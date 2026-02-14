FOTO: Slováci napriek prehre so Švédskom oslavovali. Pozrite si najlepšie momenty zápasu

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v sobotňajšom zápase olympijského turnaja v Miláne s výberom Švédska 3:5.
Aj takýto výsledok však znamená, že slovenský tím je blízko k priamemu postupu do štvrťfinále z 1. miesta v skupine B.
Udeje sa tak v prípade, ak Taliani v neskoršom sobotňajšom dueli nezabodujú proti Fínom.
Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 vo fotogalérii.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
