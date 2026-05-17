Prečo nechytal Hlavaj a čo povedali Mešárovi? Každý zápas bude boj o život, vraví Országh

    17.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    0:1, 0:1, 1:2
    Fotogaléria (39)
    Tréner Vladimír Országh počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|17. máj 2026 o 16:25
    Tréner Országh chválil detaily v hre slovenského tímu.

    Dva zápasy a šesť bodov. Nič ohromné, a pritom relatívne zriedkavé.

    Plný počet z prvých dvoch zápasov Slováci dosiahli na MS v hokeji po piatich rokoch v Rige, kde sa prebojovali do štvrťfinále.

    Po sobotnej výhre 2:1 nad Nórskom si zverenci VLADIMÍRA ORSZÁGHA uchmatli tri body aj so zápasu s Talianskom, ktorý vyhrali 4:1.

    Výkon bol lepší. Po trojke, ktorú tréner Slovákom udelil proti Nórom, im za výkon proti Taliansku dal oveľa priaznivejšiu známku – dva plus.

    „Bavili sme sa o tom, že máme mladé mužstvo a bude dôležité zvládnuť prvé dva zápasy, aby sme sa nedostali tam, kde nechceme byť. To sa nám podarilo,“ hodnotil úvodný víkend turnaja Orzságh.

    Novinárom v BCF aréne vysvetlil prečo nechytal Samuel Hlavaj a hovoril aj o tom, že Martin Pospíšil nie je len „zrážač“.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Ako hodnotíte zápas proti Taliansku v porovnaní s prvým duelom proti Nórom?

    Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu. Niektoré veci sme si ukázali a dnes sme ďaleko lepšie manažovali puk, nezbavovali sme sa ho. Urobili sme ďalší krok smerom tam, kde chceme byť, a s pokorou ideme ďalej. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Dá sa povedať, že sme ho kontrolovali. Veľmi dôležitý bol gól na 2:0 na konci druhej tretiny a potom aj zásah na 3:0. To nám dodalo väčšiu istotu. Mali sme tlak, ale stále to bolo len o gól, takže si myslím, že dnes sme odohrali veľmi dobrý zápas.

    Najprv to vyzeralo, že v bránke nastúpi Hlavaj, no nakoniec chytal Gajan. Ako to celé bolo?

    Samo mal už počas večera zdravotné problémy, takže šancu dostal Gajan. Chytil sa jej a odchytal veľmi dobrý zápas.

    Bude Hlavaj pripravený na ďalší zápas?

    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 17:24
    Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Okuliar strelil prvý gól na svetovom šampionáte: Máme šesť bodov, no naša práca sa iba začínaSlováci potvrdili pozíciu favorita a proti Taliansku predviedli koncentrovaný výkon.
    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    VideoVideo, zostrih a góly zo zápasu Slovensko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.
