikonickom mieste, na ikonickom štadióne.“

    FIFA zvažovala posun začiatku zápasu na skorší čas pre hroziace búrky, napokon však potvrdila, že duel sa odohrá podľa pôvodného harmonogramu - v pondelok 6. júla od 2.00 h SELČ.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Mexiko - Anglicko

    Rozhodujú: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.)

    Predpokladané zostavy:

    Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Mora, Lira, Romo - Alvarado, Jimenez, Quinones

    Anglicko: Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly - Rice, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane

    Víťaz sa vo štvrťfinále stretne v sobotu 11. júla o 23.00 h SELČ v Miami s postupujúcim z dvojice Brazília - Nórsko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom.
    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom.
    Mexiko na slávnom štadióne na MS nikdy neprehralo. Víťazstvá treba doslova vydrieť, tvrdí Kane
    dnes 12:40
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom.
    Harry Kane z Anglicka (9) oslavuje svoj prvý gól v zápase šestnásťfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Anglickom a Kongom.
    Mexiko na slávnom štadióne na MS nikdy neprehralo. Víťazstvá treba doslova vydrieť, tvrdí Kane
    dnes 12:40
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    Domov»MS vo futbale 2026»Mexiko na slávnom štadióne na MS nikdy neprehralo. Víťazstvá treba doslova vydrieť, tvrdí Kane