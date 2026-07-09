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    Tvrdá rana pre Maroko. Proti Francúzsku mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov

    Ismael Saibari
    Ismael Saibari (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 07:14
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    Tréner potvrdil, že vo štvrťfinálovom zápase nenastúpi.

    Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari nenastúpi vo štvrtkovom štvrťfinálovom dueli na MS 2026 proti Francúzsku (22.00 SELČ vo Foxborough).

    Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouahbi.

    Saibari sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v osemfinálovom súboji s Kanadou (3:0).

    „Na zápas s Francúzskom budú k dispozícii všetci naši hráči s výnimkou Saibariho," uviedol Quahbi.

    Saibari podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj tri góly. Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov, pripomenula agentúra DPA.

    S úradujúcim nemeckým majstrom podpísal päťročný kontrakt.

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    USA
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    ALG
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    GHA
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    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
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    1
    Kanada
    CAN
    0
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    MAR
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    POR
    0
    Španielsko
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    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
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    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
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    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
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    Domov»MS vo futbale 2026»Tvrdá rana pre Maroko. Proti Francúzsku mu bude chýbať jeden z kľúčových hráčov