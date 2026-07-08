Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu

Kráľovská belgická futbalová asociácia (RBFA) uviedla, že sa naďalej snaží „presadiť revíziu súčasných predpisov FIFA a ich uplatňovania.“
Ide o reakciu na zrušenie suspendácie po červenej karte amerického útočníka Folarina Baloguna, ktorú považuje za bezprecedentný krok.
„RBFA je hrdá na to, ako „Červení diabli“ reagovali na ihrisku. Zároveň bude pokračovať v riešení prebiehajúcej záležitosti FIFA mimo ihriska.
RBFA je pevne presvedčená, že medzinárodnému futbalu najlepšie slúži disciplinárny a riadiaci rámec, ktorý plne dodržiava zásady právnej istoty, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a fair play,“ uviedla federácia v oficiálnom vyhlásení.
FIFA povolila Balogunovi hrať proti Belgicku v osemfinále po tom, čo dostal červenú kartu v 16-finálovom zápase proti Bosne a Hercegovine.
Nasledovať mal automatický zákaz štartu v nasledujúcom zápase, no FIFA tento zákaz zrušila.
Zároveň zamietla aj odvolanie Belgicka. Kritici obvinili riadiaci orgán FIFA z údajného politického zasahovania, po tom čo americký prezident Donald Trump priznal, že požiadal o preskúmanie, pretože „si nemyslel, že to bol faul“.
Belgicko zdolalo USA v osemfinálovom zápase 4:1 a postúpilo do štvrťfinále. Dvadsaťpäťročný Balogun hral do 89. minúty.
„Bez ohľadu na športový výsledok bude RBFA naďalej presadzovať správne a konzistentné uplatňovanie zásad zo strany FIFA a v snahe zabezpečiť, aby sa predišlo akejkoľvek forme svojvôle,“ uviedla RBFA.
Belgicko sa v piatok vo štvrťfinále stretne s európskym šampiónom Španielskom.