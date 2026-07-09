S národným tímom dosiahol historický úspech. Tréner Egypta predĺžil zmluvu

Tréner Hossam Hassan si po historickom vystúpení egyptských futbalistov na majstrovstvách sveta vyslúžil predĺženie kontraktu.
Národný zväz krátko po vyradení v osemfinále s Argentínou na webe oznámil, že vedenie rozhodlo o novej zmluve pre neho aj jeho dvojča Ibráhíma, ktorý je riaditeľom tímu.
Kontrakt by mal byť spečatený po návrate výpravy zo Severnej Ameriky. Podľa médií dostane Hassan, ktorý je s 69 gólmi najlepším reprezentačným strelcom, zmluvu do roku 2030.
59-ročný Hassan prišiel k mužstvu vo februári 2024 a postúpil s ním do semifinále Afrického pohára národov.
Na MS pod jeho vedením Egypt dosiahol prvú výhru v histórii šampionátov (3:1 proti Novému Zélandu) a prvýkrát si zahral play-off, v ktorého prvom kole vyradil na penalty Austráliu.
V osemfinále boli "Faraóni" blízko senzácii: nad úradujúcimi majstrami sveta Argentínčania viedli ešte dvanásť minút pred koncom 2:0, ale napokon prehrali 2:3.
Hasan sa v hektickom závere stretnutia dostal do konfliktu s rozhodcami a na pozápasovej tlačovej konferencii ich obvinil zo zaujatosti. Postavil sa za neho aj zväz, ktorý podal proti rozhodovaniu sudcu Francoisa Letexiera oficiálnu sťažnosť k FIFA.