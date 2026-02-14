VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

Hokejisti Slovenska hrajú v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom.
Otvárací gól duelu strelil v 8. minúte švédsky hráč Joel Eriksson Ek. O vyrovnanie sa postaral o minútu neskôr Juraj Slafkovský.
Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
VIDEO: Eriksson Ek a jeho gól na 1:0
VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho gól na 1:1
VIDEO: Neuznaný gól Slovenska
VIDEO: Adrian Kempe a jeho gól na 2:1
VIDEO: Martin Gernát a jeho gól na 2:2
VIDEO: Elias Pettersson a jeho gól na 3:2
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Zimná olympiáda Miláno 2026
