    12.07.2026 13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 9. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.
    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. júl 2026 o 11:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 9. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú deviatou etapou.

    Prvý súťažný blok ukončí etapa, ktorá by svojim profilom mohla nahrávať jazdcom, ktorí sa dostanú do denného úniku. 

    Ide o akúsi ardénsku klasiku, v ktorej môžu pred vrchármi uspieť odolní klasikári, ktorí už majú časovú stratu a môžu si tak naskočiť do úniku. 

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 9. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Tour de France  2026
    12.07.2026 o 14:00
    9. etapa: Malemort – Ussel
    Plánovaný
    Prenos
    První důležitý kopec přijde po 46 kilometrech. Côte de Naves měří 2,3 kilometru s průměrem 7,4 procenta. Ještě náročnější je Suc au May, na jehož vrchol se jezdci dostanou přibližně v polovině etapy. Stoupání má 3,8 kilometru při 7,7 procenta a právě tady už mohou začít odpadat první závodníci. Následuje Côte de la Croix du Pey, dlouhá 4,8 kilometru, a krátký Mont Bessou, jehož vrchol leží necelých 25 kilometrů před cílem.

    Žádný z kopců není dlouhý, ale mezi nimi téměř nepřijde klidná část. Jezdci budou opakovaně sjíždět, znovu stoupat a jezdit na úzkých silnicích. Zkrácení etapy navíc může přinést rychlejší začátek, protože větší počet týmů bude chtít dostat svého člověka do úniku. Čekání na poslední kopec by se nemuselo vyplatit – do té doby už může být vpředu skupina s několika minutami náskoku.

    Jedná se o etapu, která je ideální pro klasikáře, nikoliv ryzí vrchaře.
    Pořadí Tour de France po 8. etapě:

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG 28:49:07
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike +2:42
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +3:27
    4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
    7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00
    8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
    ...
    136. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:34:10
    155. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +1:44:25
    Pořadí týmů
    1. Lidl – Trek 86:16:50
    2. Red Bull – BORA – hansgrohe +27:01
    3. UAE Team Emirates – XRG +27:08
    4. Team Visma | Lease a Bike +36:22
    5. Decathlon CMA CGM Team +1:01:19
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG 28:52:34
    2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
    3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +28
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
    5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
    ...
    34. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +1:40:58
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG 28
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma-Lease a Bike 19
    3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
    4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team 12
    ...
    21. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 228
    2. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 213
    3. Biniam Girmay (ERI) NSN Cycling Team 203
    4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 175
    5. Max Kanter (GER) XDS Astana Team 172
    ...
    15. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL 52
    19. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    45. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
    Nedělní etapa doznala změn a bude zkrácená. Kvůli extrémnímu vedru se zkrátila hned o třicet kilometrů. Místo původních 185,5 kilometru čeká závodníky 155,5 kilometru a důvodem je, že departement Corrèze vyhlásil nejvyšší stupeň výstrahy kvůli vysokým teplotám. Ač se v neděli neabsolvuje celá původní trasa, tak všechny čtyři vrchařské prémie ale v trase zůstaly. Start etapy se posunul 14:00.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 9. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:00
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    9. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 9. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:00
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