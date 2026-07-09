    Historický priemer odolal. MS 2026 už rekord v návštevnosti na zápas neprekonajú

    Štadión v East Rutherford počas MS vo futbale 2026
    Štadión v East Rutherford počas MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    SITA|9. júl 2026 o 12:06
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    Rekord nepadne ani v prípade, že zvyšné zápasy budú vypredané.

    Majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Kanade a Mexiku sa tešia veľkému diváckemu záujmu, ale priemerná návštevnosť zápasov je nižšia v porovnaní so svetovým šampionátom v roku 1994 v USA.

    Podľa výpočtov Medzinárodnej futbalovej federácie po skončení osemfinálových zápasov na MS 2026 sa udáva divácky priemer 65 204 ľudí na zápas, pričom na MS 1994 to bolo 68 991 divákov.

    Rovnaký zdroj uvádza, že aktuálny svetový šampionát už nemôže v priemernej návštevnosti prekonať svojho amerického predchodcu spred 32 rokov ani v prípade, že všetkých osem zostávajúcich zápasov by bolo vypredaných.

    Na druhej strane vďaka výrazne vyššiemu počtu zápasov a 48 zúčastneným tímom prekonali majstrovstvá sveta predchádzajúci rekord v celkovej návštevnosti s obrovským náskokom.

    Pred štvrťfinálovými zápasmi zverejnila FIFA údaj, že doterajších 96 zápasov videlo priamo na štadiónoch 6 259 584 divákov. Najviac z nich prišlo na legendárny štadión Azteca v Mexico City, bolo ich 404 120.

    Predchádzajúci rekord bol stanovený rovnako na turnaji v USA v roku 1994, kde si zápasy priamo na štadiónoch pozrelo vyše 3,5 milióna divákov. Vtedy sa však na MS zúčastnilo iba 24 tímov, čiže polovica zo súčasného stavu.

    Napriek početným voľným miestam na mnohých zápasoch, najmä v skupinovej fáze, FIFA uviedla, že 99,7 percenta všetkých dostupných miest na majstrovstvách sveta bolo obsadených.

    Pozoruhodné čísla ponúkla FIFA aj v súvislosti propagácie MS 2026 na internete a sociálnych sieťach.

    Na platformách FIFA sa objavili virálne videá z veľkých momentov šampionátu, ktoré zaznamenali vyše 20 miliárd zhliadnutí.

    Fenoménom v sledovanosti sa stala nórska oslava gólov na spôsob veslovania Vikingov (Viking Row), ktorá prilákala len na TikToku 172 miliónov pozretí.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

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