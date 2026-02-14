Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu

Prvé dve tretiny zápasu proti Švédsku boli super. Aj keď mali zo začiatku viac z hry, opäť bol skvelý Samuel Hlavaj.
Potom sme veľmi nevideli, že hrá outsider s favoritom. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, hralo sa hore-dole a bol to veľmi pozerateľný hokej.
V tretej tretine trochu Švédi ušli a tam na nás doľahol asi pocit, že sme chceli brániť góly, ktoré nám zaručovali prvé miesto. Nakoniec Švédi odskočili na tri góly.
Avšak hrou, ktorou sa prezentujeme celé olympijské hry, sme verili až do konca a našli sme cestu, ako skórovať tretíkrát. Verím tomu, že ten gól je postupový a pôjdeme z prvého miesta.
Všetci sme mali veľkú radosť, keď to tam Daliborovi Dvorskému padlo. Tlačili sme to tam, boli tam odrazy a vyzeralo to, že dá tyčku, ale dotlačil to tam. Skvelý moment.
Každý zápas na olympiáde je sviatok. Je to perfektné a má to vysokú úroveň, stále sa o niečo hrá.
Dnes nastal paradox. Tím, ktorý vyhral, smútil a ten, ktorý prehral, sa radoval. Bolo to vtipné, ale vieme, prečo to tak bolo a sme veľmi radi.
Ja len dúfam, že žiadne prekvapenie už nebude a že to Fíni zvládnu. Myslím si, že to zvládnu a budeme sa tešiť na štvrťfinále.
Prvé dve tretiny boli fantastické
Ak si prejdeme ten zápas postupne, náš prvý gól prišiel po perfektnej delovke Juraja Slafkovského. Prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.
Možno ten gól išiel na vrub brankára, ale bola to dobre mierená rana, ktorú krásne trafil. Ten gól nám pomohol.
Vyrovnali sme a vždy, keď nám Švédi ušli, sme vedeli odpovedať. Prvé dve tretiny boli z našej strany fantastické.
Veľmi dobre fungovala naša presilovka. Síce sme z prvej dostali gól, ale potom sme sa vedeli dobre udržať, hrozili sme a to prvá, ale aj druhá formácia. Potom sme z toho ťažili.
Na konci prvej tretiny sme mohli ísť do vedenia 2:1, ale rozhodcovia usúdili, že puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru.
My sa tu môžeme dohadovať, či to mal alebo nemal byť gól. Z nejakej kamery to vyzeralo, že to bol gól, z inej to nebolo dobre vidno.
Rozhodcovia museli spraviť rozhodnutie, možno si neboli stopercentne istí a takto to dopadlo. Gól nebol uznaný a ja som rád, že chalani sa od toho odosobnili a sústredili sa na ďalší priebeh zápasu.
Rozhodcovia nemajú vydarený turnaj
V tretej tretine boli Švédi o dosť lepší. Nemyslím si, že našim došli sily. Myslím si, že prirodzene mali niekde v hlavách, že pri prehre o dva góly ideme z prvého miesta. Samozrejme, pokiaľ Fíni vyhrajú nad Talianskom, čo všetci očakávame.
Som rád, že sme nezložili zbrane a verili sme až do konca. 39 sekúnd pred koncom sme našli cestu, ako dať gól, ktorý – verím tomu – nás posunie do štvrťfinále z prvého miesta.
Opäť sa však musíme vrátiť aj k rozhodcom. Tie vzájomné vylúčenia neviem pochopiť.
Nevidel som, že by Koch niečo urobil. Bol však vylúčený. Rovnako Erik Černák počas skrumáže v závere. Myslím si, že rozhodcovia by to mali citlivejšie posudzovať. Stále tam boli v sebe dvojičky a nepochopil som, prečo sme išli do oslabenia my.
Regendov zákrok je diskutabilný. Noha tam bola. Áno, možno v Amerike by sa to nepískalo, ale tu sa to píska.
Celkovo si myslím, že rozhodcovia nemajú vydarený turnaj. Sú tam vždy diskutabilné písknutia na obidve strany. Verím tomu, že do konca turnaja sa to zlepší.
Slovenský hokej má budúcnosť
Na konci dňa sme však spokojní. Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu. To si povedzme úprimne. Nemyslím si, že bol niekto, kto by tomu veril.
Klobúk dole pred chalanmi. Vyzerá to tak, že forma je načasovaná správne.
Oliver Okuliar dnes povedal, že na tomto malom ihrisku je to iný hokej. A je to tak. Je tam viac kontaktu, menej miesta, je to rýchle. Pre diváka je to veľmi zaujímavé.
Máme za sebou prvú časť a teraz ide tá druhá, ktorá bude rozhodovať o tom, ktorý tím pôjde domov a ktorý ostane v turnaji.
Zatiaľ môžeme hodnotiť všetko pozitívne. Herný prejav je dobrý, mladí hráči sú prospešní. Slovenský hokej má budúcnosť.
