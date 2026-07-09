Belgičania sa dostali s FIFA do ďalšieho sporu. Sťažujú sa na stav ihriska

Kráľovská belgická futbalová asociácia (RBFA) podala oficiálnu sťažnosť Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) pre nevyhovujúci stav tréningového ihriska v Los Angeles.
Belgická výprava podľa médií považovala kvalitu trávnika za nedostatočnú pre prípravu na piatkový štvrťfinálový zápas MS 2026 proti Španielsku.
„Ihrisko nespĺňa štandardy, ktoré by mali mať tímy v tejto fáze turnaja,“ uvádza sa v stanovisku RBFA.
Podľa dostupných informácií by mal tím namiesto pôvodného areálu na Loyola Marymount University využívať tréningové centrum klubu Los Angeles Galaxy.
Sťažnosť na kvalitu ihriska prišla len niekoľko dní po tom, ako Belgičania kritizovali FIFA za rozhodnutie zrušiť dištanc útočníkovi USA Folarinovi Balogunovi pred vzájomným osemfinále.
Belgicko napokon zvíťazilo 4:1 a postúpilo medzi osem najlepších tímov šampionátu.