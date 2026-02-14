    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Dalibor Dvorský strieľa gól na 3:5 v zápase proti Švédsku. Tento presný zásah môže rozhodnúť o postupe Slovákov.
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Na snímke slovenskí hráči sa tešia z gólu na 3:5.
    Prehrali, no skákali od radosti. Súdržnosť dáva mužstvu silu, hovorí český expert
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu
    Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Valábik sa z prehry dávno takto netešil. Neverí, že Taliani zdolajú Fínov
    Brankár Samuel Hlavaj chytá puk v zápase so Švédskom.
    Hlavaj čelil 51 strelám, Dvorský strelil dôležitý gól. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Švédsku
    Vladimír Orzságh, Miloš Kelemen (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko.
    Slovensko je druhé, no dlho nemusí byť. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Radivojevič: Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu

    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026.
    Samuel Hlavaj a Juraj Slafkovský po zápase Švédsko - Slovensko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Branko Radivojevič|14. feb 2026 o 16:32
    Zápas Švédsko - Slovensko na ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.

    Prvé dve tretiny zápasu proti Švédsku boli super. Aj keď mali zo začiatku viac z hry, opäť bol skvelý Samuel Hlavaj.

    Potom sme veľmi nevideli, že hrá outsider s favoritom. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, hralo sa hore-dole a bol to veľmi pozerateľný hokej.

    V tretej tretine trochu Švédi ušli a tam na nás doľahol asi pocit, že sme chceli brániť góly, ktoré nám zaručovali prvé miesto. Nakoniec Švédi odskočili na tri góly.

    Avšak hrou, ktorou sa prezentujeme celé olympijské hry, sme verili až do konca a našli sme cestu, ako skórovať tretíkrát. Verím tomu, že ten gól je postupový a pôjdeme z prvého miesta.

    Všetci sme mali veľkú radosť, keď to tam Daliborovi Dvorskému padlo. Tlačili sme to tam, boli tam odrazy a vyzeralo to, že dá tyčku, ale dotlačil to tam. Skvelý moment.

    Dalibor Dvorský dáva gól do siete Švédska na ZOH 2026.
    Dalibor Dvorský dáva gól do siete Švédska na ZOH 2026.

    Každý zápas na olympiáde je sviatok. Je to perfektné a má to vysokú úroveň, stále sa o niečo hrá.

    Dnes nastal paradox. Tím, ktorý vyhral, smútil a ten, ktorý prehral, sa radoval. Bolo to vtipné, ale vieme, prečo to tak bolo a sme veľmi radi.

    Ja len dúfam, že žiadne prekvapenie už nebude a že to Fíni zvládnu. Myslím si, že to zvládnu a budeme sa tešiť na štvrťfinále.

    Prvé dve tretiny boli fantastické

    Ak si prejdeme ten zápas postupne, náš prvý gól prišiel po perfektnej delovke Juraja Slafkovského. Prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.

    Možno ten gól išiel na vrub brankára, ale bola to dobre mierená rana, ktorú krásne trafil. Ten gól nám pomohol.

    Vyrovnali sme a vždy, keď nám Švédi ušli, sme vedeli odpovedať. Prvé dve tretiny boli z našej strany fantastické.

    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.

    Veľmi dobre fungovala naša presilovka. Síce sme z prvej dostali gól, ale potom sme sa vedeli dobre udržať, hrozili sme a to prvá, ale aj druhá formácia. Potom sme z toho ťažili.

    Na konci prvej tretiny sme mohli ísť do vedenia 2:1, ale rozhodcovia usúdili, že puk neprešiel celým objemom za bránkovú čiaru.

    My sa tu môžeme dohadovať, či to mal alebo nemal byť gól. Z nejakej kamery to vyzeralo, že to bol gól, z inej to nebolo dobre vidno.

    Rozhodcovia museli spraviť rozhodnutie, možno si neboli stopercentne istí a takto to dopadlo. Gól nebol uznaný a ja som rád, že chalani sa od toho odosobnili a sústredili sa na ďalší priebeh zápasu.

    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?

    Rozhodcovia nemajú vydarený turnaj

    V tretej tretine boli Švédi o dosť lepší. Nemyslím si, že našim došli sily. Myslím si, že prirodzene mali niekde v hlavách, že pri prehre o dva góly ideme z prvého miesta. Samozrejme, pokiaľ Fíni vyhrajú nad Talianskom, čo všetci očakávame.

    Som rád, že sme nezložili zbrane a verili sme až do konca. 39 sekúnd pred koncom sme našli cestu, ako dať gól, ktorý – verím tomu – nás posunie do štvrťfinále z prvého miesta.

    Opäť sa však musíme vrátiť aj k rozhodcom. Tie vzájomné vylúčenia neviem pochopiť.

    Nevidel som, že by Koch niečo urobil. Bol však vylúčený. Rovnako Erik Černák počas skrumáže v závere. Myslím si, že rozhodcovia by to mali citlivejšie posudzovať. Stále tam boli v sebe dvojičky a nepochopil som, prečo sme išli do oslabenia my.

    Regendov zákrok je diskutabilný. Noha tam bola. Áno, možno v Amerike by sa to nepískalo, ale tu sa to píska.

    Celkovo si myslím, že rozhodcovia nemajú vydarený turnaj. Sú tam vždy diskutabilné písknutia na obidve strany. Verím tomu, že do konca turnaja sa to zlepší.

    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne
    Keď Ďuri vystrelil, šiel som do bránky, hovorí Dvorský. Gólová hokejka skončila na tribúne

    Slovenský hokej má budúcnosť

    Na konci dňa sme však spokojní. Ani ten najväčší optimista neveril, že môžeme vyhrať skupinu. To si povedzme úprimne. Nemyslím si, že bol niekto, kto by tomu veril.

    Klobúk dole pred chalanmi. Vyzerá to tak, že forma je načasovaná správne.

    Oliver Okuliar dnes povedal, že na tomto malom ihrisku je to iný hokej. A je to tak. Je tam viac kontaktu, menej miesta, je to rýchle. Pre diváka je to veľmi zaujímavé.

    Máme za sebou prvú časť a teraz ide tá druhá, ktorá bude rozhodovať o tom, ktorý tím pôjde domov a ktorý ostane v turnaji. 

    Zatiaľ môžeme hodnotiť všetko pozitívne. Herný prejav je dobrý, mladí hráči sú prospešní. Slovenský hokej má budúcnosť.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    2
    0
    0
    1
    11:9
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    0
    0
    1
    10:8
    6
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokejisti Slovenska strieľajú gól Švédsku na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    FOTO: Slováci napriek prehre so Švédskom oslavovali. Pozrite si najlepšie momenty zápasuPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:01
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    dnes 13:04|11
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?Slováci sa pár sekúnd pred koncom tešili, gól na 2:1 však neplatil.
    dnes 13:04|11
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    dnes 11:05|4
    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom poslednom treťom zápase v skupine na ZOH 2026 proti Švédsku.
    dnes 11:05|4
    Hokejista Švédska William Nylander (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na ZOH 2026.
    Samuel Gregapi 22:10|7
    Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezdaHrá sa o priamy postup do štvrťfinále.
    Samuel Grega|pi 22:10|7
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    dnes 12:14
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    dnes 12:14
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    dnes 12:42
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 12:42
    Slovenskí hokejisti po výhre nad Švédskom na ZOH 2026.
    dnes 15:13
    Povedali sme si, že nie je čo stratiť, reagoval Gernát. Dokážeme hrať s hocikým, dodalPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:13
