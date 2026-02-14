VIDEO: Gól! Tak nie. Prečo rozhodcovia odvolali druhý gól Slovenska proti Švédsku?

Slováci sa šesť sekúnd pred záverom prvej tretiny zápasu B-skupiny na ZOH 2026 proti Švédsku radovali. Mysleli si, že zvýšili na 2:1, ale gól nakoniec neplatil.
Puk mieril do brány, ale brankár Markström ho prikryl lapačkou. Rozhodca najprv gól uznal, ale dvojica rozhodcov, Ansons z Lotyšska a Rehman z USA, po krátkom skúmaní videa oznámila, že puk neprešiel celým objemom bránkovú čiaru.
Celým objemom znamená, že ani minimálna časť puku sa nesmie dotýkať bránkovej čiary. Chýbali tak len milimetre alebo lepší záber. Kamere z hora v dobrom výhľade zavadzala brankárova lapačka.
Na záberoch videí tak rozhodcovia nenašli preukázateľný dôkaz, ktorý by ukázal, že puk prešiel celým objemom za bránkovú čiaru.
VIDEO: Neuznaný gól Slovenska
Expert STVR Ondrej Rusnák cez prestávkové štúdio našiel záber, kde podľa neho puk prešiel za bránkovú čiaru.
"Je škoda, že tam je veľa snehu. Ak by tam nebol, puk by možno išiel ďalej," komentoval Rusnák. "Gól podľa mňa mali uznať."
"Kto by to bol povedal, že Švédi pôjdu radi do kabín za stavu 1:1. Slováci po výbornej druhej presilovke prišli o milimetre o druhý gól," hovoril pre Českú televíziu komentátor Robert Záruba.
To, že gól neuznajú, predikoval aj Boris Valábik: "Nemám rád, keď mám pravdu. Nebolo dokázané, že ten puk bol za bránkovou čiarou."
