    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 4
    1:2
    Belgicko
    Belgicko

    Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Fotogaléria (43)
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 09:37
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    Kritici obvinili riadiaci orgán FIFA z údajného politického zasahovania.

    Kráľovská belgická futbalová asociácia (RBFA) uviedla, že sa naďalej snaží „presadiť revíziu súčasných predpisov FIFA a ich uplatňovania.“

    Ide o reakciu na zrušenie suspendácie po červenej karte amerického útočníka Folarina Baloguna, ktorú považuje za bezprecedentný krok.

    „RBFA je hrdá na to, ako „Červení diabli“ reagovali na ihrisku. Zároveň bude pokračovať v riešení prebiehajúcej záležitosti FIFA mimo ihriska.

    RBFA je pevne presvedčená, že medzinárodnému futbalu najlepšie slúži disciplinárny a riadiaci rámec, ktorý plne dodržiava zásady právnej istoty, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a fair play,“ uviedla federácia v oficiálnom vyhlásení.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Belgicko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026
    Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026
    Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026
    Romelu Lukaku oslavuje gól v zápase Belgicka s USA na MS vo futbale 2026
    43 fotografií
    Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Hráči Belgicka sa radujú z víťazstva nad USA v osemfinále MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026Sklamaní hráči USA po prehre s Belgickom na MS vo futbale 2026United States' Matt Freese reacts after Belgium scored their fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his team's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States react after the fourth goal of Belgium during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates following the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of Belgium cheer for their team at the end the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tim Ream reacts at the end of the World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino comforts United States' Chris Richards (3) after the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Matt Freese,left, and Matt Turner react after the United States lost a World Cup round of 16 soccer match against Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Thibaut Courtois reatcs after Belgium won a World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) reacts after the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Freese (24) is beaten by a shot from Belgium's Romelu Lukaku (9) to concede the fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Romelu Lukaku (9) celebrates after scoring his side's fourth goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Belgium react at the end of the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's JĂ©rĂ©my Doku, left, and United States' Alex Freeman battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) battles for the ball with Belgium's Nicolas Raskin (23) during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring his side'sfirst goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring their first goal from a free kick during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) scores his team's first goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Malik Tillman (17) celebrates after scoring their first goal from a free kick during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere, right, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere, right, celebrates with teammates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match against the United States in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Dodi Lukebakio (14) controls the ball against United States' Tyler Adams (4) and Malik Tillman (17) during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Youri Tielemans and Nicolas Raskin celebrates after their team's opening goal against the United States during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sergino Dest, right, controls a ball chased by Belgium's Leandro Trossard during the World Cup round of 16 soccer match in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Tyler Adams (4) and Belgium's Youri Tielemans (8) battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium pose for a team photo during the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players huddle before the start of the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams lineup for the national anthems the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    FIFA povolila Balogunovi hrať proti Belgicku v osemfinále po tom, čo dostal červenú kartu v 16-finálovom zápase proti Bosne a Hercegovine.

    Nasledovať mal automatický zákaz štartu v nasledujúcom zápase, no FIFA tento zákaz zrušila.

    Zároveň zamietla aj odvolanie Belgicka. Kritici obvinili riadiaci orgán FIFA z údajného politického zasahovania, po tom čo americký prezident Donald Trump priznal, že požiadal o preskúmanie, pretože „si nemyslel, že to bol faul“.

    Belgicko zdolalo USA v osemfinálovom zápase 4:1 a postúpilo do štvrťfinále. Dvadsaťpäťročný Balogun hral do 89. minúty.

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    „Bez ohľadu na športový výsledok bude RBFA naďalej presadzovať správne a konzistentné uplatňovanie zásad zo strany FIFA a v snahe zabezpečiť, aby sa predišlo akejkoľvek forme svojvôle,“ uviedla RBFA.

    Belgicko sa v piatok vo štvrťfinále stretne s európskym šampiónom Španielskom.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu
    dnes 09:37
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu
    dnes 09:37
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu