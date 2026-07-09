    Portugalsko si vybralo nového trénera. Mužstvo má prevziať klubový kouč Ronalda

    Tréner Jorge Jesus na lavičke Al Hilal.
    Tréner Jorge Jesus na lavičke Al Hilal. (Autor: REUTERS)
    ČTK|9. júl 2026 o 10:28
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    Zväz mu údajne ponúkne štvorročnú zmluvu.

    Futbalovú reprezentáciu Portugalska podľa médií prevezme po vyradení v osemfinále majstrovstiev sveta Jorge Jesus.

    List A Bola napísal, že 71-ročný kouč a šéf zväzu Pedro Proenca už majú za sebou kľúčovú schôdzku a nástupca Roberta Martíneza má pripravenú štvorročnú zmluvu.

    Tréner Martínez oznámil koniec na lavičke Portugalska len krátko po osemfinálovej porážke 0:1 so svojím rodným Španielskom. Tím viedol od januára 2023 a teraz mu vypršal kontrakt.

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    Portugalsko by malo pre budúcoročný cyklus s vrcholom na MS 2030, ktoré bude krajina hostiť spoločne so Španielskom a Marokom, prevziať skúsený Jesus. Rodák z Amadory tento rok doviedol k titulu v saudskoarabskej lige tím Al-Nassr s kapitánom portugalskej reprezentácie Cristianom Ronaldom.

    Zatiaľ nie je jasné, či budú v spolupráci pokračovať. 41-ročný Ronaldo potvrdil, že jeho šieste majstrovstvá sveta boli posledné, o ďalšom pôsobení v národnom tíme sa chce ale rozhodnúť bez emócií neskôr.

    Bývalý profesionálny futbalista Jesus začal trénerskú kariéru v roku 1990. Viedol okrem iného lisabonské veľkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazílske Flamengo.

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    3
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    ARG
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Jorge Jesus na lavičke Al Hilal.
    Tréner Jorge Jesus na lavičke Al Hilal.
    Portugalsko si vybralo nového trénera. Mužstvo má prevziať klubový kouč Ronalda
    dnes 10:28
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    Domov»MS vo futbale 2026»Portugalsko si vybralo nového trénera. Mužstvo má prevziať klubový kouč Ronalda