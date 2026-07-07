Porazil rakovinu, teraz vzal žltý dres Pogačarovi. Nórsko už ovládlo aj Tour de France

Ktorú krajinu by sa v roku 2026 dalo označiť za športovo najúspešnejšiu na svete? Odpoveď na inak ťažkú otázku je na začiatku júla zrejme jednoduchá.
Nórsko.
Športovci zo severskej krajiny vo februári vyhrali v novom rekorde (41) medailovú bilanciu na zimnej olympiáde v Taliansku.
V máji hokejisti senzačne zdolali Kanadu a získali bronzové medaily na MS v hokeji a nórska futbalová reprezentácia je azda najväčším prekvapením prebiehajúcich MS vo futbale, kde bude hrať štvrťfinále proti Anglicku.
Eufóriu v krajine znásobí od utorka ďalší významný úspech.
Nórsky cyklista Torstein Traeen v nórskeho tímu Uno-X vyzliekol v 4. etape Tour de France 2026 zo žltého dresu Tadeja Pogačara a stal sa novým lídrom najslávnejších cyklistických pretekov.
„Veľmi nás povzbudilo, keď naši futbalisti vyradili Brazíliu na majstrovstvách sveta vo futbale. Celkovo sa nesieme na vlne úspechov, no toto je niečo výnimočné.
Myslím si, že takéto výsledky napĺňajú Nórov hrdosťou, pretože sme malá krajina a napriek tomu dokážeme dosahovať takéto úspechy," radoval sa po etape generálny riaditeľ Uno-X Thor Hushovd.
Rakovina už nie je problém
„V roku 2022 si nebol istý tým, či bude žiť a dnes je lídrom Grand Tour," hovoril v septembri minulého roka expert TNT Sports Adam Blythe.
Torstein Traeen bol vtedy vedúdim pretekárom španielskej Vuelty, červený dres mal na sebe štyri dni.
Najväčší úspech dovtedajšej kariéry dosiahol len dva roky potom, čo prežil najťažšie chvíle v živote.
V roku 2022, keď nemal na konte profesionálne víťazstvo, mu v piatok trinásteho zavolal tímový lekár Knut Rønning.
Spýtal sa ho, či si už prečítal e-mail. Cyklista síce odpovedal kladne, no iba ho rýchlo preletel a nepochopil jeho významu. "Na pretekoch Okolo Katalánska si mal pozitívny test na hCG," objasnil mu lekár.
Choriový gonadotropín je hormón, ktorý je v krvi alebo moči ženy indikátorom tehotenstva. V prípade mužov je na zozname zakázaných dopingových látok.
Traeen ale nedopoval, čo bola dobrá správa. Tá zlá však bola, že zvýšená hodnota hormónu hCG odhalila prítomnosť nádoru.
Nórsky cyklista mal rakovinu semenníkov.
"Keď mi vybrali ľavý semenník, našli v ňom 15-milimetrový rakovinový nádor," prezradil v rozhovore pre časopis Cycling Weekly.
Po operácii na Instagrame zverejnil fotografiu z nemocničného lôžka, pričom k nej napísal: "Mám 99 problémov, ale rakovina už nie je jedným z nich".
Už o necelé dva mesiace sa Traeen opäť predstavil v súťažných pretekoch.
"Keď mám zlý deň, uvedomím si, že to nie je až také zlé. Určite ma to zmenilo. Som vďačný, že môžem robiť to, čo milujem. Zistil som, že cyklistika, rovnako ako život, vám môže byť ľahko odobratá," uviedol Nór.
Odvtedy získal svoje prvé profesionálne víťazstvo na pretekoch Okolo Švajčiarska, stal sa lídrom Vuelty a od utorka bude mať na sebe aj najslávnejší cyklistický dres.
VIDEO: Zostrihy 4. etapy Tour de France 2026
„Je pre mňa ťažké vôbec si uvedomiť, aké veľké je to, čo sa stalo,“ priznal Traeen.
„Stačí sa však pozrieť na tváre všetkých okolo a hneď vidíte, aké výnimočné to je. Ja sám zatiaľ úplne nechápem, čo sa vlastne deje. Teraz si to chcem jednoducho užívať.“
V celkovom poradí vedie Nór pred Američanom Seanom Quinnom z tímu EF Education-EasyPost (+28 s) a Čechom Mathiasom Vacekom z Lidl-Trek (+3:50 min).
„Nebol to scenár, s ktorým sme dnes ráno vyrážali na etapu. Takéto veci sa však stávajú, keď jazdíte aktívne a dostanete sa do úniku,“ radoval sa dojatý športový riaditeľ tímu Uno-X Thor Hushovd.
Nórske zoskupenie je známe tým, že dáva šancu práve domácim pretekárom. Na Tour sú až šiesti z ôsmich jazdcov Nóri, dvaja z Dánska.
Vlani sa tímu Uno-X, ktorý bol založený v roku 2017, podarilo vyhrať vo Francúzsku prvú etapu a líder Tobias Johannessen obsadil v celkovom hodnotení skvelé 6. miesto.
„Je to dôkaz, ako sa náš tím každým rokom posúva dopredu. Som na chlapcov nesmierne hrdý. Pochádzame z malej krajiny, vybudovali sme tím úplne od nuly a ukazujeme, že aj takto sa dajú vychovať jazdci svetovej úrovne," dodal Hushovd.
Traeen si žltý dres s veľkou pravdepodobnosťou udrží aj po zajtrajšej rovinatej etape a keďže je dobrý vrchár, je možné, že lídrom poradia bude aj po štvrtku, kedy je na programe horská etapa cez ikonické stúpanie Col du Tourmalet.
Čech a Američan boli ako stroje
Hoci píšeme hlavne o Traeenovi, nórsky cyklista 4. etapu v skutočnosti nevyhral, obsadil až 8. miesto.
Žltý dres získal preto, že pelotón na čele s tímom UAE Emirates a vedúcim pretekárom Pogačarom nechali vyhrať únik dňa.
V ňom sa na začiatku držalo až 34 pretekárov, do záverečného špurtu sa zapojilo desať z nich.
Z víťazstva sa radoval dánsky cyklista Mads Pedersen, pre ktorého to bol tretí etapový vavrín na Tour.
„Od nášho tímu to bolo majstrovské dielo," radoval sa Pedersen.
Výsledky - 4. etapa (Carcassonne - Foix, 181,9 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
4:10:45 hod
2.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 0 s
3.
Raul Garcia
Movistar
+ 0 s
4.
Marco Frigo
NSN Cycling Team
+ 0 s
5.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 0 s
6.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 0 s
7.
Sean Quinn
EF Education EasyPost
+ 0 s
8.
Torstrein Traeen
Uno-X Mobility
+ 0 s
9.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 0 s
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 0 s
V cieli zhodil bicykel na zem a v prvom rade vyobjímal svojich tímových kolegov Vaceka a Quinna Simmonsa.
Práve vďaka nim sa dokázal udržať v úniku cez štyri kategorizované stúpania. Vacek a Simmons v závere dokonca niekoľkokrát sťahovali nástupy ostatných jazdcov, ktorí vedeli, že v šprinte nebudú mať proti Pedersenovi nárok.
„V záverečnom stúpaní som sa vytrápil, ale s Quinnom a Mathiasom to bol ďalší úžasný deň. Išli ako stroje, bolo to neuveriteľné tímové víťazstvo," dodal víťaz etapy.
„Počul som veľa ľudí hovoriť, že som skončil a že v tejto sezóne nič nevyhrám. Bolo fajn dokázať im, že sa mýlia.“
Tím Lidl-Trek oslavuje po 4. etape zisk dvoch špeciálnych dresov. Pedersen je od utorka lídrom bodovacej súťaže (zelený dres), Vacek bol za skvelú prácu odmenený bielym dresom pre najlepšieho pretekára do 25 rokov.
„Dnes to bolo neskutočné, od celého tímu. Nemám slov. Plán bol jasný a všetko išlo podľa neho. Všetci traja sme sa cítili perfektne, úplne bez problémov. Dôležité však bolo, aby sme zahodili ega a spolupracovali ako tím. A dopadlo to najlepšie ako mohlo. Mať biely dres na Tour de France je niečo neskutočné," povedal český cyklista pre Lucas' cycling blog.
Pelotón s favoritmi Pogačarom a Vingegaardom prišiel do cieľa až so stratou 13 minút. Favoriti celkového poradia strácajú po 4. etape zhodne takmer 8 minút.
Veľké teplo, pokazený autobus
„Je tu také teplo, ako keby vám niekto fúkal fénom neustále do tváre," komentoval reportér televízie Eurosport Anders Mielke počas etapy na vrchole stúpania Col de Coudons.
Teplomer v tom čase ukazoval 32 stupňov v tieni, v cieľovom meste Foix bolo podvečer až 37 stupňov.
Celý pelotón v úvode Tour de France trápia vysoké teploty, ktoré sa miestami stávajú neúnosnými.
„Na Tour bolo vždy horúco, ale nikdy nie takto horúco. Ani v noci sa veľmi neochladí a horúco je už aj skoro ráno," vravel pre Cyclingnews bývalý pretekár Matteo Trentin.
„Keby som nebol profesionál, nejazdil by som na bicykli v tomto teple. Nie je to zdravé."
Cyklisti sa počas pretekov ochladzujú rôznymi spôsobmi: ľad si dávajú do ponožiek, okolo krku a tiež nosia chladiace vesty.
Viaceré tímy majú tiež k dispozícii ľadové kade v blízkosti tímových autobusov, zatiaľ čo pretekári si na telo striekajú studenú vodu, aby pomohli odvádzať teplo.
Mnohí z nich, vrátane Pogačara, Pedersena či Pidcocka sa na teplo sťažujú aj v médiách.
Najhoršie ale na tom boli počas utorka jazdci tímu Visma-Lease a Bike. Uprostred horúceho dňa sa im pokazila klimatizácia v autobuse.
Jazdci preto museli pred štartom pretekov z hotela cestovať na štart bicyklami, po etape sa presúvali v zadných častiach tímových áut a dodávok.
Zatiaľ čo jeden autobus je momentálne v oprave, druhý už smeruje z Holandska do Francúzska, aby pomohol odstrániť veľký problém.
Francúzska vláda informovala miestne úrady, že v prípade vyhlásenia najvyššieho stupňa varovania pred horúčavami (Code Red) môžu pristúpiť aj k zrušeniu jednotlivých etáp.
Dôvodom je ochrana divákov pri trati, policajných zložiek, ale aj záchranných služieb, ktoré by v prípade extrémnych podmienok mohli byť preťažené.
Pre departementy, cez ktoré prechádzal pelotón v 4. etape, zatiaľ platí oranžové varovanie (Code Orange).
Organizátori však zatiaľ neuvažujú o zmene trasy ani o zrušení jednej z etáp.
Celkové poradia po 4. etape
Žltý dres:
1.
Torstein Traeen
Uno-X Mobility
13:02:46 hod
2.
Sean Quinn
EF Education EasyPost
+ 28 s
3.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 3:50 min
4.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
+ 7:53 min
5.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
+ 7:53 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 8:06 min
7.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 8:16 min
8.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 8:17 min
9.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 8:20 min
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 8:41 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
103 b
2.
Tadej Pogačar
UAE Emirates Team - XRG
55 b
3.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
44 b
4.
Quinn Simons
Lidl-Trek
42 b
5.
Isaac del Toro
UAE Emirates Team - XRG
39 b
6.
Biniam Girmay
NSN Cycling team
39 b
7.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
33 b
8.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
32 b
9.
Jasper Philipsen
Alpecin Premier Tech
30 b
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
28 b
Bodkovaný dres:
1.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
12 b
2.
Alex Molenaar
Caja Rural - Seguros RGA
10 b
3.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
4.
Raúl García Pierna
Movistar Team
7 b
5.
Marco Frigo
NSN Cycling Team
5 b
6.
Jan Tratnik
Red Bull - Bora - Hansgrohe
5 b
7.
Brandon McNulty
UAE Team Emirates - XRG
4 b
8.
Vlad Van Mechelen
Bahrain - Victorious
4 b
9.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
3 b
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
3 b
Biely dres:
1.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
13:06:36 hod
2.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 4:16 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 4:27 min
4.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 4:30 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 4:51 min
6.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:12 min
7.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 5:50 min
8.
Davide Piganzoli
Team Visma Lease a Bike
+ 6:18 min
9.
Cian Uijtdebroeks
Movistar Team
+ 7:27 min
10.
Pablo Castrillo
Movistar Team
+ 7:32 min
Tímová klasifikácia:
1.
Lidl-Trek
39:04:13 hod
2.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 19:12 min
3.
EF Education EasyPost
+ 21:48 min
4.
Movistar Team
+ 26:05 min
5.
UAE Team Emirates - XRG
+ 32:33 min
6:
Netcompany INEOS
+ 33:21 min