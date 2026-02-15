    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026.
    Súper Slovenska vo štvrťfinále? Výber sa zužuje, Česi to nebudú (kalkulačka)

    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026.
    Fotogaléria (77)
    Slovenská striedačka počas zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Boris Vanya|15. feb 2026 o 15:02
    Slováci nastúpia na štvrťfinále v stredu.

    Slovenskí hokejisti postúpili na zimných olympijských do štvrťfinále a čakajú na súpera.

    Štvrťfinále sa hrá v Miláne v stredu, Slováci si vďaka víťazstvu v skupine a priamemu postupu môžu dopriať tri dni voľna.

    Súper Slovenska vzíde až z utorňajšieho play off, ale výber sa pomaly zužuje.

    Kalkulácie a matematické prepočty sú obľúbenou témou slovenských hokejových fanúšikov.

    Reprezentácia sa na majstrovstvách sveta pohybuje v posledných rokoch na hrane postupu do vyraďovacej fázy, takže v istom momente sa objavia úvahy, čo všetko sa musí stať, aby Slováci nechýbali vo štvrťfinále a na koho tam prípadne môžu naraziť.  

    Aj Amerika už počíta

    Priaznivci v Severnej Amerike sú o tento druh zábavy ukrátení. Svetové šampionáty nie sú v centre ich pozornosti a príliš nezaujímajú ani kanadských či amerických hokejových expertov sledujúcich predovšetkým play off NHL.

    Potom však príde zimná olympiáda s účasťou najlepších hráčov z NHL a zámorskí reportéri hľadia na komplikovaný systém turnaja s rovnakým údivom ako na katedrálu zo 14. storočia alebo pohár coca coly bez ľadu. 

    V sobotu podvečer, dávno po skončení zápasu medzi Slovenskom a Švédskom skupinka amerických a kanadských kolegov v tlačovom centre olympijskej arény Santagulia stále prepočítavala situáciu v B-skupine.

    Zaujal ich na prvý pohľad nepochopiteľný počin švédskej striedačky odvolať za stavu 5:3 brankára.

    Jeden z nich si pomáhal perom a papierovým blokom, v ktorom pribúdali čísla a na konci aj tak zaznela legendárna veta slovenského policajného hovorcu: To mi nevychádza. 

    Po chvíli predsa len objavil správny vzorec, dosadil premenné a na svete bola zrazu prognóza, či sa môžu Američania stretnúť vo štvrťfinále so Švédskom a kto by mohol trápiť v semifinále Kanadu.

    Česi vypadli z hry

    Slovenských fanúšikov však najviac zaujíma, s kým sa stretne partia kapitána Tomáša Tatara vo štvrťfinálovom súboji.

    Isté je, že to nebude nikto z top favoritov turnaja - Kanada, USA, Fínsko ani Švédsko. Slováci postúpia do vyraďovacích zápasoch ako číslo 3 v tabuľke všetkých 12 účastníkov po skupinovej fáze.

    Tá sa vytvorí podľa nasledujúceho kľúča: Najskôr traja víťazi skupín podľa zisku bodov a skóre, potom druhé tímy zo skupín podľa zisku bodov a skóre, potom tretie tímy a napokon štvrté tímy.

    Systém turnaja Slovákom vo štvrťfinále pridelil víťaza zápasu medzi 6. a 11. tímom po skupinovej fáze. Číslo 6 bude patriť najhoršiemu tímu na druhej priečke v skupinách A, B a C. 

    V tejto chvíli je isté, že najlepší tím na druhom mieste sú Fíni, ktorí postúpili priamo do štvrťfinále.

    Druhé miesto v A-skupine obsadili Švajčiari vďaka víťazstvu nad Českom 4:3 po predĺžení a na druhé miesto v C-skupine najviac ašpiruje trojica Nemecko, Lotyšsko a Dánsko.

    Či budú najhorší druhí Švajčiari alebo mužstvo z C-skupiny, rozhodnú až posledné zápasy v Céčku.

    Tam sú najbližšie k druhému miestu Lotyši. Majú tri body a hrajú proti Dánom. Tri body majú aj Nemci, ale prehrali s Lotyšmi (tým pádom majú horší vzájomný zápas) a nastúpia proti favorizovaným Američanom.

    Dáni obsadia druhé miesto len v prípade, že zdolajú Lotyšov aspoň o štyri góly a Nemci nezabodujú proti Američanom.

    Potom príde na rad ešte porovnanie Švajčiarov s druhým tímom v C-skupine.

    Švajčiari dokončili skupinovú fázu s 5 bodmi a skóre 9:8. Lotyši majú v tejto chvíli 3 body a skóre 5:8. Nemci majú 3 body a skóre 6:5.

    Znamená to, že ak Lotyši zdolajú za tri body Dánov alebo Nemci zdolajú za tri body Američanov (čo je oveľa menej pravdepodobné), dostanú sa pred Švajčiarov. V tom prípade sa Slovensko stretne vo štvrťfinále s víťazom zápasu Švajčiarsko vs 11. tím.

    Ak Lotyši vyhrajú nad Dánskom len za dva body alebo prehrajú, budú v tabuľke za Švajčiarmi. To isté platí aj pre Nemcov. A menil by sa aj potenciálny súper pre Slovákov vo štvrťfinále.

    Samozrejme, že existuje aj možnosť, že Nemci zdolajú Američanov za tri body a za istých okolností vyhrajú skupinu a tím USA skončí druhý. V takom prípade by najhorší druhí boli tiež Švajčiari.

    Netreba zabúdať ani mužstvo na pozícii 11 po skupinovej fáze, keďže štvrťfinálový súper Slovákov vzíde zo zápasu play off medzi 6. a 11. tímom. Na túto pozíciu momentálne ašpirujú predovšetkým Taliani a Francúzi.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

