    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina B
    3. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    5 - 3
    1:1, 2:1, 2:1
    LIVE
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    0:00
    Na snímke slovenskí fanúšikovia na štadióne Santa Gulia pred zápasom základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v sobotu 14. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj.
    Návrat Hlavaja a vypadnutie Pospíšila. Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na ZOH 2026
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?
    Hokejista Švédska William Nylander (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu na ZOH 2026.
    Švédi proti Slovákom s plejádou hviezd. Lepší zápas sme si nemohli priať, vraví ich hviezda
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Švédsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?

    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku.
    Neuznaný gól Slovenska v zápase proti Švédsku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. feb 2026 o 13:04
    Slováci sa pár sekúnd pred koncom tešili, gól na 2:1 však neplatil.

    Slováci sa šesť sekúnd pred záverom prvej tretiny zápasu B-skupiny na ZOH 2026 proti Švédsku radovali. Mysleli si, že zvýšili na 2:1, ale gól nakoniec neplatil.

    Puk mieril do brány, ale brankár Markström ho prikryl lapačkou. Rozhodca najprv gól uznal, ale dvojica rozhodcov, Ansons z Lotyšska a Rehman z USA, po krátkom skúmaní videa oznámila, že puk neprešiel celým objemom bránkovú čiaru.

    Celým objemom znamená, že ani minimálna časť puku sa nesmie dotýkať bránkovej čiary. Chýbali tak len milimetre alebo lepší záber. Kamere z hora v dobrom výhľade zavadzala brankárova lapačka.

    Na záberoch videí tak rozhodcovia nenašli preukázateľný dôkaz, ktorý by ukázal, že puk prešiel celým objemom za bránkovú čiaru.

    VIDEO: Neuznaný gól Slovenska

    Expert STVR Ondrej Rusnák cez prestávkové štúdio našiel záber, kde podľa neho puk prešiel za bránkovú čiaru.

    "Je škoda, že tam je veľa snehu. Ak by tam nebol, puk by možno išiel ďalej," komentoval Rusnák. "Gól podľa mňa mali uznať."

    "Kto by to bol povedal, že Švédi pôjdu radi do kabín za stavu 1:1. Slováci po výbornej druhej presilovke prišli o milimetre o druhý gól," hovoril pre Českú televíziu komentátor Robert Záruba. 

    To, že gól neuznajú, predikoval aj Boris Valábik: "Nemám rád, keď mám pravdu. Nebolo dokázané, že ten puk bol za bránkovou čiarou." 

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body


