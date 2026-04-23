ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 3. zápas)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú 3. zápas finále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Stav série po úvodných zápasoch je vyrovnaný 1:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes LIVE (hokej, finále play-off, 3. zápas, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
23.04.2026 o 18:30
3. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Finálová séria Tipsport ligy sa sťahuje do Bratislavy, kde sa hrá dnes a zajtra o 18:30. Stav série je vyrovnaný, 1:1 na zápasy.
Prvý duel ovládla Nitra, ktorá triumfovala 6:2. Rozhodla tretia tretina, v ktorej Nitrania nastrieľali štyri góly. V druhom dueli vrátil Slovan Nitre požičané a zdolal ju rozdielom piatich gólov 7:2. Belasí si v prvej tretine vytvorili trojgólový náskok a aj keď Nitrania jeho náskok znížili, Slovan žiadnu drámu nepripustil a dokráčal k jasnému víťazstvu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.