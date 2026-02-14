Povedali sme si, že nie je čo stratiť, reagoval Gernát. Dokážeme hrať s hocikým, dodal

Hokejisti Slovenska prehrali v treťom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 so Švédskom 3:5.
Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.
Martin Gernát, obranca SR a autor druhého gólu: „Záver bol trochu hektický. Prvé miesto by sme pred základnou časťou turnaja brali všetkými desiatimi.
Myslím si, že skvelá práca celého tímu. Vedeli sme, že ten gól musíme dať, povedali sme si, že nie je čo stratiť.
Išli sme do samého záveru a padlo to tam. Myslím si, že máme dobrý kolektív, výborne pripravené mužstvo a ukázali sme, že dokážeme hrať s hocikým.“
Dalibor Dvorský, strelec tretieho gólu SR: „Toto je asi najlepšia prehra v mojom živote a prvá, po ktorej som celkom šťastný. Teraz ešte uvidíme, ako zahrajú Fíni. Myslím, že to bude sledovať celé Slovensko.“
Martin Fehérváry, obranca SR: „Je to trošku zvláštny pocit, ale pokiaľ máme ísť rovno do štvrťfinále, tak predsa len je to dobrý pocit. Začali sme fakt výborne, prvé dve tretiny sme hrali podľa mňa fantasticky. Mali sme šance, dali sme nejaké góly, pri jednom nám chýbali fakt len milimetre. Potom nám trošku došli sily, alebo sme nejak poľavili a oni to vycítili. Začali nás prehrávať, prehrávali sme osobné súboje a trošku sme sa stiahli. To viedlo k ich prevahe.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Keď sme za stavu 2:3 dostali gól, Švédi vycítili, že musia dať ešte jeden. Pritlačili nás, ale napokon to dobre dopadlo. Tieto zápasy sú veľmi vyrovnané, na tomto malom klzisku je to obzvlášť ťažšie, je to dosť silové, takže za mňa zatiaľ super turnaj a musíme takto pokračovať.“
Juraj Slafkovský, útočník SR, strelec prvého gólu Slovenska: „Táto prehra je pre nás celkom veľké víťazstvo. Som rád ako to dopadlo. Všetci teraz držíme palce Fínom, verím, že to urobia a snáď budeme mať tri dni voľna.“
