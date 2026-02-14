    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Slováci sa pobijú o priamy postup. Kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko? (TV program)

    Hráči Slovenska sa tešia z výhry. (Autor: TASR)
    Sportnet|14. feb 2026 o 06:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko v skupine B na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká tretí zápas na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti favorizovaným Švédom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, proti Talianom uspeli po výsledku 3:2.

    Švédi majú po dvoch zápasoch na konte 3 body. Najskôr si poradili s Talianskom 5:2, neskôr prehrali s Fínskom 1:4.

    Zápas sa začína v sobotu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Slováci sa naposledy stretli so Švédskom na MS 2025. Duel prehrali po výsledku 0:5. Posledne ich zdolali práve na ZOH, keď v súboji o bronz v Pekingu vyhrali 4:0.

    Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

