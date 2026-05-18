Miesto držia Slafkovskému, on musí čakať. Nesmiem poľaviť, vraví náhradník Slovenska

Slovenský hokejový útočník Aurel Nauš vníma svoju pozíciu „čakateľa“ profesionálne a v dejisku MS 2026 sa pripravuje na naskočenie do šampionátu.
Vedenie Slovenska ho zatiaľ nedopísalo na oficiálnu súpisku, keďže jedno voľné miesto si necháva pre možný príchod Juraja Slafkovského.
„Snažím sa pripravovať sa a čakám na to, keď budem môcť zasiahnuť. Uvidíme, ako to bude ďalej,“ poznamenal Nauš.
Posledný otáznik slovenskej súpisky mohol mať definitívne riešenie už v noci na nedeľu. Montreal v zostave so Slafkovským viedol v sérii 2. kola play off NHL nad Buffalom 3:2 na zápasy a na domácom ľade mohol spečatiť postup.
Tým by prakticky zhasli šance na jeho príchod do Fribourgu. Canadiens však prehrali 3:8 a Sabres si vynútili rozhodujúci siedmy zápas. Naďalej tým ostalo jedno voľné miesto na súpiske SR.
„Dúfal som, že to už (Canadiens) ukončia. Prajem ,Slafkovi´ nech sa mu darí a nech zvíťazia v tom siedmom zápase,“ uviedol Nauš pre TASR.
Útočník, ktorý bude od nasledujúcej sezóny 2026/2026 pôsobiť v HKM Zvolen, vníma svoju pozíciu „čakateľa“ v tíme SR realisticky.
„Nie som prvý ani posledný. Samozrejme, že na tejto úrovni sa odo mňa vyžaduje profesionálny prístup. Nesmiem poľavovať a musím sa sústrediť na to, aby som podal čo najlepšie výkony na tréningoch, aj keď tie sú iba pre hráčov, ktorí nehrajú zápas. Musím sa snažiť a byť pripravený naskočiť do zápasov,“ uviedol Nauš.
Okrem neho zatiaľ do MS nezasiahol ani tretí brankár Eugen Rabčan a obranca Jakub Meliško, ktorý je Naušov spolubývajúci.
Zápasy zatiaľ vníma iba z pozície diváka. Hneď v prvý deň turnaja využil možnosť naživo sledovať šláger B-skupiny medzi Kanadou a Švédskom (5:3).
„Bolo tam neskutočné tempo a veľké hokejové zručnosti na oboch stranách. Radosť sledovať,“ zdôraznil Nauš.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
