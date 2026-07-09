    Collina opäť obhajuje rozhodcov: Nepodložené obvinenia nemajú vo futbale miesto

    Rozhodca Francois Letexier ukazuje červenú
    Rozhodca Francois Letexier ukazuje červenú (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 11:09
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    Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na MS, tvrdí.

    Bývalý taliansky futbalový rozhodca Pierluigi Collina obhajuje výkony svojich kolegov na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexika.

    Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.

    Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po osemfinálovej prehre dokonca oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).

    Egyptský kapitán Mohamed Salah diskutuje s francúzskym rozhodcom Françoisom Letexierom počas osemfinálového zápasu majstrovstiev sveta medzi Argentínou a Egyptom v Atlante.
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    „Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.

    „Nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto. Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na svetovom šampionáte. Ak k tomu príde, tak to môže priniesť vyhrážky voči ním a ich rodinám, čo nie je správne.

    Rozhodcovia vždy robia čestné rozhodnutia, podobne ako hráči a tréneri, vždy sa snažia čo najlepšie pracovať,“ citovala agentúra DPA Collinu.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
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    Domov»MS vo futbale 2026»Collina opäť obhajuje rozhodcov: Nepodložené obvinenia nemajú vo futbale miesto