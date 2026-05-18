Lúčili sa Weissovci, rozlúčil sa Prešov a Micheľ pri tom vypenil ako teplý Šariš (tréneroviny)

Vždy to mal byť iba Weiss. Tak nejak vyzerala práca odbornej komisie SFZ, ktorá navrhovala trénera reprezentácie. Vo finále to bolo medzi ním a Aďom Guľom, ktorý síce zdvorilo, ale aj tak, poslal túto inštitúciu do… boja o tretie miesto.
Nič proti vymenovaniu Weissa za trénera reprezentácie. Všetci to čakali. Ale do ďalšieho obdobia môžu odbornú komisiu SFZ vyskladať z hostí ľubovoľného športového podcastu. Alebo si stačí pozrieť rebríček trénera roka a môžeme ísť pokojne aj abecedne.
V poslednom kole sa toho už veľa nestalo. Mišo Faško si udržal korunu kráľa strelcov, DAC znovu preskočil Spartak, ktorý je tradične tretí a tak sa čakalo iba na drámu na spodnom konci tabuľky.
Komárno najprv v týždni ukázalo, že ak by sme z ligy mohli priamo vylúčiť dva tímy, za svoje chovania má jedno miesto isté. Zakázať fanúšikom hostí kúpiť si na ľudoprázdnom štadióne v Zlatých Moravciach lístky inam, ako do sektoru hostí, si zaslúži Krištáľové krídlo v kategórií sociálna inklúzia.
No a potom ten zápas. Kto ho vydržal pozerať celý, bez zaspania, si musel neustále pripomínať, že ide o posledné kolo asi najhoršej sezóny poslednej doby.
A jeho vyvrcholenie by lepšie nenapísal ani Matúš Šutak Eštok ešte v časoch, keď sa živil tým, že smrdel v komentároch na Facebooku.
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 1:0
1 950 divákov
Asi návšteva sezóny na domácom zápase Komárna si prišla pozrieť zápas o všetko.
S lepšou formou doňho vstupoval Prešov, ktorému navyše stačilo neprehrať. Hostia však urobili chybu. Prvý polčas bol z ich strany vlažný a v 25. minúte urobili to, čo proti Komárnu urobiť nemôžu. Inkasovali od Mustafiča.
Ale ak ste videli Prešov pred týždňom proti Skalici a tento Prešov, to bránenie pri odvrátenom rohu Komárna bolo ako zo zlého defenzívneho sna Karola Marka.
Už Šimko mal pri hlavičke všetok čas sveta, ale Bajza ju kryl. Na jeho smolu len pred Mustafiča. 1:0 a Ľuboš Micheľ už vedel, že je zle.
Rovnaká akcia prišla o päť minút na druhej strane, hlavičkoval Menich, Dlubáč ale vyrazil. V druhom polčase si to už Komárno ustrážilo. Síce za cenu preležanín, keďže po každom súboji nasledoval oddych na lôžku.
Prešov to skúšal cez štandardky, pätičkou Sagnu a všetko to prišlo v 91. minúte.
Po rohu Prešova vyrovnal z odrazenej lopty Regáli. Radosti ako keď Slovákom prišiel zo sociálky odhad dôchodku, tentokrát však namiesto reforiem Laca Kamenického, fanúšikom Prešova skočil do úsmevu VAR.
Situáciu skúmal 5 minút a divákom znovu ponúkol narysovanú čiaru, ktorú po vzore minulého domáceho zápasu Slovana, pravdepodobne tiež maľovali deti základnej školy.
Výnimočne mu ale treba odpustiť to dlhé preverovanie, išlo o moment, ktorý jeden z tímov poslal do druhej ligy.
No a tým tímom bol Prešov, ktorému gól pre ofsajd neuznal. Ale z ligy Prešov nevypadol pre sobotňajší zápas.
Vypadol z nej preto, že v tomto meste sa spoliehali iba na auru nového štadióna a divákov. Všetko ostatné bolo ako z Mojsejovcov. Prešov je asi jediným klubom v našej lige, ktorý mal v kádri viac hráčov, ako bodov v tabuľke.
Bonusom bol pozápasový výlev pána Micheľa, ktorý prirovnal celý futbal k septiku. Nie, že by nemal pravdu, ale doteraz bolo všetko asi v poriadku.
Je to ten istý Micheľ, ktorý už v našej lige nejaký ten trest za zaujímavé rozhodnutia v zápasoch videl? Ten istý Micheľ, ktorý nedávno dostal polročný zákaz vstupu do priestorov štadióna za svoje pozápasové chovanie? Pýtam sa pre kamaráta.
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 0:2
11 650 divákov
Slovanu v poslednom zápase o body vôbec nešlo. Klub sa okrem trénera Weissa lúčil aj s mladým Vladom, Robom Makom, Guramom Kashiom a brankárom Trnovským, ktorý sa nechal počuť, že do Trnavy určite neprestúpi.
V tej chvíli si veriaci v Trnave mysleli, že naraz odbili všetky kostolné zvony a treba baliť modlitebné knižky, to však len fanúšikom Spartaka spadol kameň zo srdca.
Vlado Weiss bol vo svojom poslednom zápase na lavičke Slovana už úplne v pohode a do hry postavil hlavne tých, ktorí sa s klubom lúčili.
V Slovane začne od leta nová éra, generálny riaditeľ všetkých ubezpečil, že klub meno nového trénera nezačal riešiť až po tom, ako uvoľnil Weissa do repre. Tak ako pri nepodarenom prestupe Strelca.
Gólom sa mohol rozlúčiť Robo Mak po pase Tigrana, ale ofsajdy platia aj pri rozlúčke so sezónou. Michalovce prišli hrať na Tehelné pole futbal a chceli využiť tú oslavnú atmosféru domácich.
Vyšlo im to až po zmene strán, keď kolmicu vyčaroval Bednár a skóre otvoril Theofanopoulos. Po necelej minúte na ihrisku.
Vyrovnal Cruz, ale znovu z ofsajdu. Neviem, či chalani dostali nejaké falošné info o tom, že v tomto kole Niké liga pomáha za góly z ofsajdu.
A tak to o päť minút na opačnej strane uzavrel Ben Cottrell. Svoj vzťah k bráneniu preukázal Cruz, neskoro dobiehal Weiss a celý ten gól vyzeral tak, ako keby Slovanisti už jednu oslavu titulu pred zápasom stihli.
A od toho momentu sa už len so Slovanom, prípadne kariérou lúčil Kashia, Mak a Vlado Weiss. V momente odchodu kapitána Slovana Michal Očenáš, ktorý si svojim účesom uctil brazílskeho Ronalda, zápas rovno ukončil.
FK DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava 3:0
5 908 divákov
Spartak cestoval na Žitný ostrov so šancou na druhé miesto, ale tradícia je tradícia a keď si zvykneš na tretie, stále ťa to k nemu bude ťahať.
Hostia mali zákaz pre fanúšikov, ktorý ako vieme zo skúsenosti zo zápasu s Kosovom a výjazdu Slovanistov do MOL Arény, vlastne aj tak neplatí.
A tak sa namiesto fanúšikov Trnavy nedostavili jej hráči. Ono už vidieť zrazu v zostave Michala Tomiča so Škrbom prinútilo človeka nachvíľu zastaviť a zamyslieť sa, ale ten úsek medzi 16. a 31. minútou, to bol hodový zápas starých pánov.
Výkonom sa blysol aj Azango, ktorý hral celý zápas tak, ako keby mu bola tráva po členky.
Prvý gól DACu prišiel po odkope Kapanadzeho, ktorý však našiel Gueyeho, na ktorého sa Stojsavljevič totálne vykašlal. Pri druhom DAC využil stratu lopty Michala Tomiča, pri treťom zase fakt, že bránenie Trnavy pri rohu bolo pasívne ako príjem z prenájmu nehnuteľnosti.
O 3 minúty sa Spartak pokúsil tento zjazd dole kopcom aspoň zastabilizovať trojitým striedaním. Aj keď teda Muňoz po zápase povedal, že chalanom snahu uprieť nemôže. Ak teda išlo o snahu dostať sa za každú cenu na tretie miesto, mal pravdu.
Trnava mohla odcestovať domov aj s päťkou, v ofenzíve bola nefunkčná ako naše letectvo a v lete ju čaká znovu veľa práce na prestupovom trhu.
Svoju typickú sezónu si zapísal DAC, ktorý je na to špecialista už roky. Pohár síce tradične nevyhral, ale aspoň bol druhý v lige.
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:2
1 586 divákov
Celú tú záhadnú matematickú rovnicu o tom, že Michalovce a Podbrezová potrebovali prehrať so Žilinou, aby živili šancu na play-off o Európu, sekla síce Dunajská Streda, ale nespolupracovala ani tá Podbrezová v Žiline.
Šošoni zažili vrchol vo finále pohára a potom sa viac sústredili na to, aby v druhej lige zachránili svoje Béčko. Železiari ich doma sfúkli a také nízke xG nemá Žilina na domácom ihrisku ani na predzápasovej rozcvičke bez lopty.
Treba ale povedať, že Bariho vlastný gól, to bola bomba ako z učebnice. Mrvaljevič prihrával pod seba a Bari do toho dal naozaj všetko. Ale zase lepšie takto, ako keby tá lopta prešla na Šilera a ten znížil Faškov náskok, že áno?
Polhodinu sa Žilina nevedela dostať do šance, medzitým prežila viaceré šance hostí a jednu Šilerovu znovu blokoval Bari. Tentokrát úspešne.
Do polčasu zápas uzavrel gólom na 0:2 Mrvaljevič a okrem toho nájazd na Sváčka poslal do žrde Šiler. A to ešte Sváček kryl hlavičku Svobodu, ktorý asi Barimu ten vlastný gól závidel.
MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0
1 130 divákov
Vyše 1000 divákov v Skalici na zápas, v ktorom domáci vedeli, že ak vyhrajú, môže im byť výsledok z El Clásica v Zlatých Moravciach úplne na trdelníku.
A Skalica si svoju ligovú účasť proti odovzdanému Ružomberku vybojovala zaslúžene. To, že tam futbal ľudí veľmi neláka, je druhá vec.
Sú v lige zápasy, ktoré je lepšie nevidieť. Prvý polčas tohto zápasu sa medzi ne bezpochyby zaradil. Ružomberku bol výsledok úplne ukradnutý a Skalica bola veľmi vďačná za Šimkov gól zo 76. minúty. Po naozaj peknej akcií.
AS Trenčín - FC Košice 3:0
961 divákov
Ak na nejakom štadióne nešlo o nič, okrem toho koľko piva a klobás sa predá v bufetoch, bolo to v Trenčíne. Ten síce dobehol Košice na bod, ale na viac ako ôsme miesto to tento rok nebolo. Čo by za tieto slová dal pred rokom Ivan Galád.
Vzhľadom na to, že v tomto zápase nešlo fakt o nič, mohli hrať mužstvá aspoň o sošku Franza Straku, ktorý svojho času fakturoval každému z nich. A soška by putovala do domácej kabíny, ktorá sa v zápase lúčila s Jakubom Holúbkom.
Bol to práve on, kto po polhodine zápasu našiel hlavu Davida. Ten má formu, že ho možno Országh povolá aj do Švajčiarska. Ale je treba povedať, že proti brániacemu Ďurkovi vyzeral pri tej hlavičke ako otec na nákupe so synom.
Aj druhý gól padol po trase ľavačka - hlavička. Tentokrát po rohu a hlavu dobre nastavil Skovajsa. Skovalsa celej obrane, ktorá čakala, že loptu bude skôr predlžovať za seba.
Košice mali svoje šance, hlavne v druhom polčase, ale akoby im po tej dlhej ceste niečo chýbalo. A tak zápas uzavrel po Pavekovom pase Soares.
