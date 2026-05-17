Prečo nechytal Hlavaj a čo povedali Mešárovi? Každý zápas bude boj o život, vraví Országh

Dva zápasy a šesť bodov. Nič ohromné, a pritom relatívne zriedkavé.
Plný počet z prvých dvoch zápasov Slováci dosiahli na MS v hokeji po piatich rokoch v Rige, kde sa prebojovali do štvrťfinále.
Po sobotnej výhre 2:1 nad Nórskom si zverenci VLADIMÍRA ORSZÁGHA uchmatli tri body aj so zápasu s Talianskom, ktorý vyhrali 4:1.
Výkon bol lepší. Po trojke, ktorú tréner Slovákom udelil proti Nórom, im za výkon proti Taliansku dal oveľa priaznivejšiu známku – dva plus.
„Bavili sme sa o tom, že máme mladé mužstvo a bude dôležité zvládnuť prvé dva zápasy, aby sme sa nedostali tam, kde nechceme byť. To sa nám podarilo,“ hodnotil úvodný víkend turnaja Orzságh.
Novinárom v BCF aréne vysvetlil prečo nechytal Samuel Hlavaj a hovoril aj o tom, že Martin Pospíšil nie je len „zrážač“.
Ako hodnotíte zápas proti Taliansku v porovnaní s prvým duelom proti Nórom?
Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Niektoré veci sme si ukázali a dnes sme ďaleko lepšie manažovali puk, nezbavovali sme sa ho. Urobili sme ďalší krok smerom tam, kde chceme byť, a s pokorou ideme ďalej. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Dá sa povedať, že sme ho kontrolovali. Veľmi dôležitý bol gól na 2:0 na konci druhej tretiny a potom aj zásah na 3:0. To nám dodalo väčšiu istotu. Mali sme tlak, ale stále to bolo len o gól, takže si myslím, že dnes sme odohrali veľmi dobrý zápas.
Najprv to vyzeralo, že v bránke nastúpi Hlavaj, no nakoniec chytal Gajan. Ako to celé bolo?
Samo mal už počas večera zdravotné problémy, takže šancu dostal Gajan. Chytil sa jej a odchytal veľmi dobrý zápas.
Bude Hlavaj pripravený na ďalší zápas?
Uvidíme. Budeme to analyzovať zo dňa na deň a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
Akou známkou by ste ohodnotili dnešný výkon?
Myslím si, že na dva plus. Boli tam aj nejaké chybičky, ale mužstvo odohralo veľmi slušný zápas, takže odchádzam veľmi pozitívne naladený.
Počas zápasu ste trochu miešali formácie. Boli ste s niečím nespokojný?
Ani nie. Vyplýva to aj z toho, že keď hráte presilovky, máte tam hráčov z troch formácií a potom to musíte nejako zlepiť. Väčšinou však formácie hrali spolu. Boli tam situácie, keď sme chceli viac využiť Sýkoru vo štvrtej formácii, ale myslím si, že dnes si každý zastal svoju rolu a pre nás je to dôležité víťazstvo.
Ako hodnotíte presilové hry?
Pre nás bolo dôležité, že sme dali štvrtý gól, ktorý nás definitívne upokojil. Myslím si, že v presilovkách boli aj dobré veci. Dnes sme chceli oveľa viac strieľať a aj sme sa k tomu dostali. Dôležité je, že sme konečne dali gól, ale stále je na čom pracovať.
Ľudia často vidia najmä góly a body. Dnes to však bolo aj o tímovom výkone a obetavosti.
Presne o tom to je. To sú tie malé veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a dávajú energiu celému mužstvu. Keď zblokujete strelu, vyhráte súboj pri modrej čiare alebo dostanete puk z obranného pásma, súper musí všetko zakladať znova. To sú detaily, ktoré možno bežný fanúšik nevidí, ale my ich vidíme a sú pre nás veľmi dôležité.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Martin Pospíšil je v NHL skôr známy tvrdou hrou a forčekingom, no do reprezentácie prináša aj kreativitu. Má už tri primárne asistencie v tíme, ktorý možno kreativitou úplne neoplýva. Ako hodnotíte jeho prínos?
Myslím si, že Maťo to ukázal už pred pár rokmi na majstrovstvách v Ostrave, keď nás možno všetkých trochu prekvapil. Nie je to len hráč do štvrtej formácie alebo nejaký „zrážač“, ale vie hrať aj s pukom. Dnes má trochu inú rolu a musí hrať kreatívnejšie. Zatiaľ to tam rozdáva, takže sme radi.
Jozef Viliam Kmec spravil v prvom zápase chybu v závere, ale dnes strelil víťazný gól. Ako hodnotíte jeho výkony?
To sa stáva. Bavili sme sa o tom. Keď niekto spraví chybu, je tam ďalší hráč, ktorý sa ju snaží napraviť. O tom hokej je. Ak by nikto nerobil chyby, zápasy by sa končili 0:0. Chyby budú vždy. Viliama sme mali napozeraného, hral veľmi dobre v play-off za Henderson. Samozrejme, vždy je to určitý risk, keď vezmete hráča, ktorý nikdy nebol v národnom mužstve a ide hrať na väčšom ihrisku. Myslím si však, že nadväzuje na výkony, ktoré podával v play-off AHL, takže zatiaľ spokojnosť a dúfame, že v tom bude pokračovať.
Jozef Viliam Kmec strieľa gól do siete Talianska. (Autor: TASR/AP)
Dnes dostal viac priestoru aj Filip Mešár, ktorý sa dostal do viacerých šancí. Ako ste videli jeho výkon?
Zdvihol sa. Bavili sme sa o tom už včera. Nie je jednoduché, keď dlhšie nehráte a zrazu naskočíte do mužstva, ktoré hrá trochu iným systémom, než na aký ste zvyknutý, navyše so spoluhráčmi, s ktorými ste predtým nikdy nehrali. Som rád, že Filip dnes ukázal svoj potenciál a dostal sa do viacerých veľmi dobrých šancí.
Včera odohral v tretej tretine len 57 sekúnd. Vysvetľovali ste mu to?
Samozrejme. Pripravili sa mu videá, Jano Pardavý si s ním sadol a ukazoval mu najmä taktické veci, aby sme ho upratali do toho, čo potrebujeme, aby hral.
Uvažovali ste pred zápasom aj nad tým, že by ste nejakého hráča vynechali zo zostavy?
Samozrejme, niečo sme zvažovali, ale Meliško má drobné zranenie, hoci mal by byť v poriadku. Stále sme teda mali siedmich obrancov a 13 útočníkov, keďže Nauš ešte stále nie je zapísaný na súpiske. Viac-menej sme nemali veľmi koho vynechať.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
Vlani to boli výsledkovo aj herne náročné majstrovstvá. Keď porovnáte oba šampionáty, teraz ste začali oveľa lepšie. Ako to vnímate?
Ten štart je veľmi dôležitý. Bavili sme sa o tom, že máme mladé mužstvo a bude dôležité zvládnuť prvé dva zápasy, aby sme sa nedostali tam, kde nechceme byť. To sa nám podarilo. Ideme však s pokorou ďalej. Čaká nás ďalší ťažký súper. Slovinci ukázali svoju kvalitu, keď porazili Čechov, takže musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas. Sme tam, kde chceme byť, ale vieme, že každý zápas bude pre nás boj o život.
Bola súčasťou prípravy na Talianov aj česká prehra so Slovinskom? Upozorňovali ste hráčov, aby súpera nepodcenili?
Čechov sme ani nespomínali, skôr olympiádu. Taliani majú zhruba rovnaké mužstvo ako tam a vtedy nás trápili až do konca, vyhrali sme 3:2. Už tam bol zdvihnutý prst. Myslím si však, že dnes sme to zvládli celkom slušne a zaslúžene sme vyhrali.
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body