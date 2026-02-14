    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Fotogaléria (77)
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. feb 2026 o 14:52
    Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska prehrali v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom 3:5.

    V tabuľke skupiny B majú na konte 6 bodov a priebežne sú na druhom mieste. Po zápase Fínska s Talianskom však môžu vďaka skóre poskočiť na prvé miesto a postúpiť priamo do štvrťfinále.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Švédsky brankár Jacob Markstrom chytá puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    77 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Lukáš Cingel počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švédsky brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Mika Zibanejad a Martin Fehérváry počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Jacob Markstrom počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Švéd Joel Eriksson Ek počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko -     Pozrite si tabuľku skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    dnes 16:32
    Hokejisti Slovenska strieľajú gól Švédsku na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    FOTO: Slováci napriek prehre so Švédskom oslavovali. Pozrite si najlepšie momenty zápasuPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    dnes 13:04|11
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?Slováci sa pár sekúnd pred koncom tešili, gól na 2:1 však neplatil.
    dnes 13:04|11
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    dnes 11:05|4
    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom poslednom treťom zápase v skupine na ZOH 2026 proti Švédsku.
    dnes 11:05|4
    Hokejista Švédska William Nylander (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na ZOH 2026.
    Samuel Gregapi 22:10|7
    Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezdaHrá sa o priamy postup do štvrťfinále.
    Samuel Grega|pi 22:10|7
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    dnes 12:14
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    dnes 12:14
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    dnes 12:42
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 12:42
    Slovenskí hokejisti po výhre nad Švédskom na ZOH 2026.
    dnes 15:13
    Povedali sme si, že nie je čo stratiť, reagoval Gernát. Dokážeme hrať s hocikým, dodalPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:13
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    dnes 16:32
