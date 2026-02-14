    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?
    Hokejista Švédska William Nylander (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na ZOH 2026.
    Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezda
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    PrehľadKde sledovať?Online prenosSúvisiace

    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 12:42 (aktualizované 14. feb 2026 o 13:53)
    ShareTweet0

    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Švédsko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska hrajú v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom.

    Otvárací gól duelu strelil v 8. minúte švédsky hráč Joel Eriksson Ek. O vyrovnanie sa postaral o minútu neskôr Juraj Slafkovský.

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    VIDEO: Eriksson Ek a jeho gól na 1:0

    VIDEO: Juraj Slafkovský a jeho gól na 1:1

    VIDEO: Neuznaný gól Slovenska

    VIDEO: Adrian Kempe a jeho gól na 2:1

    VIDEO: Martin Gernát a jeho gól na 2:2

    VIDEO: Elias Pettersson a jeho gól na 3:2

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    Slovensko má veľkú šancu na priamy postup. Švédom strelilo gól v poslednej minúte
    teraz
    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    teraz
    Slovensko má veľkú šancu na priamy postup. Švédom strelilo gól v poslednej minúteHokejisti Slovenska prehrali v zápase skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom. Pozrite si sumár, priebeh a góly.
    teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    Slovenskí hokejisti v zápase proti Švédsku.
    Slovensko má veľkú šancu na priamy postup. Švédom strelilo gól v poslednej minúte
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026