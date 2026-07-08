    Deň 27 na MS: Zmasakrovali nás, lamentoval tréner Egypta. Chceli, aby Messi hral čo najdlhšie

    Tréner Egypťanov Hossam Hassan a rozhodca Francois Letexier z Francúzska v zápase osemfinále MS 2026 medzi Egyptom a Argentínou.
    Tréner Egypťanov Hossam Hassan a rozhodca Francois Letexier z Francúzska v zápase osemfinále MS 2026 medzi Egyptom a Argentínou. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|8. júl 2026 o 09:20
    ShareTweet0

    Sumár 27. hracieho dňa na MS vo futbale.

    USA - Anglicko 1:0 (1950), Severná Kórea - Taliansko 1:0 (1966), Alžírsko - Západné Nemecko 2:1 (1982), Južná Afrika - Francúzsko 2:1 (2010), Saudská Arábia - Argentína 2:1 (2022)...

    To je stručný zoznam najväčších prekvapení v histórii majstrovstiev sveta vo futbale. 

    V utorok podvečer naň mohol pribudnúť ďalší zápas. Ešte v 78. minúte viedol Egypt v osemfinále MS 2026 nad obhajcami titulu z Argentíny 2:0 a schyľovalo sa k senzácii.

    Namiesto nej sa Juhoameričanom podaril jeden z najväčších obratov. Podobný ako Portugalcom proti Severokórejčanom v roku 1966 (z 0:3 na 5:3) alebo Belgičanom proti Japoncom na MS 2018 (z 0:2 v 68. minúte na 3:2). 

    Messi: 8 penált, 4 premenené

    Kým Portugalci mali štvorgólového hrdinu Eusébia, Argentína sa aj na tomto turnaji môže spoľahnúť na Lionela Messiho.

    V 79. minúte si na jeho center nabehol Romero a znížil. O štyri minúty neskôr argentínsky kapitán vyrovnal a v pridanom čase zakončil brejk postupovým gólom na 3:2 Fernandez. 

    Po skončení skupinovej fázy zaznievali hlasy, že obhajca má výrazne uľahčenú cestu až do semifinále.

    VIDEO: Messiho nepremenená penalta

    Ale Argentína sa vytrápila už v prvom kole play-off proti nováčikovi z Kapverdských ostrovov. Odpor afrického tímu zlomila až v predĺžení. V osemfinále bola zasa na pokraji vyradenia v súboji s Egyptom. 

    „Nikomu, kto ten zápas nevidel, nemôžete vysvetliť, aké to bolo. Majte súcit s tými, ktorí tento súboj nesledovali,“ napísal španielsky denník Marca o zápase, ktorý ponúkol pekné góly, ale aj sporné momenty.

    Nemecký Bild stavil v titulku na Messiho šialenstvo, španielsky AS hlásal, že „Boh vstal z mŕtvych“. Zároveň však pripomenul, že Messi zahodil na turnaji už druhú penaltu (predtým proti Rakúsku).

    Jeho bilancia na MS je momentálne osem pokutových kopov, štyri premenené (s výnimkou rozstrelu vo finále MS 2022).

    Hassan: Turnaj je len marketing

    Kým Argentínčania sa rozplývali nad epickým obratom, Egypťanmi po zápase lomcovalo sklamanie a hnev. Najstaršie noviny arabského sveta Al-Ahram označili prehru za srdcervúcu.

    Tréner Hossam Hassan vyhlásil, že postup tímu do osemfinále položil základy svetlej budúcnosti egyptského futbalu.

    „Zaslúžime si miesto medzi najlepšími futbalovými národmi sveta,“ vravel na tlačovej konferencii. Zároveň sa však posťažoval na organizátorov turnaja i rozhodcov. Začiatok zápasu na poludnie miestneho času označil za nevhodný pre futbal. 

    VIDEO: Egypt žiadal penaltu za zákrok

    Na 2:0 zvyšovali Egypťania už v 58. minúte, no gól neplatil, keďže VAR odhalil faul na Lisandra Martinéza ešte na polovici Egypta. Pred rozhodujúcim gólom v pridanom čase zasa Egypťania reklamovali faul v šestnástke Argentíny.

    „Rozhodcovia nás zmasakrovali. Boli sme lepší a vnútili sme súperovi našu stratégiu. Neviem, prečo nám neuznali gól. Nebolo to fér. Majstrovstvá sveta sú len o marketingu. Chceli, aby Messi zostal na turnaji čo najdlhšie,“ lamentoval Hassan.

    Švajčiari v osmičke po 72 rokoch

    Súperom Argentíny vo štvrťfinále bude Švajčiarsko, ktoré bolo v najlepšej osmičke naposledy v roku 1954 na domácej pôde, ale v tom čase len so šestnástimi účastníkmi MS.

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 27. hrací deň

    07.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Argentína
    Argentína
    3 - 2
    Egypt
    Egypt
    Atlanta | Atlanta
    07.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    1 - 0 pp
    4 - 3 p.k.
    Kolumbia
    Kolumbia
    Vancouver | Vancouver

    Švajčiari zdolali v poslednom osemfinále Kolumbiu v penaltovom rozstrele. Za 120 minút gól z hry nepadol.

    „Prvé štvrťfinále od roku 1954 je odmenou za to, ako Yakinov tím vzdoroval všetkým prekážkam. Generácia hráčov okolo Granita Xhaku a Ricarda Rodrígueza si vypestovala húževnatosť, akou predtým nedisponovala,“ napísal denník Neue Zürcher Zeitung.

    Švajčiari sa museli v zápase zaobísť bez Johana Manzambiho.

    Dvadsaťročný stredopoliar pomohol tímu k postupu do osemfinále tromi gólmi a dvoma asistenciami a ašpiruje na cenu pre najlepšieho hráča šampionátu do 21 rokov.

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13 Deň 14 Deň 15 Deň 16 Deň 17 Deň 18 Deň 19 Deň 20 Deň 21 Deň 22 Deň 23 Deň 24 Deň 25 Deň 26 Deň 27

    Lenže na tréningu pred zápasom sa zranil a jeho absencia bola citeľná. 

    Kolumbijčania zažili všetko 

    Žiadny iný tím sa na turnaji zatiaľ nenacestoval toľko, čo Kolumbia. Z kempu v mexickej Guadalajare absolvovali Juhoameričania zápasy v Mexico City, Guadalajare, Miami, Kansas City a osemfinále vo Vancouveri.

    Nalietali 10 000 leteckých kilometrov naprieč niekoľkými časovými a klimatickými pásmami a ako jediný z účastníkov šampionátu hrali v každej z troch hostiteľských krajín MS 2026.

    „Samozrejme, že to nie je dobré. Hrali sme vo vysokej nadmorskej výške, vo vlhkom počasí, aj v suchom počasí – boli sme vystavení prakticky všetkému.

    Ale keďže sa majstrovstvá sveta konajú v troch krajinách na jednom veľkom kontinente, mohlo sa to stať komukoľvek. Musíme to jednoducho akceptovať,“ vravel ešte pred zápasom tréner Kolumbie Nestor Lorenzo. 

    S kolumbijským mužstvom sa presúvali po kontinente tisícky oddaných fanúšikov. Aj vo Vancouvri vytvorili v hľadisku súvislé žlté more. 

    Prelomili penaltovú kliatbu

    Hrdinom zápasu, v ktorom 120 minút dominovali pevné obrany, sa napokon stal švajčiarsky brankár Gregor Kobel.

    Vo štvrtej sérii chytil pokus Cucha Hernandeza, predtým zlyhal jeden strelec na oboch stranách. Ruben Vargas vzápätí ukázal pevné nervy a prekonal menovca v kolumbijskej bránke.

    „Chytá na turnaji fantasticky a opäť to ukázal,“ chválil brankára tréner Murat Yakin. Švajčiari podľa neho konečne prelomili penaltovú kliatku. Zo šiestich rozstrelov na veľkých turnajoch uspeli len v dvoch.

    Proti Argentíne nastúpili Švajčiari na MS doteraz dvakrát. V roku 1966 prehrali 0:2 a pamätný je pre nich zápas osemfinále majstrovstiev sveta v roku 2014.

    Švajčiarsky tím vtedy prehral s neskorším finalistom 0:1 po predĺžení, súčasťou tímu boli už vtedy Granit Xhaka a Ricardo Rodriguez.

    „Na turnaji už bolo veľa prekvapení a my sme hladní po úspechu ešte viac ako predtým,“ reagoval v televíznom rozhovore Xhaka.

    Medzi elitnou osmičkou je až šesť tímov z Európy, jeden z Afriky a jeden z Južnej Ameriky. Podobnú bilanciu dosiahla Európa v 21. storočí aj na MS 2018 v Rusku a MS 2006 v Nemecku.

    Naopak, iba jedno juhoamerické mužstvo (Brazília) sa dostalo do štvrťfinále v tomto storočí iba raz - pred 24 rokmi.

    Pavúk play-off MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Belgicko po zrušení trestu pre Američana posiela odkaz FIFA: Budeme presadzovať revíziu
    dnes 09:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 27 na MS: Zmasakrovali nás, lamentoval tréner Egypta. Chceli, aby Messi hral čo najdlhšie