    07.07.2026 13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Mads Pedersen
    Lidl - Trek
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    Porazil rakovinu, teraz vzal žltý dres Pogačarovi. Nórsko už ovládlo aj Tour de France

    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Fotogaléria (17)
    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Martin Turčin|7. júl 2026 o 21:58
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    Nórsky cyklista Torstein Traeen je novým lídrom Tour de France 2026.

    Ktorú krajinu by sa v roku 2026 dalo označiť za športovo najúspešnejšiu na svete? Odpoveď na inak ťažkú otázku je na začiatku júla zrejme jednoduchá. 

    Nórsko. 

    Športovci zo severskej krajiny vo februári vyhrali v novom rekorde (41) medailovú bilanciu na zimnej olympiáde v Taliansku.

    V máji hokejisti senzačne zdolali Kanadu a získali bronzové medaily na MS v hokeji a nórska futbalová reprezentácia je azda najväčším prekvapením prebiehajúcich MS vo futbale, kde bude hrať štvrťfinále proti Anglicku. 

    Eufóriu v krajine znásobí od utorka ďalší významný úspech. 

    Nórsky cyklista Torstein Traeen v nórskeho tímu Uno-X vyzliekol v 4. etape Tour de France 2026 zo žltého dresu Tadeja Pogačara a stal sa novým lídrom najslávnejších cyklistických pretekov. 

    „Veľmi nás povzbudilo, keď naši futbalisti vyradili Brazíliu na majstrovstvách sveta vo futbale. Celkovo sa nesieme na vlne úspechov, no toto je niečo výnimočné.

    Myslím si, že takéto výsledky napĺňajú Nórov hrdosťou, pretože sme malá krajina a napriek tomu dokážeme dosahovať takéto úspechy," radoval sa po etape generálny riaditeľ Uno-X Thor Hushovd.

    Rakovina už nie je problém

    „V roku 2022 si nebol istý tým, či bude žiť a dnes je lídrom Grand Tour," hovoril v septembri minulého roka expert TNT Sports Adam Blythe. 

    Torstein Traeen bol vtedy vedúdim pretekárom španielskej Vuelty, červený dres mal na sebe štyri dni. 

    Najväčší úspech dovtedajšej kariéry dosiahol len dva roky potom, čo prežil najťažšie chvíle v živote. 

    V roku 2022, keď nemal na konte profesionálne víťazstvo, mu v piatok trinásteho zavolal tímový lekár Knut Rønning. 

    Spýtal sa ho, či si už prečítal e-mail. Cyklista síce odpovedal kladne, no iba ho rýchlo preletel a nepochopil jeho významu. "Na pretekoch Okolo Katalánska si mal pozitívny test na hCG," objasnil mu lekár. 

    Choriový gonadotropín je hormón, ktorý je v krvi alebo moči ženy indikátorom tehotenstva. V prípade mužov je na zozname zakázaných dopingových látok. 

    Traeen ale nedopoval, čo bola dobrá správa. Tá zlá však bola, že zvýšená hodnota hormónu hCG odhalila prítomnosť nádoru.

    Nórsky cyklista mal rakovinu semenníkov. 

    "Keď mi vybrali ľavý semenník, našli v ňom 15-milimetrový rakovinový nádor," prezradil v rozhovore pre časopis Cycling Weekly.

    Po operácii na Instagrame zverejnil fotografiu z nemocničného lôžka, pričom k nej napísal: "Mám 99 problémov, ale rakovina už nie je jedným z nich". 

    Už o necelé dva mesiace sa Traeen opäť predstavil v súťažných pretekoch. 

    "Keď mám zlý deň, uvedomím si, že to nie je až také zlé. Určite ma to zmenilo. Som vďačný, že môžem robiť to, čo milujem. Zistil som, že cyklistika, rovnako ako život, vám môže byť ľahko odobratá," uviedol Nór.

    Odvtedy získal svoje prvé profesionálne víťazstvo na pretekoch Okolo Švajčiarska, stal sa lídrom Vuelty a od utorka bude mať na sebe aj najslávnejší cyklistický dres. 

    VIDEO: Zostrihy 4. etapy Tour de France 2026

    „Je pre mňa ťažké vôbec si uvedomiť, aké veľké je to, čo sa stalo,“ priznal Traeen. 

    „Stačí sa však pozrieť na tváre všetkých okolo a hneď vidíte, aké výnimočné to je. Ja sám zatiaľ úplne nechápem, čo sa vlastne deje. Teraz si to chcem jednoducho užívať.“

    V celkovom poradí vedie Nór pred Američanom Seanom Quinnom z tímu EF Education-EasyPost (+28 s) a Čechom Mathiasom Vacekom z Lidl-Trek (+3:50 min). 

    „Nebol to scenár, s ktorým sme dnes ráno vyrážali na etapu. Takéto veci sa však stávajú, keď jazdíte aktívne a dostanete sa do úniku,“ radoval sa dojatý športový riaditeľ tímu Uno-X Thor Hushovd. 

    Nórske zoskupenie je známe tým, že dáva šancu práve domácim pretekárom. Na Tour sú až šiesti z ôsmich jazdcov Nóri, dvaja z Dánska. 

    Vlani sa tímu Uno-X, ktorý bol založený v roku 2017, podarilo vyhrať vo Francúzsku prvú etapu a líder Tobias Johannessen obsadil v celkovom hodnotení skvelé 6. miesto. 

    „Je to dôkaz, ako sa náš tím každým rokom posúva dopredu. Som na chlapcov nesmierne hrdý. Pochádzame z malej krajiny, vybudovali sme tím úplne od nuly a ukazujeme, že aj takto sa dajú vychovať jazdci svetovej úrovne," dodal Hushovd.

    Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu na Tour de France 2026.
    Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Traeen si žltý dres s veľkou pravdepodobnosťou udrží aj po zajtrajšej rovinatej etape a keďže je dobrý vrchár, je možné, že lídrom poradia bude aj po štvrtku, kedy je na programe horská etapa cez ikonické stúpanie Col du Tourmalet. 

    Čech a Američan boli ako stroje

    Hoci píšeme hlavne o Traeenovi, nórsky cyklista 4. etapu v skutočnosti nevyhral, obsadil až 8. miesto. 

    Žltý dres získal preto, že pelotón na čele s tímom UAE Emirates a vedúcim pretekárom Pogačarom nechali vyhrať únik dňa. 

    V ňom sa na začiatku držalo až 34 pretekárov, do záverečného špurtu sa zapojilo desať z nich. 

    Z víťazstva sa radoval dánsky cyklista Mads Pedersen, pre ktorého to bol tretí etapový vavrín na Tour. 

    „Od nášho tímu to bolo majstrovské dielo," radoval sa Pedersen.

    Výsledky - 4. etapa (Carcassonne - Foix, 181,9 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    4:10:45 hod

    2.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 0 s

    3.

    ESP

    Raul Garcia

    Movistar

    + 0 s

    4.

    ITA

    Marco Frigo

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    5.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 0 s

    6.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 0 s

    7.

    USA

    Sean Quinn

    EF Education EasyPost

    + 0 s

    8.

    NOR

    Torstrein Traeen

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    9.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 0 s

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 0 s

    V cieli zhodil bicykel na zem a v prvom rade vyobjímal svojich tímových kolegov Vaceka a Quinna Simmonsa. 

    Práve vďaka nim sa dokázal udržať v úniku cez štyri kategorizované stúpania. Vacek a Simmons v závere dokonca niekoľkokrát sťahovali nástupy ostatných jazdcov, ktorí vedeli, že v šprinte nebudú mať proti Pedersenovi nárok. 

    „V záverečnom stúpaní som sa vytrápil, ale s Quinnom a Mathiasom to bol ďalší úžasný deň. Išli ako stroje, bolo to neuveriteľné tímové víťazstvo," dodal víťaz etapy. 

    „Počul som veľa ľudí hovoriť, že som skončil a že v tejto sezóne nič nevyhrám. Bolo fajn dokázať im, že sa mýlia.“

    Tím Lidl-Trek oslavuje po 4. etape zisk dvoch špeciálnych dresov. Pedersen je od utorka lídrom bodovacej súťaže (zelený dres), Vacek bol za skvelú prácu odmenený bielym dresom pre najlepšieho pretekára do 25 rokov. 

    „Dnes to bolo neskutočné, od celého tímu. Nemám slov. Plán bol jasný a všetko išlo podľa neho. Všetci traja sme sa cítili perfektne, úplne bez problémov. Dôležité však bolo, aby sme zahodili ega a spolupracovali ako tím. A dopadlo to najlepšie ako mohlo. Mať biely dres na Tour de France je niečo neskutočné," povedal český cyklista pre Lucas' cycling blog.

    Pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút. Favoriti celkového poradia strácajú po 4. etape zhodne takmer 8 minút. 

    Veľké teplo, pokazený autobus

    „Je tu také teplo, ako keby vám niekto fúkal fénom neustále do tváre," komentoval reportér televízie Eurosport Anders Mielke počas etapy na vrchole stúpania Col de Coudons.

    Teplomer v tom čase ukazoval 32 stupňov v tieni, v cieľovom meste Foix bolo podvečer až 37 stupňov. 

    Fotogaléria zo 4. etapy na Tour de France 2026
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Riders in the breakaway pedal during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    17 fotografií
    The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)France's Dorian Godon rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack, during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Matteo Trentin rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team cars share equipment during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 181.9 kilometers (112.4 miles) with start in Carcassonne and finish in Foix, France, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    Celý pelotón v úvode Tour de France trápia vysoké teploty, ktoré sa miestami stávajú neúnosnými. 

    „Na Tour bolo vždy horúco, ale nikdy nie takto horúco. Ani v noci sa veľmi neochladí a horúco je už aj skoro ráno," vravel pre Cyclingnews bývalý pretekár Matteo Trentin. 

    „Keby som nebol profesionál, nejazdil by som na bicykli v tomto teple. Nie je to zdravé."

    Cyklisti sa počas pretekov ochladzujú rôznymi spôsobmi: ľad si dávajú do ponožiek, okolo krku a tiež nosia chladiace vesty. 

    Viaceré tímy majú tiež k dispozícii ľadové kade v blízkosti tímových autobusov, zatiaľ čo pretekári si na telo striekajú studenú vodu, aby pomohli odvádzať teplo.

    Mnohí z nich, vrátane Pogačara, Pedersena či Pidcocka sa na teplo sťažujú aj v médiách.

    Najhoršie ale na tom boli počas utorka jazdci tímu Visma-Lease a Bike. Uprostred horúceho dňa sa im pokazila klimatizácia v autobuse. 

    Jazdci preto museli pred štartom pretekov z hotela cestovať na štart bicyklami, po etape sa presúvali v zadných častiach tímových áut a dodávok. 

    Zatiaľ čo jeden autobus je momentálne v oprave, druhý už smeruje z Holandska do Francúzska, aby pomohol odstrániť veľký problém. 

    Francúzska vláda informovala miestne úrady, že v prípade vyhlásenia najvyššieho stupňa varovania pred horúčavami (Code Red) môžu pristúpiť aj k zrušeniu jednotlivých etáp. 

    Dôvodom je ochrana divákov pri trati, policajných zložiek, ale aj záchranných služieb, ktoré by v prípade extrémnych podmienok mohli byť preťažené.

    Pre departementy, cez ktoré prechádzal pelotón v 4. etape, zatiaľ platí oranžové varovanie (Code Orange). 

    Organizátori však zatiaľ neuvažujú o zmene trasy ani o zrušení jednej z etáp.

    Celkové poradia po 4. etape

    Žltý dres:

    1.

    NOR

    Torstein Traeen

    Uno-X Mobility

    13:02:46 hod

    2.

    USA

    Sean Quinn

    EF Education EasyPost

    + 28 s

    3.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 3:50 min

    4.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    + 7:53 min

    5.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    + 7:53 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 8:06 min

    7.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 8:16 min

    8.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 8:17 min

    9.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 8:20 min

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 8:41 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    103 b

    2.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates Team - XRG

    55 b

    3.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    44 b

    4.

    USA

    Quinn Simons

    Lidl-Trek

    42 b

    5.

    MEX

    Isaac del Toro

    UAE Emirates Team - XRG

    39 b

    6.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling team

    39 b

    7.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    33 b

    8.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    32 b

    9.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin Premier Tech

    30 b

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    28 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    12 b

    2.

    NLD

    Alex Molenaar

    Caja Rural - Seguros RGA

    10 b

    3.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    4.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar Team

    7 b

    5.

    ITA

    Marco Frigo

    NSN Cycling Team

    5 b

    6.

    SVN

    Jan Tratnik

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    5 b

    7.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Team Emirates - XRG

    4 b

    8.

    BEL

    Vlad Van Mechelen

    Bahrain - Victorious

    4 b

    9.

    SVN

    Tadej Pogačar 

    UAE Team Emirates - XRG

    3 b

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    3 b

    Biely dres:

    1.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    13:06:36 hod

    2.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 4:16 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 4:27 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 4:30 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 4:51 min

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:12 min

    7.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 5:50 min

    8.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Team Visma Lease a Bike

    + 6:18 min

    9.

    BEL

    Cian Uijtdebroeks

    Movistar Team

    + 7:27 min

    10.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar Team

    + 7:32 min

    Tímová klasifikácia:

    1.

    DEU

    Lidl-Trek

    39:04:13 hod

    2.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 19:12 min

    3.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 21:48 min

    4.

    ESP

    Movistar Team

    + 26:05 min

    5.

    ARE

    UAE Team Emirates - XRG

    + 32:33 min

    6:

    GBR

    Netcompany INEOS

    + 33:21 min

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Porazil rakovinu, teraz vzal žltý dres Pogačarovi. Nórsko už ovládlo aj Tour de France
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Nórsky cyklista Torstein Traeen sa raduje zo zisku žltého dresu v 4. etape (181,9km) cyklistických pretekov Tour de France 2026.
    Porazil rakovinu, teraz vzal žltý dres Pogačarovi. Nórsko už ovládlo aj Tour de France
    Martin Turčindnes 21:58
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