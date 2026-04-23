ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, prípravný zápas pred MS v hokeji 2026 LIVE (štvrtok)

Slovensko a Nemecko dnes hrajú prvý z dvoch vzájomných prípravných zápasov pred MS v hokeji 2026.
Stretnutie sa uskutoční v Nemecku na štadióne v Kaufbeurene, o dva dni neskôr ich čaká odveta v Augsburgu.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred MS celkovo osem prípravných duelov. Za sebou má dvojzápas so Švajčiarskom a rovnako po dva zápasy odohrá ešte Lotyšskom a v generálke pred šampionátom aj s Dánskom.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Prípravný zápas 2025/2026
23.04.2026 o 20:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi Nemeckom a Slovenskom.
Slovenská hokejová reprezentácia pokračuje v príprave na MS dvojzápasom s Nemeckom.
Tréner Vladimír Országh nominoval týchto hráčov:
Brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica), Roman Rychlík (Vlci Žilina), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
Obrancovia: Marek Ďaloga (HC Kometa Brno), Marek Korenčík (Vlci Žilina), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Spišská Nová Ves), Martin Bodák (HK Poprad)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF), Roman Faith (HC MONACObet Banská Bystrica), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Andrej Kukuča (HC MONACObet Banská Bystrica), Oleksij Myklucha (HC MONACObet Banská Bystrica), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Aurel Nauš (HK Poprad), Marek Valach (HC MONACObet Banská Bystrica), Jakub Minárik, Adam Lukošik (obaja HC Energie Karlovy Vary), Šimon Petráš (HC Košice), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec)
Nominácia Nemecka:
Brankári: Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), Leon Hungerecker (Eisbären Berlin)
Obrancovia: Rayan Bettahar (Kassel Huskies), Arkadiusz Dziambor (Schwenninger Wild Wings), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers), Adrian Klein (Straubing Tigers), Fabrizio Pilu (Schwenninger Wild Wings), Philipp Preto (Bremerhaven), Marcus Weber (Nürnberg Ice Tigers)
Útočníci: Alexander Blank (Düsseldorfer EG), Tim Brunnhuber (Straubing Tigers), Julian Chrobot (Wolfsburg), Samuel Dove-McFalls (Bremerhaven), Daniel Fischbuch (Adler Mannheim), Tim Fleischer (Nürnberg Ice Tigers), Elis Hede (ERC Ingolstadt), Thomas Heigl (EHC Red Bull München), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings), Nino Kinder (Bremerhaven), Nicolas Krämmer (Adler Mannheim), Philipp Krauß (ERC Ingolstadt), Johannes Krauß (Augsburger Panther), Danjo Leonhardt (Kölner Haie), Stefan Loibl (Adler Mannheim)
Tieto tímy sa naposledy stretli pred 2 mesiacmi. Vtedy sa z víťazstva 6:2 tešilo Slovensko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.