    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 9. júl (28. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. júl 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie štvrtok, 9. júl?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym ôsmym hracím dňom.

    Svetový šampionát pokračuje ďalšími vyraďovacími bojmi, začína sa štvrťfinálová fáza.

    Program štvrťfinále otvoria vo štvrtok o 22.00 h v Bostone dva tímy, ktoré sa spolu stretli v semifinále predošlého šampionátu v roku 2022. Francúzsko, jeden z favoritov šampionátu, bude čeliť poslednému africkému zástupcovi na turnaji Maroku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston

    Analýza: Francúzsko - Maroko

    V zápase medzi Francúzskom a Marokom je možné, že oba tímy strelia gól. Francúzsko má mimoriadne silný útok, veľkú kvalitu v ofenzíve a dokáže si vytvoriť množstvo šancí. Maroko je zase známe svojou bojovnosťou, rýchlymi protiútokmi a efektivitou pri využívaní priestoru za obranou súpera. Ak sa Francúzsko viac otvorí v snahe dominovať, Maroko môže využiť voľné priestory a skórovať. Zároveň francúzski hráči majú dostatok kvality na to, aby si vytvorili a premenili gólové príležitosti. Preto je scenár, v ktorom oba tímy strelia aspoň jeden gól, celkom reálny.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl).
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 9. júl (28. hrací deň)
    dnes 00:00
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