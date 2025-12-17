Program, výsledky, tabuľky, skupiny - MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Program, výsledky, tabuľky, skupiny - MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20). (Autor: Puckfans/Andreas Robanser)
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026. Slovensko hrá v skupine A.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa konajú v tradičnom termíne na prelome rokov. Turnaj sa odohrá od 26. decembra do 5. januára.

Turnaj sa hrá v dvoch amerických mestách v Minnesote - Minneapolis a Saint Paul. Hokejové zápasy v Minneapolise hostí štadión 3M Arena, duely v Saint Paul sa hrajú na štadióne Grand Casino Arena.

3M Arena je domovským stánkom klubu NCCA Minnesota Golden Gophers. V Grand Casino Arena hrá tím NHL Minnesota Wild.

Na juniorskom šampionáte nechýba ani Slovensko, ktoré sa predstaví v skupine A, ktorá sa hrá vo väčšej aréne v Saint Paul, ktorá má kapacitu 17.954 divákov.

Slovenskí mladíci postupne vyzvú Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. Do štvrťfinále postúpia štyri tímy z oboch skupín, tie na piatom mieste budú bojovať o záchranu.

Slováci vlani vypadli vo štvrťfinále, keď podľahli Fínsku 3:5. Titul na šampionáte obhajujú Američania, ktorí vo finále zdolali Fínsko 4:3 po predĺžení.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20).

Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS 20 hokej)

Skupina A

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

Štvrtok, 26. december:

19.00 h Slovensko - Švédsko

Piatok, 27. december:

0.00 h Nemecko - USA

20.00 h Slovensko - Nemecko

Sobota, 28. december:

00.00 h USA - Švajčiarsko

20.00 h Švédsko - Švajčiarsko

Nedeľa, 29. december:

19.00 h Nemecko - Švédsko

Pondelok, 30. december:

00.00 h Slovensko - USA

20.00 h Švajčiarsko - Nemecko

Utorok, 31. december:

00.00 h Slovensko - Švajčiarsko

Nedeľa, 1. december:

00.00 h USA - Švédsko

Tabuľka skupiny A

Skupina B

/3M Arena, Minneapolis/

Štvrtok, 26. december:

21.30 h Dánsko - Fínsko

Piatok, 27. december:

2.30 h Česko - Kanada

22.30 h Lotyšsko - Kanada

Sobota, 28. december:

2.30 h Dánsko - Česko

22.30 h Fínsko - Lotyšsko

Nedeľa, 29. december:

21.30 h Fínsko - Česko

Pondelok, 30. december:

02.30 h Kanada - Dánsko

22.30 h Lotyšsko - Dánsko

Utorok, 31. december:

21.30 h Česko - Lotyšsko

Nedeľa, 1. december:

2.30 h Kanada - Fínsko

Tabuľka skupiny B

Program a výsledky play-off na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS 20 hokej)

Baráž o udržanie

Piatok, 2. január:

21.30 h A5 - B5

/3M Arena, Minneapolis/

Štvrťfinále

Piatok, 2. január:

20.00 h 1. štvrťfinále

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

22.30 h 2. štvrťfinále

/3M Arena, Minneapolis/

Sobota, 3. január:

00.00 h 3. štvrťfinále

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

2.30 h 4. štvrťfinále

/3M Arena, Minneapolis/

Semifinále

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

Nedeľa, 4. január:

22.30 h 1. semifinále

Pondelok, 5. január:

2.30 h 2. semifinále

Zápas o bronz

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

Pondelok, 5. január:

22.30 h Zápas o bronz

Finále

/Grand Casino Arena, Saint Paul/

Utorok, 6. január:

2.30 h Finále

