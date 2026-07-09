Začína sa boj o pohárovú Európu. Kde sledovať zápas Hajduk Split - MŠK Žilina? (TV program)

Do európskych futbalových súťaží vstupuje prvý slovenský zástupca.
V prvom predkole Európskej ligy sa predstaví MŠK Žilina na pôde chorvátskeho celku Hajduk Split.
Zápas sa začína o 20:00 a na televíznych obrazovkách ho nebude vysielať žiadna z tradičných športových staníc, ale STVR 2.
Odvetný duel je následne na programe vo štvrtok 16. júla na domácom trávniku Žiliny.
MŠK Žilina sa opäť pokúsi prebojovať do Európskej ligy po šesťročnej prestávke.
Právo štartovať v súťaži získali Žilinčania vďaka triumfu v domácom Slovenskom pohári.
Hoci prognózy pred zápasom môžu hovoriť inak, na strane slovenského zástupcu stojí historická štatistika.
S rovnakým súperom zo Splitu sa totiž stretli už v treťom predkole tejto súťaže v ročníku 2009/2010. Vtedy po domácej remíze 1:1 dokázali na balkánskej pôde zvíťaziť 1:0 a oslavovali postup.