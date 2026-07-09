    S národným tímom dosiahol historický úspech. Tréner Egypta predĺžil zmluvu

    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan
    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. júl 2026 o 09:46
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    Reprezentáciu bude viesť ďalšie štyri roky.

    Tréner Hossam Hassan si po historickom vystúpení egyptských futbalistov na majstrovstvách sveta vyslúžil predĺženie kontraktu.

    Národný zväz krátko po vyradení v osemfinále s Argentínou na webe oznámil, že vedenie rozhodlo o novej zmluve pre neho aj jeho dvojča Ibráhíma, ktorý je riaditeľom tímu.

    Kontrakt by mal byť spečatený po návrate výpravy zo Severnej Ameriky. Podľa médií dostane Hassan, ktorý je s 69 gólmi najlepším reprezentačným strelcom, zmluvu do roku 2030.

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    59-ročný Hassan prišiel k mužstvu vo februári 2024 a postúpil s ním do semifinále Afrického pohára národov.

    Na MS pod jeho vedením Egypt dosiahol prvú výhru v histórii šampionátov (3:1 proti Novému Zélandu) a prvýkrát si zahral play-off, v ktorého prvom kole vyradil na penalty Austráliu.

    V osemfinále boli "Faraóni" blízko senzácii: nad úradujúcimi majstrami sveta Argentínčania viedli ešte dvanásť minút pred koncom 2:0, ale napokon prehrali 2:3.

    Hasan sa v hektickom závere stretnutia dostal do konfliktu s rozhodcami a na pozápasovej tlačovej konferencii ich obvinil zo zaujatosti. Postavil sa za neho aj zväz, ktorý podal proti rozhodovaniu sudcu Francoisa Letexiera oficiálnu sťažnosť k FIFA.

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    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
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    1
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    COL
    0
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