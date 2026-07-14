    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
    Atlanta
    21:00
    Argentína
    Argentína

    Polícia bude v pozore. Medzi Anglickom a Argentínou ide o viac ako o finále

    Vojenská polícia počas MS vo futbale 2026
    Vojenská polícia počas MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    SITA|14. júl 2026 o 13:53
    ShareTweet1

    Polícia v Atlante si je vedomá historického napätia.

    Policajné úrady v americkom meste Atlanta uviedli, že počas stredajšieho druhého semifinále na MS 2026 medzi Anglickom a Argentínou budú zavedené zvýšené bezpečnostné opatrenia.

    Dvojica tímov obnoví jedno z najznámejších medzinárodných futbalových súperení na štadióne Atlanta Stadium.

    Anglicko bude chcieť zdolať obhajcov titulu a dosiahnuť svoje prvé finále majstrovstiev sveta od dosiaľ jediného zisku titulu v roku 1966.

    Polícia v Atlante si je vedomá historického napätia medzi oboma krajinami. V roku 1982 viedli Británia a Argentína vojnu o Falklandy - krátky 74-dňový konflikt, ktorý si vyžiadal smrť 649 argentínskych vojakov, 255 britských bojovníkov a troch civilistov.

    Britské zámorské územie, v Argentíne známe ako Las Malvíny, dodnes zostáva predmetom sporu o zvrchovanosť medzi týmito dvoma krajinami.

    Lionel Messi (10).
    Súvisiaci článok
    Záhadná nominácia pred bojom o finále. Angličania hovoria o Messiho mužovi

    "Keďže sa Atlanta pripravuje na nadchádzajúce semifinále majstrovstiev sveta vo futbale a očakáva zvýšený počet návštevníkov, policajné oddelenie posilnilo verejnú bezpečnosť a ochranu ľudí.

    Ďalší personál a zdroje sú už nasadené a budú naďalej strategicky prideľované v priestoroch podujatí, zábavných štvrtiach a iných oblastiach s vysokou premávkou, aby sa zabezpečil bezpečný a príjemný zážitok pre všetkých," uviedlo policajné oddelenie mesta Atlanta vo vyhlásení.

    Americké policajti doplnili, že cieľom preventívnych opatrení je aj odradenie ľudí od trestnej činnosti. "Obyvatelia aj návštevníci mesta Atlanta nesmú doplácať na to, že sa u nich hrá ostro sledovaný zápas. Život musí ísť ďalej tak, ako keby sa žiadny futbal ani nehral," dodali policajti z Atlanty.

    Niektorí anglickí fanúšikovia dodnes nevedia stráviť situáciu zo štvrťfinále MS 1986 v Mexiku, keď gól Diega Maradonu dosiahnutý "Božou rukou" pomohol k vyradeniu Anglicka z turnaja a postupu Argentíny do semifinále. Na rozdiel od Maradonu súčasný argentínsky velikán Lionel Messi sa postaví v súťažnom zápase proti Angličanom po prvý raz.

    Pred prvým zápasom medzi týmito dvoma krajinami po 24 rokoch na pôde majstrovstiev sveta Argentínska federácia vojnových veteránov vyzvala fanúšikov, aby sa sústredili na futbal a nie na rozdúchavanie politických vášní medzi oboma krajinami.

    "Zvrchovanosť sa na medzinárodných fórach bráni diplomaciou, historickou pravdou a mierovým, neobchodovateľným nárokom zakotveným v našej národnej ústave,“ uviedla vo vyhlásení Federácia vojnových veteránov z 2. apríla.

    "Považujeme za nevyhnutné stanoviť jasnú a neochvejnú hranicu medzi športovou vášňou a národnou vecou. Lopta sa kotúľa, hrdosť na naše farby sa znásobuje, ale pamäť zostáva nedotknutá," dodali Argentínčania.

    Začiatkom tohto týždňa anglický brankár Jordan Pickford povedal, že je to len futbalový zápas ako každý iný. "Musíme naďalej hovoriť futbalovým jazykom a nie vášňami súvisiacimi s politikou a minulosťou," vyhlásil Pickford.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    V strede prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
    V strede prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
    Trumpov telefonát, zrušený trest a sťažnosť na MOV. Infantino čelí kritike
    dnes 15:41
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    V strede prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
    V strede prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.
    Trumpov telefonát, zrušený trest a sťažnosť na MOV. Infantino čelí kritike
    dnes 15:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Polícia bude v pozore. Medzi Anglickom a Argentínou ide o viac ako o finále