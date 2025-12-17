Program, výsledky, tabuľky, skupiny - MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20).

MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa konajú v tradičnom termíne na prelome rokov. Turnaj sa odohrá od 26. decembra do 5. januára.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Turnaj sa hrá v dvoch amerických mestách v Minnesote - Minneapolis a Saint Paul. Hokejové zápasy v Minneapolise hostí štadión 3M Arena, duely v Saint Paul sa hrajú na štadióne Grand Casino Arena.
3M Arena je domovským stánkom klubu NCCA Minnesota Golden Gophers. V Grand Casino Arena hrá tím NHL Minnesota Wild.
Na juniorskom šampionáte nechýba ani Slovensko, ktoré sa predstaví v skupine A, ktorá sa hrá vo väčšej aréne v Saint Paul, ktorá má kapacitu 17.954 divákov.
Slovenskí mladíci postupne vyzvú Švédsko, Nemecko, domáce USA a Švajčiarsko. Do štvrťfinále postúpia štyri tímy z oboch skupín, tie na piatom mieste budú bojovať o záchranu.
Slováci vlani vypadli vo štvrťfinále, keď podľahli Fínsku 3:5. Titul na šampionáte obhajujú Američania, ktorí vo finále zdolali Fínsko 4:3 po predĺžení.
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20).
Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS 20 hokej)
Skupina A
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Štvrtok, 26. december:
19.00 h Slovensko - Švédsko
Piatok, 27. december:
0.00 h Nemecko - USA
20.00 h Slovensko - Nemecko
Sobota, 28. december:
00.00 h USA - Švajčiarsko
20.00 h Švédsko - Švajčiarsko
Nedeľa, 29. december:
19.00 h Nemecko - Švédsko
Pondelok, 30. december:
00.00 h Slovensko - USA
20.00 h Švajčiarsko - Nemecko
Utorok, 31. december:
00.00 h Slovensko - Švajčiarsko
Nedeľa, 1. december:
00.00 h USA - Švédsko
Tabuľka skupiny A
Skupina B
/3M Arena, Minneapolis/
Štvrtok, 26. december:
21.30 h Dánsko - Fínsko
Piatok, 27. december:
2.30 h Česko - Kanada
22.30 h Lotyšsko - Kanada
Sobota, 28. december:
2.30 h Dánsko - Česko
22.30 h Fínsko - Lotyšsko
Nedeľa, 29. december:
21.30 h Fínsko - Česko
Pondelok, 30. december:
02.30 h Kanada - Dánsko
22.30 h Lotyšsko - Dánsko
Utorok, 31. december:
21.30 h Česko - Lotyšsko
Nedeľa, 1. december:
2.30 h Kanada - Fínsko
Tabuľka skupiny B
Program a výsledky play-off na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS 20 hokej)
Baráž o udržanie
Piatok, 2. január:
21.30 h A5 - B5
/3M Arena, Minneapolis/
Štvrťfinále
Piatok, 2. január:
20.00 h 1. štvrťfinále
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
22.30 h 2. štvrťfinále
/3M Arena, Minneapolis/
Sobota, 3. január:
00.00 h 3. štvrťfinále
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
2.30 h 4. štvrťfinále
/3M Arena, Minneapolis/
Semifinále
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Nedeľa, 4. január:
22.30 h 1. semifinále
Pondelok, 5. január:
2.30 h 2. semifinále
Zápas o bronz
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Pondelok, 5. január:
22.30 h Zápas o bronz
Finále
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Utorok, 6. január:
2.30 h Finále