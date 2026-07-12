    Mbappé sa dotiahol na Messiho na čele tabuľky strelcov. Argentína pokračuje v skvelej ofenzíve

    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta.
    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. júl 2026 o 09:08
    ShareTweet0

    Pozrite si štatistiky po štvrťfinále na MS vo futbale 2026.

    Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé a hviezdny Argentínčan Lionel Messi sú po štvrťfinálových zápasoch najlepšími strelcami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V doterajšom priebehu šampionátu strelili po osem gólov.

    Za dvojicou je so siedmimi zásahmi nórsky kanonier Erling Haaland, pre ktorého sa turnaj vo štvrťfinále skončil. Po šesť presných zásahov majú na konte Angličania Harry Kane a Jude Bellingham.

    Argentína, ktorá je v pozícii obhajcu, je tímom s najlepšou ofenzívou, keďže jej hráči vsietili dovedna 17 gólov. Nasledujú Francúzi v pozícii vicemajstrov so 16 presnými zásahmi a Belgicko (14), ktoré už z turnaja vypadlo.

    V štatistike gólových prihrávok vedie Francúz Michael Olise, ktorý asistoval pri piatich presných zásahoch svojho tímu.

    MS vo futbale 2026 - štatistiky po štvrťfinále

    Hráči:

    Góly: Kylian Mbappe (Fr.) a Lionel Messi (Arg.) po 8 gólov, Erling Haaland (Nór.) 7, Harry Kane a Jude Bellingham (Angl.) po 6, Ousmane Dembele (Fr.) 5, Ismaila Sarr (Sen.), Mikel Oyarzabal (Šp.), Julian Quinones (Mex.), Vinicius Junior (Braz.) všetci po 4 góly

    Asistencie: Michael Olise (Fr.) 5 asistencií, Bruno Guimaraes (Braz.), Brahim Diaz (Mar.), Martin Ödegaard (Nór.), všetci po 4, Kylian Mbappe (Fr.), Andreas Schjelderup (Nór.), Alexander Isak (Švéd.), Bukayo Saka, Anthony Gordon (obaja Angl.), Florian Wirtz (Nem.), Roberto Alvarado (Mex.), všetci po 3

    Strely na bránu: Messi a Mbappe po 19 striel, Haaland 12, Kane, Bellingham, Vinicius Junior všetci po 11, Oyarzabal, Yamal obaja po 10, Cristiano Ronaldo (Portug.) a Jonathan David (Kan.) po 9, Dan Ndoye (Švaj.) 8

    Počet prihrávok: Rodri 629, Pau Cubarsi 533, Aymeric Laporte (všetci Šp.) 493, Manuel Akanji 479, Granit Xhaka (obaja Švajč.) 470, Leandro Paredes (Arg.) 452, Achraf Hakimi (Mar.) 449, Nico Elvedi (Švaj.) 438, Neil El Aynaoui (Mar.) 433

    Počet zákrokov: Orlando Gill (Par.) 28, Eloy Room (Cur.) 21, Diogo Costa (Portug.) 20, Yassine Bounou (Mar.) 19, Vozinha (Kapv.) 18, Zion Suzuki (Jap.), Mohammed Alowais (Saud.), Thibaut Courtois (Belg.), Örjan Nyland (Nór.), Bart Verbruggen (Hol.) všetci po 17

    Vlastné góly: Mohamed Hany (Egypt) 2, Bounou, Ellyes Skhiri (Tun.), Damian Bobadilla (Par.), Miro Muheim (Švaj.), Abduvohid Nematov (Uzb.), Cameron Burgess (Aus.), Mahmoud Abunada (Kat.), Hassan Altambakti (Saud.), Mohammed Manai (Kat.), Yazan Alarab (Jord.), Aymen Hussein (Irak), Diney Borges (Kapv.) všetci po 1

    ŽK: Issa Diop (Mar.) 3, Mohanad Lashin, Marawan Attia (obaja Egypt), Luc De Fougerolles (Kan.), Haissem Hassan (Egypt), Caleb Yirenkyi (Ghana), Yasser Ibrahim, Teboho Mokoena (JAR), Cyle Larin (Kan.), Gervane Kastaneer, Juninho Bacuna (obaja Cur.), Sidny Lopes Cabral (Kapv.), Ahmed Fathy (Kat.), Saeid Ezatolahi (Irán), Noah Sadiki (DR Kongo), Amir Alammari (Irak), Breel Embolo (Švaj.), Xhaka, Abdulkodir Khusanov (Uzb.), Denis Zakaria (Švaj.), Renato Veiga (Porug.), Declan Rice (Angl.), Stefan Posch (Rak.), Bernardo Silva, (Portug.), Ivan Perišič (Chorv.), Danilo (Braz.), Alan Franco (Ekv.), Diego Gomez, Matias Galarza (obaja Par.), Casemiro (Braz.) všteci po 2,

    ČK: Jarell Quansah (Angl.), Nathan Ngoy (Belg.), Tarik Muhamerovič (BaH), Agustin Canobbio (Urug.), Piero Hincapie (Ekv.), Folarin Balogun (USA), Miguel Almiron (Par.), Cesar Montes (Mex.), Embolo, Themba Zwane, Sphephelo Sithole (obaja JAR), Rebin Sulaka (Irak), Homam Ahmed, Assim Madibo (obaja Kat.) všetci po 1

    Tímy:

    Góly: Argentína 17, Francúzsko 16, Belgicko 14, Anglicko a Nórsko po 13, Holandsko, USA, Nemecko, Španielsko po 11, Mexiko, Maroko, Senegal, Brazília, Švajčiarsko po 10

    Počet striel na bránu: Francúzsko 47, Argentína 41, Španielsko 40, Anglicko 39, Belgicko 35, Kanada 32, Kolumbia 31, Švajčiarsko 30, Nórsko 30, Brazília 29

    Najviac inkasovaných gólov: Tunisko a Irak po 12, Nórsko, Uzbekistan po 11, Švédsko, Katar a Nový Zéland 10, Curacao, Senegal, Alžírsko, Rakúsko všetci po 9

    Držanie lopty (v percentách): Španielsko 60, Turecko 58, Alžírsko, Kórejská republika a Nemecko všetci 56, Argentína 55, Kolumbia, Maroko, Francúzsko a Portugalsko všetci 53

    Presnosť prihrávok (v percentách): Argentína a Španielsko po 91, Alžírsko, Brazília, Anglicko, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko všetci 90, Kórejská republika 89, Pobrežie Slonoviny, Maroko, Holandsko, Nórsko a Senegal po 88

    Vlastné góly: Katar a Egypt po 2, Uzbekistan, Irak, Švajčiarsko, Jordánsko, Kapverdy, Saudská Arábia, Paraguaj, Maroko, Tunisko, Austrália po 1

    ŽK: Egypt 12, Kanada 11, Paraguaj 9, Kolumbia, Ekvádor, Švajčiarsko, Brazília po 8, Curacao, Portugalsko, Anglicko, USA, Haiti, Maroko, Bosna a Hercegovina po 7

    ČK: Katar a JAR obaja po 2, USA, Irak, Uruguaj, Anglicko, Paraguaj, Belgicko, Mexiko, Ekvádor, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko po 1

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky štvrťfinále

    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    2 - 0
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    2 - 1
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles
    11.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 2 pp
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami
    12.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Argentína
    Argentína
    3 - 1 pp
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    Kansas City | Kansas City

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta.
    Francúz Kylian Mbappé oslavuje po tom, čo Francúzsko zdolalo Maroko vo štvrťfinálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta.
    Mbappé sa dotiahol na Messiho na čele tabuľky strelcov. Argentína pokračuje v skvelej ofenzíve
    dnes 09:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Mbappé sa dotiahol na Messiho na čele tabuľky strelcov. Argentína pokračuje v skvelej ofenzíve