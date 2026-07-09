Začína sa boj o pohárovú Európu. Kde sledovať zápas Hajduk Split - MŠK Žilina? (TV program)

Hráči Žiliny sa radujú z gólu
Hráči Žiliny sa radujú z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|9. júl 2026 o 09:30
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Pozrite si TV program zápasu Hajduk Split - MŠK Žilina v prvom predkole Európskej ligy.

Do európskych futbalových súťaží vstupuje prvý slovenský zástupca.

V prvom predkole Európskej ligy sa predstaví MŠK Žilina na pôde chorvátskeho celku Hajduk Split.

Zápas sa začína o 20:00 a na televíznych obrazovkách ho nebude vysielať žiadna z tradičných športových staníc, ale STVR 2.

Odvetný duel je následne na programe vo štvrtok 16. júla na domácom trávniku Žiliny.

Kde sledovať Európsku v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

MŠK Žilina sa opäť pokúsi prebojovať do Európskej ligy po šesťročnej prestávke.

Právo štartovať v súťaži získali Žilinčania vďaka triumfu v domácom Slovenskom pohári.

Hoci prognózy pred zápasom môžu hovoriť inak, na strane slovenského zástupcu stojí historická štatistika.

S rovnakým súperom zo Splitu sa totiž stretli už v treťom predkole tejto súťaže v ročníku 2009/2010. Vtedy po domácej remíze 1:1 dokázali na balkánskej pôde zvíťaziť 1:0 a oslavovali postup.

Európska liga

    Hráči Žiliny sa radujú z gólu
    Hráči Žiliny sa radujú z gólu
    Začína sa boj o pohárovú Európu. Kde sledovať zápas Hajduk Split - MŠK Žilina? (TV program)
    dnes 09:30
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