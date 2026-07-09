    Belgičania sa dostali s FIFA do ďalšieho sporu. Sťažujú sa na stav ihriska

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 11:27
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    Ihrisko nespĺňa štandardy, tvrdí vedenie Belgicka.

    Kráľovská belgická futbalová asociácia (RBFA) podala oficiálnu sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) pre nevyhovujúci stav tréningového ihriska v Los Angeles.

    Belgická výprava podľa médií považovala kvalitu trávnika za nedostatočnú pre prípravu na piatkový štvrťfinálový zápas MS 2026 proti Španielsku.

    „Ihrisko nespĺňa štandardy, ktoré by mali mať tímy v tejto fáze turnaja,“ uvádza sa v stanovisku RBFA.

    Podľa dostupných informácií by mal tím namiesto pôvodného areálu na Loyola Marymount University využívať tréningové centrum klubu Los Angeles Galaxy.

    Sťažnosť na kvalitu ihriska prišla len niekoľko dní po tom, ako Belgičania kritizovali FIFA za rozhodnutie zrušiť dištanc útočníkovi USA Folarinovi Balogunovi pred vzájomným osemfinále.

    Belgicko napokon zvíťazilo 4:1 a postúpilo medzi osem najlepších tímov šampionátu.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

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    dnes 13:20
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgičania sa dostali s FIFA do ďalšieho sporu. Sťažujú sa na stav ihriska