Slováci sa pobijú o priamy postup. Kde sledovať zápas Slovensko - Švédsko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká tretí zápas na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti favorizovaným Švédom. Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, proti Talianom uspeli po výsledku 3:2.
Švédi majú po dvoch zápasoch na konte 3 body. Najskôr si poradili s Talianskom 5:2, neskôr prehrali s Fínskom 1:4.
Zápas sa začína v sobotu o 12.10 hod a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Slováci sa naposledy stretli so Švédskom na MS 2025. Duel prehrali po výsledku 0:5. Posledne ich zdolali práve na ZOH, keď v súboji o bronz v Pekingu vyhrali 4:0.
Zápas Slovensko - Švédsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu, s komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.
