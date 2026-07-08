Deň 27 na MS: Zmasakrovali nás, lamentoval tréner Egypta. Chceli, aby Messi hral čo najdlhšie

USA - Anglicko 1:0 (1950), Severná Kórea - Taliansko 1:0 (1966), Alžírsko - Západné Nemecko 2:1 (1982), Južná Afrika - Francúzsko 2:1 (2010), Saudská Arábia - Argentína 2:1 (2022)...
To je stručný zoznam najväčších prekvapení v histórii majstrovstiev sveta vo futbale.
V utorok podvečer naň mohol pribudnúť ďalší zápas. Ešte v 78. minúte viedol Egypt v osemfinále MS 2026 nad obhajcami titulu z Argentíny 2:0 a schyľovalo sa k senzácii.
Namiesto nej sa Juhoameričanom podaril jeden z najväčších obratov. Podobný ako Portugalcom proti Severokórejčanom v roku 1966 (z 0:3 na 5:3) alebo Belgičanom proti Japoncom na MS 2018 (z 0:2 v 68. minúte na 3:2).
Messi: 8 penált, 4 premenené
Kým Portugalci mali štvorgólového hrdinu Eusébia, Argentína sa aj na tomto turnaji môže spoľahnúť na Lionela Messiho.
V 79. minúte si na jeho center nabehol Romero a znížil. O štyri minúty neskôr argentínsky kapitán vyrovnal a v pridanom čase zakončil brejk postupovým gólom na 3:2 Fernandez.
Po skončení skupinovej fázy zaznievali hlasy, že obhajca má výrazne uľahčenú cestu až do semifinále.
VIDEO: Messiho nepremenená penalta
Ale Argentína sa vytrápila už v prvom kole play-off proti nováčikovi z Kapverdských ostrovov. Odpor afrického tímu zlomila až v predĺžení. V osemfinále bola zasa na pokraji vyradenia v súboji s Egyptom.
„Nikomu, kto ten zápas nevidel, nemôžete vysvetliť, aké to bolo. Majte súcit s tými, ktorí tento súboj nesledovali,“ napísal španielsky denník Marca o zápase, ktorý ponúkol pekné góly, ale aj sporné momenty.
Nemecký Bild stavil v titulku na Messiho šialenstvo, španielsky AS hlásal, že „Boh vstal z mŕtvych“. Zároveň však pripomenul, že Messi zahodil na turnaji už druhú penaltu (predtým proti Rakúsku).
Jeho bilancia na MS je momentálne osem pokutových kopov, štyri premenené (s výnimkou rozstrelu vo finále MS 2022).
Hassan: Turnaj je len marketing
Kým Argentínčania sa rozplývali nad epickým obratom, Egypťanmi po zápase lomcovalo sklamanie a hnev. Najstaršie noviny arabského sveta Al-Ahram označili prehru za srdcervúcu.
Tréner Hossam Hassan vyhlásil, že postup tímu do osemfinále položil základy svetlej budúcnosti egyptského futbalu.
„Zaslúžime si miesto medzi najlepšími futbalovými národmi sveta,“ vravel na tlačovej konferencii. Zároveň sa však posťažoval na organizátorov turnaja i rozhodcov. Začiatok zápasu na poludnie miestneho času označil za nevhodný pre futbal.
VIDEO: Egypt žiadal penaltu za zákrok
Na 2:0 zvyšovali Egypťania už v 58. minúte, no gól neplatil, keďže VAR odhalil faul na Lisandra Martinéza ešte na polovici Egypta. Pred rozhodujúcim gólom v pridanom čase zasa Egypťania reklamovali faul v šestnástke Argentíny.
„Rozhodcovia nás zmasakrovali. Boli sme lepší a vnútili sme súperovi našu stratégiu. Neviem, prečo nám neuznali gól. Nebolo to fér. Majstrovstvá sveta sú len o marketingu. Chceli, aby Messi zostal na turnaji čo najdlhšie,“ lamentoval Hassan.
Švajčiari v osmičke po 72 rokoch
Súperom Argentíny vo štvrťfinále bude Švajčiarsko, ktoré bolo v najlepšej osmičke naposledy v roku 1954 na domácej pôde, ale v tom čase len so šestnástimi účastníkmi MS.
Výsledky MS vo futbale 2026 - 27. hrací deň
Švajčiari zdolali v poslednom osemfinále Kolumbiu v penaltovom rozstrele. Za 120 minút gól z hry nepadol.
„Prvé štvrťfinále od roku 1954 je odmenou za to, ako Yakinov tím vzdoroval všetkým prekážkam. Generácia hráčov okolo Granita Xhaku a Ricarda Rodrígueza si vypestovala húževnatosť, akou predtým nedisponovala,“ napísal denník Neue Zürcher Zeitung.
Švajčiari sa museli v zápase zaobísť bez Johana Manzambiho.
Dvadsaťročný stredopoliar pomohol tímu k postupu do osemfinále tromi gólmi a dvoma asistenciami a ašpiruje na cenu pre najlepšieho hráča šampionátu do 21 rokov.
Lenže na tréningu pred zápasom sa zranil a jeho absencia bola citeľná.
Kolumbijčania zažili všetko
Žiadny iný tím sa na turnaji zatiaľ nenacestoval toľko, čo Kolumbia. Z kempu v mexickej Guadalajare absolvovali Juhoameričania zápasy v Mexico City, Guadalajare, Miami, Kansas City a osemfinále vo Vancouveri.
Nalietali 10 000 leteckých kilometrov naprieč niekoľkými časovými a klimatickými pásmami a ako jediný z účastníkov šampionátu hrali v každej z troch hostiteľských krajín MS 2026.
„Samozrejme, že to nie je dobré. Hrali sme vo vysokej nadmorskej výške, vo vlhkom počasí, aj v suchom počasí – boli sme vystavení prakticky všetkému.
Ale keďže sa majstrovstvá sveta konajú v troch krajinách na jednom veľkom kontinente, mohlo sa to stať komukoľvek. Musíme to jednoducho akceptovať,“ vravel ešte pred zápasom tréner Kolumbie Nestor Lorenzo.
S kolumbijským mužstvom sa presúvali po kontinente tisícky oddaných fanúšikov. Aj vo Vancouvri vytvorili v hľadisku súvislé žlté more.
Prelomili penaltovú kliatbu
Hrdinom zápasu, v ktorom 120 minút dominovali pevné obrany, sa napokon stal švajčiarsky brankár Gregor Kobel.
Vo štvrtej sérii chytil pokus Cucha Hernandeza, predtým zlyhal jeden strelec na oboch stranách. Ruben Vargas vzápätí ukázal pevné nervy a prekonal menovca v kolumbijskej bránke.
„Chytá na turnaji fantasticky a opäť to ukázal,“ chválil brankára tréner Murat Yakin. Švajčiari podľa neho konečne prelomili penaltovú kliatku. Zo šiestich rozstrelov na veľkých turnajoch uspeli len v dvoch.
Proti Argentíne nastúpili Švajčiari na MS doteraz dvakrát. V roku 1966 prehrali 0:2 a pamätný je pre nich zápas osemfinále majstrovstiev sveta v roku 2014.
Švajčiarsky tím vtedy prehral s neskorším finalistom 0:1 po predĺžení, súčasťou tímu boli už vtedy Granit Xhaka a Ricardo Rodriguez.
„Na turnaji už bolo veľa prekvapení a my sme hladní po úspechu ešte viac ako predtým,“ reagoval v televíznom rozhovore Xhaka.
Medzi elitnou osmičkou je až šesť tímov z Európy, jeden z Afriky a jeden z Južnej Ameriky. Podobnú bilanciu dosiahla Európa v 21. storočí aj na MS 2018 v Rusku a MS 2006 v Nemecku.
Naopak, iba jedno juhoamerické mužstvo (Brazília) sa dostalo do štvrťfinále v tomto storočí iba raz - pred 24 rokmi.