Tréner Anglicka urobil zvláštny rozhovor, ktorý nik nečakal. Hrdina len pretočil oči

Bol to pekný futbal? Nie. Bol to mimoriadne zábavný zápas? Tiež nie. Záleží však na tom? Ani trochu,“ napísal denník Daily Mail.
Futbalisti Anglicka zdolali vo štvrťfinále svetového šampionátu Nórsko 2:1 po predĺžení a opäť ukázali svoju mentálnu silu. Vybojovali jedno z najdôležitejších víťazstiev na tomto šampionáte, hoci veľkú časť zápasu neboli lepším mužstvom.
Po záverečnom hvizde ležal Harry Kane vyčerpaný na trávniku, Jude Bellingham bol na pokraji síl. Presne to vystihovalo, čo pre tento tím znamená súdržnosť, ktorú vybudoval tréner Thomas Tuchel.
VIDEO: Druhý a víťazný gól Bellinghama
Tri levy postúpili medzi najlepšiu štvorku majstrovstiev sveta iba po štvrtý raz vo svojej histórii.
Hlavnou postavou sa stal Jude Bellingham, ktorý dvoma gólmi podpísal jeden z najpamätnejších anglických obratov v histórii svetových šampionátov.
Opäť prišiel Bellingham
„Ukázali sme charakter a vytrvalosť. Keď veci nefungovali, opäť sme si našli cestu k víťazstvu. Či už to trvalo 90 alebo 120 minút, každý z nás odovzdal úplne všetko,“ opisoval Bellingham.
„Každý, kto prišiel z lavičky, zvládol svoju úlohu fantasticky. Som na tento tím nesmierne hrdý,“ dodal.
Zo štadiónových reproduktorov znela hymna fanúšikov It's Coming Home. A možno po prvý raz za takmer 60 rokov už nejde len o nádej – možno sa futbal naozaj vracia domov.
„Aj keď Tri levy predvádzajú svoj možno najhorší futbal, stredopoliar Realu Madrid sa vždy postará o okamih, ktorý mužstvo zachráni. Je to až neuveriteľné,“ dodal Daily Mail.
Jeho prvý gól bol skvelý, no druhý bol predovšetkým ukážkou nezlomnej vôle a odhodlania. V neznesiteľnej horúčave v Miami, keď už mal zo seba vydané úplne všetko, dokázal byť pri lopte ako prvý a poslal ju do siete.
Hey Jude znovu ovládol štadión
„Na na na na na na na, na na na na, Hey Jude…“
Keď sa začal radovať zo streleného gólu, fanúšikovia už tradične spustili legendárny hit slávnej kapely. Výber piesne bol viac než očividný.
„Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better…“ ozývala sa štadiónom nesmrteľná rocková balada. Viackrát. Nielen po oboch góloch anglickej superstar, ale aj v závere stretnutia.
„Často počúvam The Beatles. Mám rád staršiu hudbu, takže táto pieseň bola presne moja. Veľmi ma baví hrať pred anglickými fanúšikmi. Je to pre mňa vždy špeciálny zážitok,“ povedal Bellingham.
Druhý najmladší
Je anglickým národným hrdinom. Dva góly dal už v osemfinále proti Mexiku a vo štvrťfinále svojimi zásahmi zničil aj Nórsko.
Angličania opäť tŕpli a celkovo v zápase neboli lepší. Mali však Bellinghama, ktorý urobil rozdiel.
Stredopoliar Realu Madrid strelil na majstrovstvách sveta už šesť gólov, rovnaký počet má aj kapitán Harry Kane.
Hoci za Anglicko hrá Bellingham už svoj štvrtý veľký turnaj, má stále iba 23 rokov.
Stal sa len druhým najmladším futbalistom, ktorý skóroval v dvoch po sebe idúcich zápasoch vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Mladší bol iba legendárny Pelé na svetovom šampionáte v roku 1958, keď mal 17 rokov a 249 dní.
Nóri boli dlho lepší
Kým Francúzi a Španieli na majstrovstvách sveta dominujú, Angličania proti Nórsku neurobili dojem mužstva, ktoré by malo získať titul.
V druhom polčase to bol nečakaný obraz. Nóri boli poväčšine aktívnejší, lepší a nebezpečnejší. Vo viacerých fázach favorita zvierali a boli bližšie ku gólu.
Hrozili najmä zo štandardných situácií, predovšetkým po rohových kopoch.
Angličania boli pasívni, pôsobili bezradne. Kapitán Harry Kane bol v riadnom hracom čase odrezaný od hry a nedostal sa do vážnej šance. Gól síce dal, ale iba z ofsajdu, takže nemohol platiť.
„Harry Kane je dnes večer úplne mimo svojej formy. Čo sa to s ním deje?“ pýtal sa počas zápasu Daily Mail.
Prvému gólu Nórov však predchádzal faul na Harryho Kanea. Nóri sa krátko tešili aj z druhého zásahu, ale VAR ho zrušil pre faul Erlinga Haalanda.
V predĺžení boli už lepší Angličania.
Nebol to ani zápas najväčšej nórskej hviezdy. Erling Haaland sa nedostal do výraznej šance a stretnutie prekvapujúco nedohral. Tréner Ståle Solbakken ho stiahol z ihriska v polovici predĺženia.
Kontroverzia s káblom
Vyrovnávajúcemu gólu Judea Bellinghama predchádzala situácia, ktorá ešte dlho vyvolá diskusie.
Nóri protestovali, že dlhý výkop brankára Ørjana Nylanda smerujúci na útočníkov zasiahol kábel televíznej kamery zavesenej pod strechou štadióna v Miami. FIFA však po kontrole dát zo senzora v lopte tvrdí, že k žiadnemu kontaktu nedošlo.
Nyland odkopol loptu zo svojho pokutového územia. Podľa televízie Fox Sports mala zasiahnuť kábel, následne spadla priamo k Elliotovi Andersonovi, ktorý založil útočnú akciu zakončenú vyrovnávajúcim gólom Judea Bellinghama na 1:1.
Po inkasovanom góle zamieril Nyland okamžite k francúzskemu rozhodcovi Clémentovi Turpinovi a vysvetľoval mu, že lopta sa dotkla kábla, a preto gól nemal platiť.
VIDEO: Gól Anglicka na 1:1
Arbiter však jeho protesty, rovnako ako námietky Erlinga Haalanda či trénera Ståleho Solbakkena, odmietol.
Kontroverziu napokon uzavrelo stanovisko FIFA. „Skontrolovali sme dáta a graf zo senzora pripojeného k lopte nevykazuje žiadny výkyv, ktorý by potvrdzoval dotyk s káblom,“ uviedla svetová futbalová federácia.
Nyland plakal, fantastický Ødegaard
Nórski futbalisti po záverečnom hvizde pôsobili úplne zdrvene, plakali. Dobre si uvedomovali, ako blízko boli k tomu, aby prepísali históriu svojej krajiny.
Jeden gól im neuznali, trafili aj žrď a niekoľkokrát boli len krôčik od rozhodujúceho zásahu.
Napokon to však nestačilo.
Brankár Ørjan Nyland po zápase neudržal slzy. Práve jeho chyba predchádzala víťaznému gólu Judea Bellinghama, keď loptu nešťastne vyrazil. Pritom dovtedy bol veľkou oporou svojho tímu. Proti Brazílii čaroval a aj proti Anglicku predviedol viacero výborných zákrokov.
Erling Haaland pôsobil úplne skľúčene.
Stredopoliar Martin Ødegaard odohral famózny zápas a nabehal viac než pätnásť kilometrov. Márne.
Tuchel: Mali sme šťastie, musíme sa zlepšiť
Takýto rozhovor čakal asi len málokto.
Keď tréner Anglicka Thomas Tuchel prišiel po zápase pred kamery ITV, zdalo sa, že bude žiariť spokojnosťou a vyzdvihne charakter svojho tímu, ktorý opäť zvládol dramatický duel.
Nič také sa však nestalo.
Naopak, z jeho slov bolo cítiť veľkú nespokojnosť. Hoci hráčov za ich bojovnosť pochválil, celkový výkon ostro skritizoval. Ukázal tým, aké vysoké nároky na svoje mužstvo kladie.
Thomas Tuchel poskytol televízii ITV pozoruhodný rozhovor. Napriek postupu do semifinále majstrovstiev sveta neskrýval sklamanie z výkonu svojho tímu.
Zároveň odmietol názor reportéra Gabriela Clarka, že Anglicko mohlo podľahnúť tlaku štvrťfinálového zápasu. Podľa nemeckého trénera rozhodla mentalita jeho mužstva.
Ako reagoval hrdina?
„Nehovorím o utrpení. Život sme si dnes skomplikovali sami. S výkonom nie som spokojný.“
„Sami sme si zápas nesmierne sťažili. Hrali sme nedbalo, opakovane sme robili tie isté chyby. Dnes sme mali šťastie. Toto je otázka mentality. Nie je to problém mentality, ale čistá mentalita. Keby sa dala nafľaškovať, mohli by ste ju predávať. Presne o tom to je,“ dodal tréner Anglicka.
„Morgan Rogers bol fantastický. Eberechi Eze sa postupne dostal do zápasu. Djed Spence tiež. Ale dnes sme mali šťastie.
Jude Bellingham to robí v každom jednom zápase. Je to hráč svetovej triedy. Budeme lepší, musíme byť lepší. Máme tri dni a v semifinále musíme podať oveľa lepší výkon.“
Jude Bellingham zareagoval zaujímavo, keď sa dozvedel, že Thomas Tuchel nebol spokojný s výkonom Anglicka.
Tím je z mimoriadne tvrdého cesta
Stredopoliar Realu Madrid pokrčil plecami, pretočil oči a povedal:
„Nech je, ako chce. Na ihrisku to bolo nesmierne náročné. Bol to veľmi ťažký zápas a každý z nás nechal na trávniku úplne všetko. Moje uznanie patrí všetkým hráčom. Každý jeden odviedol obrovský kus práce.“
Bývalý kapitán Anglicka Alan Shearer ocenil predovšetkým psychickú odolnosť tímu.
„Opäť prišlo obrovské sklamanie po inkasovanom góle, ale toto anglické mužstvo je z mimoriadne tvrdého cesta.
Keď muselo v druhom polčase trpieť, keď bolo pod obrovským tlakom a súper ho zatlačil, znovu si nejako našlo cestu k úspechu.
Nie je žiadnym prekvapením, že to bol práve Jude Bellingham, kto opäť prišiel Anglicku na pomoc.“