Zlomili ho zábery. Kultový hrdina Slovana sedel v aute, nevedel sa pohnúť

Keď v sobotu po poslednom ligovom zápase proti Michalovciam stál na Tehelnom poli pred fanúšikmi, bolo na ňom vidieť silné emócie.
Vladimír Weiss starší sa lúčil so Slovanom Bratislava po piatich rokoch ako najúspešnejší tréner modernej éry klubu. Bol to večer koncov, spomienok aj veľkých príbehov.
Končil tréner, ktorý zmenil Slovan. Hráčsku kariéru uzatváral aj jeho syn Vladimír Weiss mladší. A lúčili sa aj hráči, ktorí sa stali symbolmi úspešnej éry – Robert Mak, Guram Kašia či Martin Trnovský.
„Za celú svoju kariéru som nezažil toľko smútku, bolesti a ľútosti, ako pri dnešnej spoločnej rozlúčke Roba Maka, Vladka, Gurama a Trnovského. Spoločne sme toho prežili veľmi veľa a sú to také dojemné chvíle, ktoré človeka doslova vnútorne zlomia,“ vravel dojatý Weiss, ktorý medzičasom opäť prevzal slovenskú reprezentáciu.
Emócie zasiahli celú rodinu.
Nevedel sa pohnúť
„Deň pred zápasom s Michalovcami mi písal správu, keď pozeral moje rozlúčkové video. Že sedí v aute, nevie sa pohnúť a že plače. Potom sa k tomu pridala mama, ktorá mi plakala do telefónu,“ opisoval jeho syn Vladimír Weiss mladší.
Samotný tréner len ťažko hľadal slová.
„Keď som deň pred zápasom videl to jeho video, tak som… Stačí,“ odvetil zlomeným hlasom.
Neskôr pokračoval ešte otvorenejšie.
„Tá emócia tu je hlboká, už nemám síl ani plakať momentálne.“
A práve v tom bol celý Vladimír Weiss. Tvrdý navonok, emotívny vo vnútri. Muž konfliktov, ale aj veľkých víťazstiev. Tréner, ktorý vedel hráčov dostať na hranu ich možností – a niekedy aj za ňu.
Končil už po roku
Keď v máji 2021 spolu predstúpili pred médiá, hovorili o veľkých plánoch, spoločnej vízii a filozofii. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší vtedy pri Weissovi spomínal päťročnú zmluvu. V prostredí Slovana to znelo takmer ako sci-fi.
V ére Kmotríkovcov totiž predtým vydržal tréner v priemere približne deväť mesiacov.
Weiss však prišiel s veľkými snami. Hovoril o Lige majstrov, o zápasoch proti Realu Madrid či Barcelone. Kmotrík mladší ho vtedy potľapkával po pleci a klub pôsobil jednotne.
Lenže veľmi skoro sa začali šíriť informácie o napätí vo vnútri Slovana. Bolo „veselo“. Po roku klub dokonca oznámil, že Weiss skončil. O tri dni sa však vrátil späť.
Ani Kmotrík mladší neprežíval jednoduché obdobie. V septembri 2022 oznámil, že sa vzdáva funkcie generálneho riaditeľa po tom, čo mu odvolali najbližších spolupracovníkov. O pár mesiacov bol späť aj on.
Tréneri pod Kmotríkom
1876 dní - Vladimír Weiss
623 dní - Martin Ševela
437 dní – Ivan Vukomanovič
405 dní – Ján Kozák ml.
360 dní – Vladimír Weiss (2011/2012)
360 dní – Samuel Slovák
346 dní – Nikki Papavasiliou
337 dní – Ladislav Pecko (prišiel ešte za majiteľa Černáka)
316 dní – Dušan Galis
297 dní – Karel Jarolím
244 dní – Darko Milanič
173 dní – Jozef Chovanec
158 dní – Dušan Tittel (2010)
137 dní – Dušan Tittel (2015)
134 dní – Michal Hipp
125 dní – Jozef Jankech
118 dní – František Straka
69 dní – Dušan Uhrin st.
Neveril, že toľko vydrží
Práve tieto turbulencie ukázali, aké špecifické bolo Weissovo postavenie. Mal silu, akú v Slovane nemal žiaden tréner pred ním. Aj vďaka blízkemu vzťahu s majiteľom si dokázal presadiť oveľa viac než jeho predchodcovia.
Weiss zároveň nikdy nebol nekonfliktný typ. Neraz verejne kritizoval hráčov aj vedenie Slovana, často iba medzi riadkami naznačoval nespokojnosť. Mal aj spory s časťou fanúšikov vrátane ultras, ktorí mu vyčítali herný prejav mužstva či príliš pragmatický futbal.
Na druhej strane mu však výsledky dávali silný argument.
„Úprimne povedané, neveril som, že tu vydržím päť rokov. Áno, po prvom roku som chcel odísť z určitých príčin. Vydržal som to nakoniec päť rokov a nič neľutujem, ani jedného dňa. Boli krajšie dni, boli ťažké dni, boli aj dni, na ktoré nemôžem zabudnúť. Áno, tá eufória tých ľudí mi dávala silu,“ priznal Weiss.
Prilákal osobnosti
Slovan pod jeho vedením vyrástol športovo aj ekonomicky. Zvýšila sa návštevnosť, na zápasy v európskych pohároch chodievalo bežne aj dvadsaťtisíc ľudí. Kmotríkovci investovali do klubu ako nikdy predtým, lebo ich Weiss presvedčil.
Najviac dní v slovenskej lige
2190 - Jozef Bubenko (Inter Bratislava)
2068 dní Vladimír Weiss (Petržalka)
1876 dní Vladimír Weiss (Slovan)
1825 dní Adrián Guľa (MŠK Žilina)
„S majiteľom Ivanom sme priatelia, ale stále to bol môj šéf. Takisto to nie je ľahké s ním niekedy pracovať, pretože má svoje čaro a mantinely, čo musíš urobiť a nesmieš urobiť,“ priznal Weiss v podcaste SFZ
Rozpočet Slovana sa dostal približne na 25 miliónov eur. Platy kľúčových hráčov boli porovnateľné s pražskou Spartou či Slaviou. Weiss prilákal osobnosti ako Juraj Kucka, Guram Kašia, Robert Mak či Tigran Barseghjan – skúsených reprezentantov a silné charaktery.
Práve Weiss vedel takýchto hráčov presvedčiť. Nielen menom, ale aj svojou charizmou a víziou.
Jeho tím dosiahol vrchol minulý rok postupom do Ligy majstrov. Sen, ktorý pri svojom príchode verejne vyslovil, sa napokon stal realitou. Slovan pod jeho vedením nastúpil proti gigantom ako Bayern Mníchov, Manchester City či AC Miláno.
Klubový rekord
Weiss získal so Slovanom šesť majstrovských titulov, čo je tiež klubový rekord. Počas jeho éry sa Slovan stal dominantnou silou slovenského futbalu.
Weiss viedol Slovan 1876 dní, čo je ďalší klubový rekord. Nikto v histórii klubu nebol pri mužstve nepretržite dlhšie. A to má Slovan už 107 rokov.
Jeho éra však nebola iba o trofejach a romantických príbehoch. Bola aj o konfliktoch, silnom egu a sporoch. Weiss nikdy nebol typ trénera, ktorý by ticho prijímal kompromisy.
„Nikto ma z klubu nevyhadzoval, nikto mi nepovedal nič zlé. Päť rokov je dosť. Prirodzene prišiel čas niečo zmeniť – aj z mojej strany, aj zo strany Slovana,“ vysvetľoval svoj odchod.
A následne priznal aj napätie s Ivanom Kmotríkom mladším.
„Niekedy nemôžu byť dvaja kohúti na jednom smetisku. Ale rozchádzame sa v dobrom.“
Nikdy nebol pokoj
To je asi najpresnejšia definícia celej Weissovej éry v Slovane. Bola hlučná, emotívna, často chaotická – ale úspešná.
Slovan počas nej prerástol slovenské pomery. A hoci pri Weissovi nikdy nebol pokoj, málokedy mal Slovan takú silu, energiu a sebavedomie.
Na konci zostali silné emócie. „Ďakujem všetkým v Slovane, s ktorými som spolupracoval – majiteľom, hráčom, môjmu štábu, všetkým funkcionárom, všetkým ľuďom, ktorí pre mňa pracovali, a hlavne divákom.“
Potom sa ešte raz obzrel za piatimi rokmi. „Bolo to celkom pekné dejstvo tých päť rokov. Zažili sme veľa emócií aj smutných vecí, ale hlavne viac radosti.“
„Ešte raz veľké ďakujem Slovanu. Ďakujem mojej rodine, Marte (manželka, pozn. red.), ktorá stojí pri mne už skoro sto rokov. To ma drží pri živote, že mám fantastickú rodinu.“
Nový je v tajnosti
Kmotrík mladší naznačil, že klub už intenzívne pracuje na Weissovom nástupcovi, pričom meno sa zatiaľ darí držať v tajnosti.
V posledných dňoch sa najčastejšie skloňoval Zsolt Hornyák. „S ním nekomunikujeme,“ reagoval Kmotrík pre Voyo.
„Zachytil som množstvo mien, ktoré za posledné týždne prebehli v médiách, ale ak sa nemýlim, nebolo to ani jedno meno, s ktorým komunikujeme. Zatiaľ sa nám to darí držať v tajnosti, za čo som veľmi rád. Musíte sa teda nechať prekvapiť.
Máme na to ešte niekoľko dní a možno týždňov. Samozrejme, nechceme to naťahovať. Chceme to uzavrieť čo najrýchlejšie, ale nie je to jednoduché rozhodnutie, takže určite nebudeme robiť nejaké unáhlené alebo zbrklé rozhodnutia.
Verím, že v nasledujúcich dvoch týždňoch sa nám to podarí a že začiatkom mesiaca už bude nový tréner jasný,“ uviedol Kmotrík.
