Portugalsko si vybralo nového trénera. Mužstvo má prevziať klubový kouč Ronalda

Futbalovú reprezentáciu Portugalska podľa médií prevezme po vyradení v osemfinále majstrovstiev sveta Jorge Jesus.
List A Bola napísal, že 71-ročný kouč a šéf zväzu Pedro Proenca už majú za sebou kľúčovú schôdzku a nástupca Roberta Martíneza má pripravenú štvorročnú zmluvu.
Tréner Martínez oznámil koniec na lavičke Portugalska len krátko po osemfinálovej porážke 0:1 so svojím rodným Španielskom. Tím viedol od januára 2023 a teraz mu vypršal kontrakt.
Portugalsko by malo pre budúcoročný cyklus s vrcholom na MS 2030, ktoré bude krajina hostiť spoločne so Španielskom a Marokom, prevziať skúsený Jesus. Rodák z Amadory tento rok doviedol k titulu v saudskoarabskej lige tím Al-Nassr s kapitánom portugalskej reprezentácie Cristianom Ronaldom.
Zatiaľ nie je jasné, či budú v spolupráci pokračovať. 41-ročný Ronaldo potvrdil, že jeho šieste majstrovstvá sveta boli posledné, o ďalšom pôsobení v národnom tíme sa chce ale rozhodnúť bez emócií neskôr.
Bývalý profesionálny futbalista Jesus začal trénerskú kariéru v roku 1990. Viedol okrem iného lisabonské veľkokluby Benficu a Sporting, turecké Fenerbahce a brazílske Flamengo.