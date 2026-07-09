Collina opäť obhajuje rozhodcov: Nepodložené obvinenia nemajú vo futbale miesto

Bývalý taliansky futbalový rozhodca Pierluigi Collina obhajuje výkony svojich kolegov na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexika.
Vlna kritiky sa spustila najmä na Francúza Francoisa Letexiera, ktorý viedol duel Argentíny s Egyptom.
Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po osemfinálovej prehre dokonca oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).
„Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.
„Nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto. Nik nemôže spochybňovať integritu rozhodcov na svetovom šampionáte. Ak k tomu príde, tak to môže priniesť vyhrážky voči ním a ich rodinám, čo nie je správne.
Rozhodcovia vždy robia čestné rozhodnutia, podobne ako hráči a tréneri, vždy sa snažia čo najlepšie pracovať,“ citovala agentúra DPA Collinu.