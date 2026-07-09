Historický priemer odolal. MS 2026 už rekord v návštevnosti na zápas neprekonajú

Majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku sa tešia veľkému diváckemu záujmu, ale priemerná návštevnosť zápasov je nižšia v porovnaní so svetovým šampionátom v roku 1994 v USA.
Podľa výpočtov Medzinárodnej futbalovej federácie po skončení osemfinálových zápasov na MS 2026 sa udáva divácky priemer 65 204 ľudí na zápas, pričom na MS 1994 to bolo 68 991 divákov.
Rovnaký zdroj uvádza, že aktuálny svetový šampionát už nemôže v priemernej návštevnosti prekonať svojho amerického predchodcu spred 32 rokov ani v prípade, že všetkých osem zostávajúcich zápasov by bolo vypredaných.
Na druhej strane vďaka výrazne vyššiemu počtu zápasov a 48 zúčastneným tímom prekonali majstrovstvá sveta predchádzajúci rekord v celkovej návštevnosti s obrovským náskokom.
Pred štvrťfinálovými zápasmi zverejnila FIFA údaj, že doterajších 96 zápasov videlo priamo na štadiónoch 6 259 584 divákov. Najviac z nich prišlo na legendárny štadión Azteca v Mexico City, bolo ich 404 120.
Predchádzajúci rekord bol stanovený rovnako na turnaji v USA v roku 1994, kde si zápasy priamo na štadiónoch pozrelo vyše 3,5 milióna divákov. Vtedy sa však na MS zúčastnilo iba 24 tímov, čiže polovica zo súčasného stavu.
Napriek početným voľným miestam na mnohých zápasoch, najmä v skupinovej fáze, FIFA uviedla, že 99,7 percenta všetkých dostupných miest na majstrovstvách sveta bolo obsadených.
Pozoruhodné čísla ponúkla FIFA aj v súvislosti propagácie MS 2026 na internete a sociálnych sieťach.
Na platformách FIFA sa objavili virálne videá z veľkých momentov šampionátu, ktoré zaznamenali vyše 20 miliárd zhliadnutí.
Fenoménom v sledovanosti sa stala nórska oslava gólov na spôsob veslovania Vikingov (Viking Row), ktorá prilákala len na TikToku 172 miliónov pozretí.